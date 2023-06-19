名人醜聞連環爆！為何我們熱衷看到血流成河？
文∕榎本博明
認同渴望沒有得到滿足，有時會讓人對於名人或有權有勢的人產生攻擊情緒。
例如，藝人的婚外情題材總是瞬間就成為熱門話題，刊登相關報導的週刊雜誌也都十分暢銷。爆出婚外情的藝人即使舉行記者會公開道歉，各種批評的聲浪，諸如「欠缺反省、沒有向出軌對象的配偶道歉」等等言論，依舊在網路上引起軒然大波。
婚外情固然不對。然而就算藝人是公眾人物，說穿了，這些也都只是他們的私事。而且，不管當事人、婚外情對象還是配偶，都是和觀眾、網友們毫無關係的人。這並不是周遭親友的婚外情，而是一個完全陌生，離自己的世界很遙遠的人的出軌事件—更何況大部分人應該都不了解，他們實際的婚姻生活是什麼情況。
既然談論的對象是和自己如此無關的人，為什麼大家還會這麼生氣呢？這與其說是出於倫理道德觀點，不如說是感受到了攻擊性的情緒。在我們社會上總瀰漫著一種「把名人拉下神壇」的執念。
東京奧運會會徽的抄襲風波中，也出現類似的情況。
當時比利時列日劇院的商標設計師致函日本奧委會，針對佐野研二郎所設計的東京奧運會徽，提出「奧運會徽和比利時列日劇院的商標雷同，涉嫌剽竊」的訴求，並且要求停止使用該會徽。
由於該項指控引發剽竊嫌疑，佐野先生遂撤回該作品，同時停止使用他為東京奧運所設計的官方會徽。於此同時，網路上出現一股熱潮，網友們紛紛翻出佐野先生過往的所有作品，卯起來尋找涉嫌抄襲的痕跡。「這個設計和那個很像，這是抄襲！」類似主旨的留言層出不窮，有關抄襲的質疑，每天都有數千條推特，最多的時候甚至單日就超過一萬條。
不能剽竊是理所當然的事。但是，對於一個跟自己毫不相關的人，大家為何會如此義憤填膺呢？使人們如此對著電腦瘋狂搜尋的精力到底從何而來呢？我甚至認為，說不定他們這麼做時，遠比平常工作時候更加專注、更有熱情，甚至覺得更開心。
從這些行為顯現出來的心理是—獲得將活躍於社會的知名人士拉下神壇的快感，藉此發洩平日累積的怨氣。
周刊雜誌上，也經常可看到政客和官員的醜聞報導。但是，在政客和官員當中，存在許多貪圖權力的人是常見的事。就算有些人為了權力不擇手段，或是一旦手握權力就濫用職權，其實也無須對此感到特別驚訝。
儘管如此，還是有不少人深受脫序的想法所驅使。這當中隱約可見的心理是—藉由攻擊手握權勢的人，能多少減輕因為認同渴望得不到滿足所產生的挫折感。當然有些人感到義憤填膺是出於正義感，但是，應該有更多人的出發點，並不是完全基於正義吧！
人們攻擊的對象不僅限於名人，也適用於周遭的成功人士。像是工作能力強的人、出人頭地的人、受異性歡迎的人等等，即使這些人能獲得來自旁人的羨慕眼光，但也是有人會在背地裡說些尖酸刻薄的壞話，有時候甚至做出毫無根據的造謠中傷，說些「那傢伙真的手段很好」、「我可不想像他那樣，為了出人頭地，寧願拍馬屁討好別人」、「外表是不錯啦，就是性格有點……」諸如此類的酸言酸語。
當人的認同渴望得不到滿足，就容易產生想要摧毀成功人士的心理。
正因為能理解這種心態，所以那些工作能力越好的人，往往會越謙虛，平時就經常把自己的失敗經驗掛在嘴邊。事情進展順利的時候，也絕對不會驕傲自滿，而是告訴他人「總覺得還挺順利的、似乎運氣不錯」、「只是碰巧而已」等等，表現出謙遜的態度。
●本文摘自方舟文化出版之《人們為什麼想要被認可？：如果這樣在意人，你會累的！》琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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