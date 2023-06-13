職場男女關係是「性騷擾」還是真愛？ 工作需注意感情霸凌！

文／彭孟嫻(Jessica Peng)

職場性騷擾，包含言語（verbal）與肢體（physical）。

以下兩個問題，是員工在台灣「性騷擾」常見的法律問題。

陳冠仁律師說明：

Ｑ：在台灣的職場遇到「性騷擾」，員工要如何提出訴訟？「職場性騷擾」可以提告的管道與方式？

Ａ：刑事案件，向檢察署或是警察局提告。民事案件：向法院提出民事起訴狀。

Ｑ：在台灣，遇到「性騷擾」事件如何申訴？「性騷擾」事件是否可以和解解決？

Ａ：這就是單純的民事或刑事案件，依照民事刑事程序來走，沒有所謂的申訴問題。只是刑事部分是告訴乃論罪，可以經由和解撤回告訴（就像傷害罪一樣）。

一定要記得：「性騷擾」是可以提告的。更準確的說法是，目前全球先進國家的趨勢，對於「性騷擾」的防治與懲處是相當重視的。

在性騷擾的言語方面，在職場中任何帶有「性」的語言暗示，當中的內容會造成你的不舒服，那樣的語言就是性騷擾。在性騷擾的肢體碰觸部分，當中的行為碰觸，沒有經過當事人的同意，就是屬於職場性騷擾。

肢體接觸，必須詢問對方的意願

此文，我同事表示她的女性朋友提到，那位男士認為兩個人有曖昧情愫。但是，女方堅持「完全沒有」。部門女同事說她的女性朋友，只因為公司把兩個人分配一起出差，所以不想把兩個人的互動氣氛變得太僵，才會容忍男方常常把手搭在女方的肩膀。但是，女方堅持，大腿內側是接近私密處，男方撫摸的方式，那樣就是屬於「身體上的性騷擾」。

這樣的反差，讓人不禁要對職場男女關係特別小心。因為職場男女關係，是忌諱還是祝福，完全取決於「兩人共識」，而不是一方揣測。

除此之外，男女的互動，是真愛，還是「性騷擾」，一定要「徵詢對方同意」，也就是在職場中的任何碰觸，一定要對方同意，才可以有肢體的碰觸。

這個時候或許讀者有疑問，難道在職場如果遇到同事摔倒，要協助同事站起來難道還要問：「我可以攙扶你嗎？」

其實答案就是：「是的」！

在外國，就算是學習滑雪等運動，小心謹慎的教練，在學員滑雪時摔倒都會問：「我可以扶你起來嗎？」如果學員說：「可以。」教練才會協助學員爬起，否則教練就會只給出指令，讓學員自己從雪地以教練所說的步驟自己爬起。

在職場也是一樣。職場一定要確定對方的意願，凡事問清楚，現在外國，連男女朋友要有性行為，有的人甚至必須詢問對方的意願，是「可以」，還是「不可以」，以免最後把兩情相悅，變成一方強迫的「性騷擾」事件。

職場上司或同事的「性逼迫」，是觸犯了職場霸凌的「條件式性騷擾」（Sexual Solicitation）的職場性霸凌

「條件式性騷擾」也是一種性騷擾。與上述的語言性騷擾和身體性騷擾略有不同，「條件式性騷擾」通常出現在「條件交換」，也就是「以性交換權位或利益」。

也就是說，職場中有高權力的人，如果用「性逼迫」的方式，逼迫下屬性行為，並且用「交換條件」的方式，那就是屬於職場霸凌當中的「條件式性騷擾」。

書名：《職場霸凌：法律調停專家教你維護職場權益，化解工作場合的欺壓侵犯》 作者：彭孟嫻(Jessica Peng) 出版社：時報文化 出版日期：2021年7月23日

當上司如果讓下屬有條件交換，舉例而言，如果上司向下屬提出兩人上床，之後就會幫下屬升遷，或是加薪。這樣的行為就是屬於上司對下屬有「條件式性騷擾」，也就是職場的性霸凌。

在職場，如果你遇到同事或上司不斷的釋出愛意，但是你卻不喜歡，也一定要知道如何說「不」！當你在職場拒絕同事或上司，但是對方卻又不停的冒犯你，這樣的情形，對方如果是同事，你可以往上級主管陳述。但是，如果你遇到的是上司對你的性騷擾，在你說「不」之後，仍然不停的騷擾你，甚至威脅你，這樣你仍然有解決的途徑，就是尋求法律的途徑。因為「性騷擾」是可以提告，職場中的性騷擾也一樣。

《性騷擾防治法》第25條性騷擾罪為告訴乃論罪。「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。前項之罪，須告訴乃論。」

●本文摘選自時報出版之《職場霸凌：法律調停專家教你維護職場權益，化解工作場合的欺壓侵犯》。