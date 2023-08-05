情緒解脫三步驟！甩開惱人的情緒慣性反應模式

在情緒升溫、怒火攻心的那一刻，我們心裡總是想：「現在我一定要把這件事說清楚，我只是要把立場講清楚，說完我就閉嘴，說完我就會冷靜下來。」但我們都知道永遠不會「只有這件事」而已，不是嗎？你對自己的習性退讓一步，再回神，它就已經在那條你發誓「永不重蹈覆轍」的老路上走了好幾哩，於是同樣的劇本一再搬演，同樣的痛苦再度造成。

不需要責怪自己，如果這是你熟悉的情節，和自己過不去對事情從來都不會有幫助；真正有所幫助的，是事先擬定好一套計劃，因為當強烈情緒驟然降臨時，你不會有時間停下來研擬應對計劃。

每當你受到情緒波動、感覺快被淹沒時，情緒解脫三步驟：覺察間隙、綜觀全局、放下放鬆，提供你立即平穩心緒、釋放壓力的三個簡單的方法，練習這三個方法之後，你會逐漸看清自己是如何一再陷入重複的行為模式，而這些模式只會傷害自己，而不是幫助自己。

每個人都理所當然的想擺脫麻煩，而不是惹麻煩，想解除情緒的痛苦，而不是加深痛苦，但我們的所作所為，卻往往與我們想達到的效果背道而馳。當朋友口無遮攔的評論我們的感情生活（毫不在乎我們的感受）；當老闆對新來的菜鳥所提的點子讚不絕口（而這點子明明是你在開會前才對她透露的）；或者當你只是隱約感覺心底有一股煩躁，慫恿著你對小孩、小狗或商店裡的店員惡言相向，這時候，就在我們面臨選擇：是要隨著下意識直接反應，還是要控制脾氣冷靜以對的時候，我們往往成為自己最大的敵人。

我們的慣性反應模式——感受到情緒能量時的習慣性反射動作，推動著，甚至是逼迫著我們一再一再重蹈覆轍，做出一模一樣的反應，不管十秒鐘後我們是否會覺得難為情，覺得自己像個傻子。

「情緒解脫術」三步驟，就是要教你學會如何從這套頑固、難以自拔的慣性模式中脫身而出的方法。從近年來神經科學的研究中我們得知，僅只是練習幾分鐘第一個步驟「覺察間隙」，就能造成顯著的改變，讓你做出較好的決定，減少犯錯次數，放棄不利的選擇。

書名：《好好鬧情緒》 作者： 竹慶本樂仁波切 出版社：天下雜誌 出版時間：2023年6月28日

一開始，你必須先專注在第一步驟「覺察間隙」，在你和情緒之間製造一個安全距離的練習，好讓你有足夠的內在空間來處理情緒的能量。當你逐漸練習純熟，變成一種自然反應之後，再加上第二步驟「綜觀全局」，練習觀察情緒以及它周遭的全景，試著打開視野，綜覽全局，包括看到自己慣常的行為模式。最後，進入第三步驟「放下放鬆」，使用肢體動作、放鬆技巧，最重要的是使用覺性，以釋放身心壓力、釋放情緒緊繃能量的方法。

到了某個階段，你會感覺到當情緒浮現時，你所學的一切對應它的技巧也幾乎同時浮現，這將會帶給你自信，這自信來自於你所受到的良好訓練，你處理情緒的經驗已經成為自己口袋裡的傲人本錢。

●本文摘自天下雜誌出版之《好好鬧情緒：三步驟解脫負面情緒，把「好煩人」化為「好能量」的日常修練》。