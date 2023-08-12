家人最適當的親密程度如何拿捏？ 人生發展階段，父母何時該放手？

文／伊蓮．卡尼．吉布森（Elaine Carney Gibson）

大約從孩子兩歲開始，「關係的連結需要多緊密？」這樣的疑問已經浮現。對一些孩子來說，學習走路開啟了他們個體化的過程，開始體驗成為一個獨立的人，會想自己走出去探索世界，只要回頭時能看到父母就在附近。有些孩子會回頭討拍、親一下，或只是回來「摸摸本壘」；有些孩子只會移動幾呎遠，他們想要，而且需要父母永遠都在伸手可及之處。沒有對錯，每個個體都有自己的渴望、需求，以及展開個體化需要的時間。

若是這個發展階段出現問題，更有可能與父母相關。父母能否忍受孩子跑過半個院子去抓一隻小鳥？父母會不會立刻跳起來跟著，或者把孩子叫回來？或者，父母不喜歡走不遠的小孩？

往後快轉到青少年時期。這經常是家庭發展生命週期中，自主性和個體化課題最艱難的時刻。大部分的父母，對於不可避免的權力衝突多少有所準備：一邊是想要更多自由的青少年，一邊是認為孩子還未成熟到足以駕馭更多自由的父母。相較於毫無準備的父母，已經在家裡建立清楚層級權威，而且根據孩子不同人生發展週期訂定適當規範的父母，較能輕鬆跨越「教養青少年」這塊往往崎嶇不平的領域。若是家庭較為開放、有彈性，這條讓青少年過渡到接近成年的路程，就能走得比較順利。

書名：《重整家的愛與傷：以家庭系統理論重新覺察，活出有選擇的人生》 作者：伊蓮．卡尼．吉布森（Elaine Carney Gibson） 出版社：方智／圓神出版 出版日期：2023年8月1日

接著，家庭會面臨將年輕人「放生」的階段。據我觀察，過去十年，這已成為家庭生命週期中更困難的一段時期。統計數據顯示，越來越多年輕人，從高中或大學畢業後繼續住在家裡。造成這種情況的原因通常是財務問題。一般的價值觀是，成年人需要找工作開始獨立生活；然而，這對現今許多年輕人來說相當困難，因為他們的薪資負擔不起高昂的生活費。

有些成年孩子還住在家裡，是因為財務以外的情況。有一種可能，是已成年的孩子對於允許自己成為獨立個體還不夠有把握。另一種可能，是父母雙方或其中一人不願意真的將孩子「放生」，但讓這種情況發生的父母，通常是出於無意識，而非刻意為之。

也有些情況，是成年子女選擇與父母雙方或其中一人共同居住。這不是放生失敗，可能是個別成員為了讓家庭健康運作的選擇。關鍵是，這樣的安排是否對所有家庭成員有益，而不會讓任何一個人犧牲自己的渴望與需要。

●本文摘自方智／圓神出版《重整家的愛與傷：以家庭系統理論重新覺察，活出有選擇的人生》。