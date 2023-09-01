花的錢總是比賺的還多！透過「這招」找到生活和金錢的平衡

文／薇琪．魯賓（Vicki Robin）、喬．杜明桂（Joe Dominguez）

對於多數的工作者，不管你是熱愛工作還是勉強餬口，在錢及生活上，都很難有自主的選擇。用工作換錢，取決於你醒著的時間有多少，剩下來的才是真正自己的生活。

美國大部分的工業城市，受薪階級的生活大概都從一大早開始，鬧鐘設在6點45分起床，查看手機、盥洗，穿上制服。若是醫療從業人員，會開始清洗雙手、穿上無菌衣，建築工人則穿上牛仔褲及T恤。

如果有時間就順手抓了早餐、拿起通勤馬克杯及公事包、提了午餐盒就急忙出門跳上車；若是公車或捷運族，就得擠在滿滿是人的車廂中。上班族從上午9點到下午5點（或更長），應付老闆及豬隊友，周旋在供應商、客戶及病人中間。

電子郵件爆多、做事行色匆匆，還得三不五時查一下社群媒體動態，同時隱藏自己犯的錯；在交代一個逼死人的截稿期時，微笑的向對方致意。知道公司是要裁員，但聽到「組織重整」或「縮小編制」時，還要裝作如釋重負，知道不在裁員名單中時則暗自竊喜。

肩上的擔子越來越重，時間越來越緊迫，在表面上同意老闆意見時，還要跟自己的良心拔河。笑一下吧，終於5點了跳上車、擠進捷運或公車，回家陪另一半、小孩或室友。做菜之後，也不忘拍張照上傳臉書，邊吃晚餐邊追劇，回幾封電郵再上床，幸運的話可以睡滿8小時。

這樣叫作「過日子」？想想吧！這世界上有多少人，在一天上班結束前，表現得比踏進辦公室時更有朝氣？我們每天下班回家時，心情會比上班「過日子」的時候更好？當我們踏出辦公室，與家人或朋友相處時，有覺得精神更好、更充滿活力嗎？工作時該有的人生到底在哪裡？

對於大多數人來說，透過工作來「過這樣的日子」，其實是一種「謀殺人生」的舉動。為了工作賺錢，我們常常不自覺「謀殺」了健康、與親人的關係、快樂的能力及探索的好奇心。

週間工作感覺快死了，想靠週末活回來才發現錢根本不夠花⋯

現在來看看一般消費者如何花辛苦賺來的錢。週六把衣服拿去乾洗，到修車廠做輪胎校正，或請修車師傅看看到底為何愛車發出怪聲，到超市買足供給一家人一週的食物，結帳時你以為大約只要75美元，想不到在付款時竟付了125美元。再到大賣場買兩本大家都在讀的暢銷書，結果最後手上拿了兩本書、一件西裝（因為打對折）以搭配鞋子，又幫小孩買了幾件新衣。

突然想到回家之後要修剪一下花草，糟糕！修整苗圃需要園藝剪。家中的烤麵包機，即使調到最弱的火力還是把麵包烤焦，又找不到保證書，只好到賣場再買一台新的，結果結帳時又拿了一個組合式的置物架及廚房用的油漆，啊！差點忘了買烤麵包機。

跟伴侶出去吃頓飯，把小孩交給保母顧一下。週日上午弄點鬆餅給大家當早餐吧，糟糕，沒麵粉了，去雜貨店買點麵粉吧，結果又順手買了草莓藍莓，搭配鬆餅，還有楓糖、蘇門答臘咖啡，千萬別忘了要買麵粉。

帶小孩去湖邊游泳，到加油站加油，看看價目表，不由得眉頭一皺。開車到鄉間的餐廳吃晚餐，再用信用卡付帳。回到家看看電視打發時間，不時有誘人的廣告出現，企圖說服觀眾：只要買了保時捷跑車、到國外旅遊或是買一台新的電腦，生活會更好。

我們以為可以透過工作滿足這些需求，但其實我們花的錢比賺的還多，消費的東西比我們需要的多，這使得我們又得回到職場賺錢。

你這一生中，到底賺了多少錢

你準備好了檢視自己與金錢的關係了嗎？也準備看看哪些東西是可以用金錢取得的嗎？這個目的，主要是希望大家對與金錢相關的事務，能有更豐足及有感的察覺，不是為了炫耀，也不要因此覺得丟臉。這個過程協助你，在時間及空間的軸線上，檢視過去賺錢及花錢的行為。基本上有兩個重點：

A.先計算一下，你這一生中，到底賺了多少錢，所有你的收入，從拿到的第一塊錢，到最近的薪資單。

B.建立你的資產負債表，看看你現在到底值多少錢。

書名：《跟錢好好相處（修訂版）》

作者：薇琪．魯賓（Vicki Robin）、喬．杜明桂（Joe Dominguez）

出版社：商業周刊出版

出版時間：2023年8月03日

完成這個步驟，可以有下列好處：

1.撥開迷霧，釐清你過去與金錢的關係。大部分的人都搞不清楚，這一生中到底多少錢進了自己的口袋，當然也不會知道，這一生能賺多少錢。

2.這樣做也能讓你去除一些長久以來的迷思及自我感覺，如：「我這輩子真的賺不了多少錢。」或是「我根本不必擔憂，錢對我來說，一點也沒問題！」（通常靠爸族或媽寶會講類似的話。）如果你屬於那種長期以來一直低估自己所得的人，這樣計算之後常常會有令人驚訝的發現，你比想像中有錢得多。

3.做完這個步驟後，你對自己之後的財務規畫會有更清楚的概念，對於賺錢的能力也更有自信，等於一個全新的開始。

4.更認識自己，也能把那個以前躲在暗處、容易自欺欺人的自己揪出來，他就是搞壞金錢關係的兇手。

在我的課堂上，曾經有一個35歲左右的女性表示，這個步驟對她的幫助很大。她是一個家庭主婦，住在鄉間，長年以來都有心理障礙的問題，始終認為自己是個處處必須依賴別人的人，一點用處都沒有。她「以為」這樣的計畫毫無幫助，畢竟自己對於婚姻，沒有絲毫實質的財務貢獻，在上課之前，連離婚贍養費這種不是靠自己努力賺來的錢，都覺得沒有資格拿。

但透過財務紀錄整理，她發現在過去的婚姻生活中，大大小小的事情加起來，在那段以為自己毫無貢獻的歲月中，每年竟然能賺到5萬美元。這是她第一次感覺自己是個有能力賺錢的人，整個人的信心都振奮起來，應徵且得到一份工作，拿到的薪水竟然還多了一倍。

假如你是剛進社會拿到第一份全職薪水的新鮮人，把過去實習、兼差、暑期打工所賺的錢加總起來，也可能會發現自己其實已經賺了一些錢，對之後賺錢的信心也應該會提升一層。

檢查表：盤點你賺過的錢 1.找到你過往的報稅紀錄

2.退稅單

3.支票帳本

4.新舊銀行存摺

5.收到的禮物

6.贏到的錢

7.借貸

8.資本利得（股票的賺賠）

9.報稅單以外的所得（Illegal sources）

10.打工的錢（小費、照顧小孩、跑腿）

這麼多年來，你辛苦的工作應該已經攢了一些錢，這些就算是你的淨資產（net worth），這可能是你第一次仔仔細細算清楚自己的淨資產。

你要有心理準備，可能會發現自己債台高築，在這之前，你根本不知道到底情況糟到什麼樣的地步，現在是勇敢面對事實的時候了。另一方面，你可能也會很高興的發現，其實自己在財務獨立的目標上已經占得先機。做完了這個步驟，很多人會有新發現。

●本文摘選自商業周刊出版之《跟錢好好相處（修訂版）：幸福的關鍵，是找到金錢與人生的平衡點》