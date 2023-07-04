兒醫自曝打小孩，諮商師提醒：打罵無法打造符合期待的孩子！

文／圓神出版

一名醫師在臉書上以「我打了我的小孩」為題，自白因為過度寵溺、養出生活能力無法自理的孩子，因此憤而打了孩子耳光，遭通報家暴，讓他感到心灰意冷而發文，引發激烈討論。

陳志恆諮商心理師在粉專貼出《受傷的孩子和壞掉的大人》書籍封面，因書名迅速呼應上述事件，引發讀者熱論。陳志恆老師同時也在貼文留言說明：「體罰孩子無法讓孩子養成好習慣，只會讓孩子內心恐懼，並且厭惡自己，甚至出現更多的對抗行為。」

「老師，可以和你聊一下嗎？」這是曾在第一線教育現場服務十年的陳志恆老師，經常從學生那裡接收到的「求救訊號」。正值青春期的孩子們，最大的煩惱來源往往是生養並照顧自己、每天互動密切的大人們──可能是父母，也可能是師長。

在許多故事裡，「受傷的孩子」承接著「壞掉的大人」的管教和控制，大人複製了過往照顧者的行為模式，未能正視內心的創傷，又將這樣的方式傳遞給下一代。帶著傷的大人，怎麼做才能和孩子一起獲得幸福？

志恆老師在《受傷的孩子和壞掉的大人》一書中提到：「我曾在許多演講場合和家長分享：『孩子會長成你們心底所相信的樣子。』許多家長一時難以接受：『怎麼可能？我們都期待孩子懂事、成熟且成功啊！』」

他進一步指出：「大人常犯一種錯誤，就是不斷訓誡孩子，要孩子這麼做、那麼做，以為如此孩子就會自動變成大人心目中的理想樣貌。事實上，你無法光用言語就打造出一個符合期待的孩子。」

書名：《受傷的孩子和壞掉的大人》 作者：陳志恆 出版社：圓神出版 出版日期：2017年12月1日

志恆老師提醒家長、老師：「期待」是一回事，「相信」又是一回事。如果你想達成一個目標，這是你的期待；但你認為自己是否能達成，這是一種相信，而你相信「這個世界會如何運作的方式」，就是一種信念。真正影響孩子發展的，往往是信念，而非期待。……當家長不斷數落孩子的缺點、說孩子的不是，表面上是為了孩子好，恨鐵不成鋼；但內心所呈現出來的，正是一種「我的孩子不夠好，一無是處，所以才需要我不斷提醒」的信念。於是，從這個信念出發所看到的孩子，永遠是不夠好的。

所以家長、老師該做的，是練習陪伴，透過關懷、尊重、支持和肯定，讓孩子看見自己的價值、知道被重視與被愛，才和孩子建立起穩定的情感連結。

本文由圓神出版撰寫。欲閱讀完整作品，歡迎參考《受傷的孩子和壞掉的大人》。