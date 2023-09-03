秒懂NFT趨勢！入場券NFT化 可加強藝人與粉絲社群連結

文／伊藤穰一

文化——人們的「熱情」將成為資產

入場券NFT化 可加強與粉絲社群連結

二○二一年左右突然風行起來的NFT，似乎出現許多買進後一旦價格上漲就脫手的投機買家。但今後會變得重要的，是那些持有者不輕易轉售，並且具備長期價值的NFT。

以我長期擔任顧問的日本偶像藝人經紀公司傑尼斯事務所為例，二○二二年傑尼斯開始挑戰將一部分演唱會的入場券NFT化。

傑尼斯原本就是一家粉絲凝聚力極強的事務所。該事務所的理念，是讓付出金錢的粉絲覺得能獲得超值的回報。傑尼斯粉絲圈的氣氛令人覺得很類似DAO。

將入場券NFT化，除了基於便利性，或許更容易激發粉絲的喜悅感。因此，傑尼斯事務所基於這個想法而嘗試將入場券NFT化。

傑尼斯演唱會向來很受歡迎，因此入場券的販售採取抽籤制度，但為了防止轉售等不當獲利行為，甚至連家人、朋友之間的轉讓都被禁止。因為入場券太搶手，因此在管理上，多年來一直是事務所棘手的問題。

在這樣的情況下，傑尼斯事務所決定將入場券NFT化，初期階段，先就小傑尼斯的公演，訂出只要是加入「傑尼斯情報局」的會員，家人或朋友之間允許轉讓入場券。

如果是NFT入場券，即使轉讓，也不必擔心被以轉售獲利為目標的人非法利用。NFT入場券因為透過區塊鏈技術，所以，「誰拿到票、轉讓給什麼人」都會留下紀錄。

當然，如果是真正的粉絲，即使有轉讓行為，應當也是出於迫不得已的情況吧。這麼一來，就可以過濾出「雖然時常購買入場券，但幾乎每次都轉讓」這類明顯可疑的交易紀錄，這些人顯然是以轉售為目的，因此這也是預先透過程式過濾「冒牌粉絲」的策略。從一點來考量，NFT入場券可以說形同驗證「真假粉絲」的工具。

此外，對粉絲而言，入場券更是無可取代的「回憶紀念品」。

很多人會珍藏曾參加所支持的偶像演唱會時留下的入場券存根聯。實際上，也確實有高價拍賣知名藝人演唱會入場券存根的案例。

傑尼斯偶像因為大受歡迎，所以演唱會結束後，NFT入場券的價值可能會上揚。但是正牌粉絲通常不會轉售象徵珍貴回憶的紀念品，而是會選擇一直持有它們。

也就是說，NFT入場券，是透過區塊鏈成為信用保證的入場券，同時也是具有不可替代、長期保值的紀念品。

入場券的NFT化，說起來就是不需經過平台仲介，直接透過系統售票給粉絲的「D to F」（direct-to-fan）商業模式。相信這也更強化了傑尼斯事務所與粉絲社群之間的連結。

不僅傑尼斯事務所，日本的內容產業，原本和粉絲社群間的連結就很強，粉絲的喜好也是內容產業的一大特點。若能巧妙地結合WEB3的代幣經濟，進一步靈活運用，日本內容產業的價值也將更廣為人知。

●本文摘自木馬文化／讀書共和國出版之《WEB3趨勢大解讀：日本網路教父教你一次看懂元宇宙、區塊鏈、NFT》。