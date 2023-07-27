「我們實際還剩幾天相處？」簡單的想像練習檢視重要關係

文／羅伯特．沃丁格（Robert Waldinger）、馬克．修茲（Marc Schulz）

花點時間，想想一個你很珍惜、但覺得相處不夠多的人，想想你們的關係。不一定是你最重要的人際關係，只要是共處時讓你覺得活力十足、你想更常見到的人。想一遍可能的人選（也可能只有一個！），選定一個人。現在回想上一次你們在一起的時候，試著回憶那個人當時給你的感覺。你是否感覺很正向、覺得自己很強大？你是否覺得自己被理解？也許你還變得很愛笑，生活和世界的困擾也好像沒那麼令人卻步了。

現在想想，你有多常見到這個人。每天嗎？一個月一次？一年一次？計算你一年中與這個人共處幾個小時。把這個數字寫下來，放在一旁。

以我們（鮑伯與馬克）而言，雖然每週都會通電話或視訊，我們每年面對面見到彼此的時間總共只有兩天（48小時）。

這樣算起來，之後還有多少時間？這本書出版時鮑伯71歲，馬克60歲了。讓我們（非常）樂觀的假設，鮑伯慶祝一百歲生日時，我們都還在。以每年兩天、共29年計算，我們這輩子能共處的時間還剩下58天。

10585天裡的58天。

當然，這個假設已經包含很多好運氣，真正的數字幾乎可以肯定會更低。

用這個方法算算你珍惜的那段關係，或只要想想這些整數就好：如果你現在40歲，你每週跟這個人有一小時的咖啡時光，那你80歲以前，大概還有87天。如果你們每個月見一次面，算起來約有20天。如果一年一次，大概兩天。

也許這些數字聽起來很足夠了，但如果與這個事實對照一下：2018年，美國人平均每天花11個小時與電視、廣播或智慧型手機等媒體互動。如果從40歲計算到80歲，代表你在清醒狀態下的18年人生，都花在這裡。如果是現在18歲的人，到80歲的時候總共已經花了28年在媒體上。

這個想像練習的用意不是要嚇你，而是要強調一件我們時常忽視的事：我們與喜歡和摯愛的人，實際上共處的時間有多少。我們不需要把所有時間都花在跟所有的好朋友相處。事實上，有些人之所以能帶給我們活力、豐富我們的生活，也許正是因為不太常見面，就像生命中其他事物一樣，平衡很重要。有時候我們與某個人只適合相處到某個程度，那樣就夠好了。

我們多數人都擁有能帶給我們活力、卻不常見到面的親朋好友。你與你最在乎的人是否有花時間相處？你生命中是否有一段關係，如果多花點時間相處，對雙方都有好處？這些未經發掘的資源，往往已經存在於我們的人生。對我們最珍惜的關係稍作調整，就能真實影響我們的情緒，以及我們對自己生活的感受。我們也許完全沒發覺自己坐在一座活力的金礦之上，因為金礦被手機和電視的亮光、以及工作上的各種要求掩蓋住了。

2008年，我們連續八個晚上都打電話給哈佛研究超過80歲的夫妻檔參與者。我們分別與夫妻談話，問他們關於那一天的一連串問題。我們想知道他們那天身體感覺如何、參與哪些活動，是否需要或是已經獲得情感支持，他們與配偶和其他人花了多少時間在一起。

書名：《美好人生：史上最長期的哈佛跨世代幸福研究，解答影響一生最重要的關鍵》 作者：羅伯特‧沃丁格、馬克‧修茲 出版社：天下雜誌 出版時間：2023年6月28日

事實證明，「與他人共度多少時間」這個簡單的問題很重要，因為這個測量項目很明確與每一天的快樂程度相關。在有他人相伴的日子，這些男性和女性比較快樂。尤其是與配偶相處時間愈久，他們的快樂程度愈高。所有夫妻都是這樣，但是對於關係滿意度高的夫妻尤其如此。

正如多數年長者一樣，這些男性和女性每一天都會經歷不同程度的身體疼痛和健康問題。可想而知，疼痛較嚴重的日子，參與者的情緒比較低落。但是我們發現，關係滿意度較高的人，情緒的高低起伏比較不受影響，在疼痛較嚴重的日子，他們的快樂感受不會衰減得那麼多。身體不舒服的時候，他們回報情緒低落的程度，不像關係滿意度較低的人那麼明顯。即使在比較疼痛的日子，滿意度高的婚姻也保護了他們的情緒。

這聽起來也許很符合直覺，但是這些發現中藏著一個簡單卻強而有力的訊息：我們與他人接觸的頻率和品質，是快樂的兩大預測因子。

●本文摘自天下雜誌出版之《美好人生：史上最長期的哈佛跨世代幸福研究，解答影響一生最重要的關鍵》。