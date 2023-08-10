《全面啟動》影星喬瑟夫高登李維：我認識的名人，都不是因為有名而快樂

提摩西．費里斯是跨界高手，在許多領域都寫下傳奇紀錄。他被譽為「音頻界歐普拉」，他的Podcast節目《提摩西費里斯秀》是史上第一個下載破億的商業訪談Podcast，至今總下載次數已突破九億大關。他也被《Fast Company》雜誌封為「最創新的商業人物」，二十一歲就創業成功，更是臉書、Uber等超過五十家新創企業的早期投資人。他精通五國語言、是金氏世界紀錄保持人，他寫的暢銷書被翻譯成超過三十五種語言。這本書，就是他最新、最大型的自我挑戰計劃——向全球各界頂尖強者提問，找出讓自己衝破瓶頸、把生活調控到更理想狀態的方法。

以下是《全面啟動》、《黑暗騎士：黎明昇起》、《神鬼駭客：史諾登》《戀夏500日》影星喬瑟夫・高登－李維（Joseph Gordon-Levitt）給提摩西的回覆：

Q：有沒有任何失敗，或看起來是失敗的經驗，成為後來成功的墊腳石？有「最喜歡的」失敗經驗嗎？

我六歲就開始演戲，十九歲時為了讀大學而放下演藝事業，等我想重回演藝圈時，卻一直找不到工作。長達一整年，每次試鏡都失敗。那是一段很痛苦的時期。我曾經想像自己永遠無法在演藝圈工作了，這樣的想法讓我非常恐懼。

我思考很久，自己到底害怕什麼？就算永遠接不到戲，我有什麼損失？我本來就不喜歡浮華炫目的好萊塢，所以原因不是這個。我當時也不怎麼在乎別人對我演出的作品有什麼看法，我只是很享受演戲。我享受創作的過程。然後我發現，發揮創意並不需要等到別人給我工作。我必須靠自己。

我有一個心法，每次需要鼓勵時我都會對自己說：「按下錄影」（hit record），小時候我常玩家裡的攝影機，按下那個紅色的REC按鈕，就好像宣示了：我做得到。我自己學會影片剪輯，開始創作短片、歌曲和故事。

我哥哥幫我設了一個可以上傳作品的網站，名叫 HITRECORD.ORG。那是12年前的事，如今HITRECORD上已經有超過五十萬名來自世界各地的藝術家。我們一起做出各式各樣優秀的作品、付出上百萬美元報酬、贏得獎項，但在我眼裡，這個平台的核心還是對創作的純粹熱愛，我12年前追尋的答案其實就是這個，在我陷入絕望、自暴自棄、不斷失敗的那段日子。

圖／Unsplash

Q：如果可以在任何地點放廣告看板，內容不限，想在上面放什麼？

我的好朋友曾說：「說自己不是怎麼樣的人很容易，說自己是什麼樣的人卻很難。」換句話說，你可以不斷貶低別人，但就算你說的對，誰在乎？批評別人誰都會，與其批評，不如自己做點有意義的好事。

Q：感到超載或無法專注時，會怎麼做？

我喜歡寫作。在我人生的不同階段，我寫日記的頻率不同，但我總是會寫，尤其是有事情困擾我、想要理清頭緒的時候。我會坐下來描寫自己的處境，打出完整的句子，想像這是要寫給別人看的，即使我從沒給別人看過。因為要跟「讀者」說明所有背景知識，我在寫作時需要拆解事件的始末，交代一切細節，過程中有時會得到新的答案或結論，就算沒有，通常也能讓我的思緒更清晰、呼吸更平穩。

書名：《人生給的答案 I》 作者：提摩西‧費里斯 出版社：天下雜誌 出版時間：2023年8月2日

Q：對即將進入社會、聰明有抱負的大學生，有什麼建議？

我在前面的問題已經稍微回答了這一題，但如果是想進入演藝圈的讀者，我的建議是先想清楚自己真正的動機，完全誠實地問自己想追求的是什麼。名氣很誘人，我們都喜歡看麻雀變鳳凰的故事，我不會說自己對成名完全沒欲望。而且從生物演化的角度來看，人會想出名其實很正常。我們的祖先在野外求生，如果認識自己的人愈多，得到的幫助可能就愈多，有利於在艱困的環境中生存。所以想出名沒有不好，只是這條路不見得能讓你快樂。我認識的快樂的名人，他們快樂並不是因為有名，而是跟其他人一樣，因為身體健康而快樂、因為身邊的親朋好友而快樂，不管有幾百萬陌生人在看，都熱愛自己在做的事。 我覺得這點在演藝圈外也適用，在任何領域被視為成功的人，好像都會得到某種神祕的獎勵，但在我的經驗裡，樂於工作本身享受到的快樂，遠比成名來的多。

●本文摘自天下雜誌出版之《人生給的答案I》。