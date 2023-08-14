聽故事，是「安樂椅偵探」的推理過程——《請保持名偵探原來的樣子》

文／重點就在括號裡

乾淨，是有個無法離開這張椅子的原因的偵探，不用舟車勞頓、腳踏泥濘到兇案現場，不用親身經歷身上可能會血跡斑斑的殺人事件，只需要聽從那邊回來的相關人士講述案件（而他們會不斷追問敘述者本來不太在意的細節），坐在椅子上聽故事，就可以推導出真相。

安樂椅偵探某程度上代表現在手捧這本推理小說的讀者視角，因為他與讀者擁有一樣的推理條件：坐在一張椅子上（好啦你也許會站著讀），聽著同一個故事，聽完後，你知道誰是真兇了嗎？沒關係你慢慢來，這個案件安樂椅偵探他自己來，他開始一一回頭解釋案件並破案──安樂椅偵探類型的推理小說，也許是最忠實將「聽故事」這件已有千年歷史的人類行為寫成故事的故事了。

歐美從阿嘉莎克莉絲蒂的瑪波小姐到雷克斯斯陶特的尼洛伍爾夫，自有一套Mystery文化的日本創作者們，都創作過「安樂椅偵探」類型：「日本三大名偵探」裡的明智小五郎與金田一耕助是「現場派」的偵探，而第三位偵探「神津恭介」體弱多病，常常一邊坐在搖椅上養病，一邊推理亙古難解的百年謎團；京極夏彥「百鬼夜行系列」的偵探中禪寺秋彥總是窩在京極堂舊書店裡；《死亡筆記本》裡以蹲姿在沙發上推理的L與尼亞；就連富士電視台的招牌推理劇《古畑任三郎》鈴木保奈美登場的那集，她在前往紐約的巴士上遇到古畑任三郎，古畑在長途巴士上聽她說著自己故事，說完，古畑娓娓道出他的推理結論──也是三谷幸喜對安樂椅偵探類型的致意。

而今年榮獲「這本推理小說了不起！」大賞，小西雅暉執筆的《請保持名偵探原來的樣子》，正是「安樂椅偵探」類型的變奏：因為這位偵探的狀態有時可能會比你想像中的聰穎偵探要差一點：他患有路易氏體失智症（DLB）。

DLB與典型的老年失智症不太相同，同樣可能會有憂鬱、記憶障礙、肢體僵硬、容易跌倒等等狀況，但路易體失智症更多了「幻視」：患者會看到非現實但非常清晰的幻覺。要讓病患意識自己眼前的事物是幻覺，是照護路易體失智症的主要難處。

而小西雅暉從罹患DLB的父親身上得到靈感，決定一改世俗認定「DLB會導致智力減退」的誤解，寫成 《請保持名偵探原來的樣子》。

書名：《請保持名偵探原來的樣子 【「這本推理小說了不起！」大賞No.1，獨家收錄繁中版序】》 作者：小西雅暉 出版社：三采文化 出版日期：2023年8月4日

女主角楓從小受爺爺影響，喜歡懸疑推理小說，而爺爺是位熱愛懸疑推理小說的退休國小校長，他曾是日本推理界知名的早稻田推理俱樂部（ワセダミステリクラブ）成員之一，除了在小學是備受學校愛戴的國小校長，也熱衷於各種解謎。口頭禪是「世上所有的事都是故事」的爺爺，罹患了DLB，每日睜開眼睛，從看見「藍色老虎」開始了他的一天（這其實是小西父親本身的經歷）。

繼承爺爺衣缽，楓成為了國小老師，身邊開始出現了各種離奇事件，她會將事件告訴爺爺，透過這種「腦力激盪」，讓喜歡故事的爺爺得到樂趣。而爺爺原本就具有的「邏輯推理」能力加上患DLB帶來的「幻視」，讓他成為了擅於日常推理的「安樂椅偵探」。

共六章六個故事的《請保持名偵探原來的樣子》，每個案件都由這位理解人性的溫柔爺爺擔任推理角色，而小西寫進了這位有時會狀況不佳的老年安樂椅偵探，某程度上致意了大量經典推理小說：第一章名稱〈緋色的腦細胞〉，熟悉阿嘉莎克莉絲蒂的讀者應該都猜得出來，明顯是向翹鬍子偵探白羅的口頭禪「多動動你那小小的灰色腦細胞」致敬。對於經典推理小說如數家珍的讀者，讀《請保持名偵探原來的樣子》會得到不少樂趣。

在大賞裡歸類為本格派推理小說的《請保持名偵探原來的樣子》，是用「安樂椅偵探」+「日常推理」（先爆個小雷，最後兩章寫得刺激，很有意思），來講這個關於推理的「故事」。沒有繁雜的謎團，透過觀察瑣細的眼光，解開日常生活裡那些被解釋的、無法理解的事件，那些事件如小小的刺，刺進帶給角色困擾的生活，而爺爺溫柔地聽著事件，將過程化為一個一個的「故事」，推導並敘說這個故事是否合理，並解開謎團。

這本書讓我覺得感動的部份是，當小西從一種病容狀態去描寫安樂椅偵探時，如宮藤官九郎的《我家的故事》，在書裡這六章日常推理，仔細寫了不少關於老人照護的觀念（同時也是謎團裡的細節）與DLB患者的心情，這種細細理解他人的溫柔寫法，讓這種有些老派的偵探類型（以及寫進了不少老推理小說的哏），有了善解且溫柔的情感，相信也會讓讀者感動於他說故事的方式。爺爺說世上所有的事都是故事，是的，人就是故事，而小西溫柔地讓我們看到老年DLB患者的溫暖故事。

●本推薦文為三采文化出版之《請保持名偵探原來的樣子 【「這本推理小說了不起！」大賞No.1，獨家收錄繁中版序】》。