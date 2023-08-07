歡慶國際啤酒節！世界上竟有超過一百種以上的啤酒？

了解各款啤酒的類型，增加享受的樂趣。世界上有超過一百種以上的啤酒！那麼各款啤酒的類型呢？想要更了解啤酒，就要知道各款啤酒的「類型」。讓我們一起探索各種啤酒的類型吧！

在日本，通常會以像是黑啤酒類等「類別」做表示，但是其他國家，一般都是以「類型」來稱呼。啤酒的類型會先以「頂層發酵」、「底層發酵」和「自然酸釀」的發酵方式來做區分。然後再依照生產國、顏色、酒精濃度、苦澀味、香氣等做詳細的分類。在各地的啤酒大賽中，通常會以啤酒類型來介紹各款啤酒，而比較詳細的啤酒分類，甚至會超過一百三十種以上。

知道各款啤酒的類型，就能了解對啤酒的偏好了。在選擇啤酒時，要是能先了解啤酒類型的話，那麼在未開瓶之前就能大致掌握啤酒的特色。而這也就是為何在啤酒酒標上會特別標示出啤酒類型。尤其是國外產的啤酒和手工精釀啤酒，幾乎都會註明啤酒類型。

舉個例子，如果酒標出現了「美式淺色愛爾」文字，那麼大致可推測出這是一款「帶著美國產啤酒花的柑桔調香氣、苦味」特色的啤酒。

如何釀造啤酒？

就如啤酒也可稱為麥芽酒，它是以麥芽做為原料所釀造的酒，除了麥芽外，其他原料還包括了啤酒花、水、酵母。（有時也會加入其他副原料）

麥芽

主要原料是大麥。但其他也會使用小麥、燕麥、裸麥等。幾乎都會先製成麥芽（將麥芽浸泡在水中，促使其發芽，然後再迅速地加熱乾燥）後再使用。

水

淡色愛爾和深色拉格等顏色較深，味道較醇厚的啤酒使用硬水，而像是皮爾森啤酒等顏色清透口感爽洌的啤酒則適合使用軟水。

啤酒花

大麻科的多年生蔓生草本植物。有稱為「球花」的毬果。是影響啤酒苦味、香氣、泡沫持久性的重要材料，同時也具有防腐的作用。

酵母

（真菌）

直徑 5 ∼ 10 微米的微生物。能將糖轉換成酒精和二氧化碳等。頂層發酵酵母、底層發酵酵母，或者是製作自然發酵啤酒的野生酵母皆是。

啤酒的主要原料有麥芽、啤酒花、水和酵母。而依據每一種原料使用分量的不同，可釀出各種不同風味的啤酒。不過就算是使用同樣的麥芽，加入同樣的水以及使用相同的啤酒花，只要酵母不同就會釀出香氣和風味完全不同的啤酒。同樣的，酵母、水和啤酒花相同，但是使用的麥芽不同，顏色和香氣也會不一樣。

而如果使用了香料、水果、咖啡、巧克力等副材料，就能製作出帶有獨特風味的啤酒了。

在啤酒吧享受啤酒能夠喝到美味啤酒的地方就是啤酒吧！其他也有啤酒酒館、啤酒小餐館部等名稱。接下來要介紹世界及日本的啤酒吧。

世界上的啤酒吧有好幾種類型。譬如在英國和愛爾蘭，名為「 pub 」的酒館就是指啤酒吧。 Pub 是 Public House的簡稱，氣氛就像是附近的公共場所，聚會地點，所以客層以當地熟客為主。點餐和付款方式通常都是付款取餐（在櫃檯點餐，然後付完錢之後取餐）。在英國，如果結伴一起去喝的話，那麼第一杯由其中一個人付全部人的酒錢，第二杯則再由另外一個人來付，大家按照順序請客，等喝完跟人數一樣多的啤酒之後，大家再一起結帳，這稱為輪流買單。以前上流階級的人會坐沙發，勞動階級則坐吧檯，但現在不管坐在哪裡都沒關係了。

書名：《開始享受啤酒的第一本書》 作者：財團法人日本啤酒文化研究會, 日本啤酒雜誌協會 出版社：聯經出版公司 出版日期：2015年09月15日

在德國和捷克，要是酒杯或啤酒杯空了（就算沒有再點），服務人員就會幫你重新倒一杯。然後在杯墊上畫線，最後從畫了幾條線就可知道喝了幾杯。

所以中途自己換杯墊，會被認為在喝霸王酒，要小心。把杯墊放在啤酒杯上，就表示「不要再倒了」。

要注意的是，美國大部分的店家都是禁菸的，而倫敦的酒吧也都是全面禁菸。即使在日本對啤酒很講究的店家之中，開始禁菸的店也逐漸增加。如果重視啤酒的香氣享受，這麼做也是理所當然的吧。到店家喝啤酒時，避免擦太濃的香水也是禮貌之一。

最近在日本，啤酒吧也逐漸增加了，可以輕鬆前往品嘗。即使是初學者，或是一個人也都能放心前往。啤酒吧絕對不是有許多規範要遵守的地方。這是因為啤酒本來就是要放鬆心情，隨興品嘗的酒。大家一起乾杯，一飲而盡，就能感受愉快的氣氛。這點大概可以說是世界共通的吧！

●本文摘選自聯經出版之《開始享受啤酒的第一本書》

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