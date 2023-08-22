不停碎碎念，真煩！父母關心卻總是遭受子女怒火？

我的愛是讓你振翅高飛

文／福智文化編輯室

年輕人常常抱怨長輩們雜念，什麼事情都愛碎碎念，很煩。但是長輩在碎念的時候，心裡也很苦啊。看自己的孩子和親人被煩惱糾纏，晃晃盪盪找不到方向，自己卻使不上力、幫不上忙；自己的人生走過了大半，學到這麼多經驗，如果不能幫上孩子什麼忙，好像都白費了一樣。

我覺得自己從小到大都那麼疼兒子，有什麼好的都是先想著要給他，什麼事都是想著要為他好，結果他連聽都不想聽我講話；看他過得那麼頹廢，對身體又不好，也沒辦法做些什麼，我又氣、又無力、又無奈，又沒辦法不管他，我也很煩哪。

也是在那時候，我想起了我在關愛教育裡學到的內容。你明明是想對一個人好，想去愛他，為什麼搞到最後會兩敗俱傷，對方對你怨怒、不諒解，自己也氣得半死？我那時候才明白，這就是關愛教育裡面說的「對立」，我和兒子現在是在對立啊。好像拔河，兩個人站在兩邊，他要往他的方向、你要往你的方向，我們要的「贏」都不是一回事了，對方怎麼還會有心情聽你說話？

課堂上說過的，「兩個人一旦對立，就很難再靜下來傾聽對方的話，後續通常也只會衍生更大的衝突……」，老師說過的話，這時突然一一浮上心頭。我心裡一驚：是啊，我和兒子現在不就處在這個狀態嗎？我說什麼都像是在反對他，他做的事也都像是在跟我唱反調……那麼，如果按照課堂上學的，我先放下我的所有成見，試著接納他目前的狀態，試著以謙卑的心，去理解他到底在想什麼呢？

從小到大，兒子是個沉默卻乖巧，沒什麼情緒、甚至有點壓抑的人，我們通常不太知道他在想什麼。他會對我這樣吼，是不是代表他心裡也有一些情緒或不滿想要表達？他長大了，都三十歲左右了，是不是就因為我一直擺出監督者、管理者的姿態來對待他，所以他有點煩躁，不想再被這樣管了？

我開始冷靜下來慢慢思考，我和他的對立，其實是源自於我希望他符合我的標準，也就是我心裡認為的正常。因為我從師專畢業後就一直在教書，每天都準時上下班，過著穩定的生活，對我來說，這就是正常的生活，沒有出門上班的就不太正常。而且宅在家的工作作息也不正常，我也不能接受這個。

但是……這個社會上那麼多人沒有準時上下班，他們在家做各式各樣的工作，我也從來沒有覺得他們有什麼不好啊，為什麼是我兒子的話就不行？我好像非常非常在意那個「正常」，但是「正常」的定義是什麼？只有我想的這些才是絕對正確的嗎？這會不會只是我自己內心的一種執著？我其實是有點害怕他會變成我從前看過、聽過的那些沒出息的人，但是在家工作就會變成沒出息的人，這個連結是不是有點過頭了呢？想到這裡，心裡其實就鬆動一些了。

我又想到，兒子決定這麼大的事之前都不跟我說，是不是不把我放在眼裡？但這個邏輯是對的嗎？與其說我氣他不尊敬我，感覺上……好像難過的成分更多。我身為媽媽，卻不能成為他依靠的對象，這讓我很受傷，而不是我真的想生他氣。而且想想，平常我們抬頭不見低頭見，吃飯、聊天等互動都滿好的，他明明就滿孝順的，為什麼我非得把他在氣頭上說的話放大檢視，還不斷擴大解讀呢？

原來不是他不尊重我，他要氣我，他不懂事、不會想，是我直覺的、武斷的，帶著我自己成長經驗，甚至可能有點自以為是的判斷在激怒我自己。

我也聽過一些親友說，為什麼我沒有錯、我是想為孩子好，結果還要我先讓步、先示好，搞得我自己好像很卑微的樣子？我覺得絕對不是誰先接納對方，誰就丟臉沒面子。因為我很清楚，在和兒子對立的時候，我很不快樂；在我忍不住想對他碎碎念的那些日子，我心裡很苦，充滿了擔憂和無力感。

他是我親愛的孩子，我比誰都愛他，他現在的觀點是和我不同，我不能因為這樣，就排斥他、否定他啊！而且，他現在等於是自己從頭創業、從頭摸索，他的壓力可能也很大。我是想關心他，而不是想來給他更多壓力的啊！

書名：《再一次長大》

出版社：福智文化

作者：福智文化編輯室

出版日期：2023/08/22

這樣想完以後，感覺內心好了很多。我覺得學習真的是一件很棒的事情，因為我學過「關愛教育」這一套概念，所以這個時候我對自己的言行思想更有意識，更能察覺到問題所在。就好像我練了一套功夫，然後有一天我發現在某個情況下它很適合使出來，我可以不再總是被情緒和直覺帶著走做出反應，而沒辦法好好聽他說話。

但是，能夠處理好情緒，不被情緒帶著走是一回事，價值觀的不同又是另一回事。我其實還是有點在意他辭職做網路購物這件事，所以我打算要再找時間好好找他聊一聊。

●本文摘自福智文化出版之《再一次長大》