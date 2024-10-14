神秘豪門遇上落魄女僕！懸疑小說《家弒服務》改編電影女主角公開

文／芙麗達．麥法登（Freida McFadden）

【序曲】我肯定會被雙手上銬帶出去。

書名：《家弒服務》 作者：芙麗達．麥法登（Freida McFadden） 出版社：寂寞／圓神出版 出版日期：2023年7月1日

早該逃的，之前還有點機會。現在警察已經進屋，發現了樓上的事，想後悔也來不及了。

再過不久他們就會來宣讀我的權利。不知道為什麼拖到現在還沒來，或許是想誘導我說出不該說的話。

沒那麼容易。

我坐在沙發上。坐我旁邊的警察一頭黑髮摻雜幾絲銀灰，腳穿深褐色義大利皮靴，粗壯的身軀忽左忽右變換重心。真好奇他家沙發長什麼樣子，想必不像這一張要價上看五位數。大概是橘色那一類俗氣色調，上面黏一堆寵物毛，接縫處還不只破了一個洞。不知道他是不是也正想著自家的沙發，並暗自希望能換個像這樣的高級沙發。

或者，更有可能的是，他正想著閣樓上的那具屍體。

「那麼我再確認一次。」警察一口紐約腔，之前他就報過姓名，但我聽了馬上忘。警察應該配戴顯眼的紅色名牌才對，不然這麼緊張的狀況下，誰能記得住他們叫什麼名字。對方大概是個警探。

「什麼時候發現屍體的？」

我頓了頓，心想這時我是不是應該要求律師在場？他們不是該替我找個律師嗎？這些程序我真的很不熟。

「大概一個小時前。」我回答。

「一開始怎麼會跑上去的？」

我抿抿嘴。「我說過了，我是因為聽到聲音。」

「然後⋯⋯？」

警察往前傾，睜大眼睛。他的下巴冒出了鬍碴，大概今天早上沒刮鬍子吧。他舌頭微伸，欲言又止。我才不笨，想也知道他希望從我口中聽到什麼答案。

是我幹的。我是兇手。我有罪，把我帶走。

但我不動聲色地往後靠。「就這樣。我只知道這些。」

警探一臉失望。他下顎一緊，推敲著目前為止在這棟房子裡找到的證據是否足以給我戴上手銬。看來他不是很確定，要是確定早就這麼做了。

「嘿，康諾斯！」

另一個警察喊他。我們的視線從彼此身上移開。我抬頭看樓上。只見另一個比他年輕很多的警察站在樓梯口，修長的手指抓著欄杆，一張平滑的臉蒼白如紙。

「康諾斯，」年輕警察說，「你得上來看看⋯⋯現在馬上。你得看看這裡的情況。」

即使我人在樓下都看得見他的喉結在上下移動。

「你不會相信自己的眼睛。」

-----

【三個月前】（中略）

妮娜．溫徹斯特帶我一一參觀房間，鉅細靡遺的程度讓我擔心自己是不是看錯廣告，她會不會是房屋仲介，以為我想買下這棟房子。這房子確實很漂亮。假如我口袋有四、五百萬現金隨我花，我會二話不說立刻買下它。除了一樓的超大客廳和剛翻新的廚房，二樓還有溫徹斯特夫婦的主臥室、她女兒西西莉雅的房間、溫徹斯特先生的書房，還有媲美曼哈頓五星級飯店房間的客房。她在下一扇門前煞有介事地停下來。

「這間是⋯⋯」她倏地打開門。「我們的家庭電影院！」

除了樓下的超大螢幕電視，他們家裡還有貨真價實的電影院！裡頭有好幾排座椅，對著從地板延伸到天花板的大螢幕，角落甚至有一台爆米花機。

過一會兒我才發現溫徹斯特太太盯著我瞧，等著我的反應。

「哇！」我驚呼，希望自己的表現符合她的期望。

「很讚吧？」她樂不可支地說。「我們有完整的電影收藏，當然也有一般的電視頻道和串流媒體。」

「一定的。」我說。

走出房間後，我們來到走廊盡頭的最後一扇門。妮娜收住腳，手停在門把上。

「這是我的房間嗎？」我問。

「算是⋯⋯」她把手一轉，門把吱嘎響。我很難不發現這扇木板門比其他扇門厚很多。門後面是陰暗的樓梯間。「妳的房間在樓上。閣樓還有一間房間。」

這個陰暗狹小的樓梯間比這棟房子的其他地方遜色一點。在裡頭裝個燈泡難道會要了他們的命嗎？但話說回來，我只是他們請來的傭人，也不指望他們花在我房間的錢跟家庭電影院一樣多。

樓梯走到頂是一條狹小的走廊。跟一樓不同的是，這裡的天花板低到不行。我無論如何都不算高，但連我都覺得好像得低頭彎腰才行。

「妳有自己的廁所。」她對左邊的一扇門點點頭。「妳的房間是這一間。」

她打開最後一扇門。裡頭黑漆漆，直到她抓住一條繩子一拉，房間才亮起來。

房間很小，這點毫無疑問。不只如此，天花板順著屋頂斜向一邊，最遠那端只到我的腰。這房間沒有主臥的特大雙人床、豪華衣櫃和紅棕色梳妝台，只見一張單人床、一張矮書櫃和一個小梳妝台，唯一的照明是天花板上兩個光禿禿的電燈泡。

這房間很簡陋，但我無所謂。要是太豪華，我肯定沒有被選上的希望。正因為房間有點糟，就代表她的標準可能沒那麼高，那我就還有一丁點希望。

但我覺得這房間有點古怪，總之就是不太對勁。

「抱歉房間很小。」溫徹斯特太太皺起眉。「但在這裡妳可以保有隱私。」

我走向房裡唯一的窗戶前。窗戶跟房間一樣很小，不比我的手大多少，底下就是後院。有個園藝師拿著大剪刀在修剪樹籬，就是我剛剛在前院看到的那個人。

「妳覺得如何，米莉？喜歡嗎？」

我轉過頭，看見溫徹斯特太太滿臉堆笑。我還說不上來困擾我的是什麼。這房間有什麼讓我心裡毛毛的。

或許是那扇窗。窗戶對著房子後面，假如我出了什麼事想求救，誰也看不到我在這裡；就算我喊破喉嚨，也不會有人聽到。

但我在騙誰啊，有這個房間住就該偷笑了，而且還能有自己的浴室，和一張能把腿伸直的床。跟我的車比起來，那張小床好到我都要哭了。

「很完美。」我說。

這個答案似乎讓溫徹斯特太太欣喜若狂。她帶我從陰暗的樓梯間走回二樓。出了樓梯間我吐了口氣，這才發現自己一直在憋氣。那房間令人頭皮發麻，但要是真能得到這份工作，我會克服的。沒問題。

●本文摘選自寂寞／圓神出版之《家弒服務》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！