如何應對生活中的「負能量人」？ 蘇予昕心理師教你透過考驗覺察自己！

文／蘇予昕

每當大家發現我的職業是一位心理師時，大約有九成九的人會好奇地問：「哇！你每天接收那麼多『負能量』會不會受到影響啊？」我猜，提出這個問題的夥伴，肯定也曾為此困擾，那些所謂「負能量人」與「能量吸血鬼」似乎難以應付，尤其當他們是你的家人、伴侶、親友，或每天得互動的上司、同事、客戶⋯⋯光是想到要和他們見面，就覺得電力耗盡，心好累。 但其實，「負能量人」的存在超級重要！他們如同一面鏡子，反映出我們內在的真實狀態，邀請我們覺察自己。

說個故事，幾個月前我接到一通快遞打來的電話，他把貨物送到我家，我卻剛好不在，因此他非常生氣地把我痛罵一頓，接著又「啪」一聲掛了電話，雖然我理智上知道，他沒有事先通知，本來就有可能遇不到我，這不是我的錯，但感受並沒有因為大腦的理解而平息，反倒湧上一股強烈的難過。因此，我停下手邊的一切，關心地探問自己：「蘇予昕，妳還好嗎？最近發生什麼了？」當我這樣一問，才驚覺那陣子的我實在太累了，每天密密麻麻的行程表，滿足他人大大小小的需求，以為做到最好就能換來肯定，但當快遞指責我做得不夠好時，壓抑已久的疲憊和委屈才瞬間潰堤。

當然，我可以立刻怪罪那名快遞是個「負能量人」，沒有禮貌、莫名其妙，但這就落入我們最常使用的「投射」機制，把自己不喜歡、不接納的面向丟給外界的他人，都是they的錯，以獲取短暫的舒坦。不過，我們也可以選擇，透過這次事件檢視自己的能量狀態，調整人生步調，進而更符合身心的需求。心理諮商工作也是一樣的，若晤談完後我產生了悲傷、挫折、生氣、厭煩等情緒，其實跟個案沒有直接的關係，僅是個案的狀態勾起我原本就有的內在陰影，或個案的故事引發我尚未處理的創傷。簡而言之，「負能量人」就是來戳爆我們平時不想去觸碰的部分，邀請你（不得不）看見自己，進而有機會選擇向內關注。

書名：《心理能量使用說明書：安度靈魂暗夜，迎來豐盛人生》 作者：蘇予昕 出版社：圓神出版 出版日期：2023年6月1日

遇到哪類型「負能量人」？訴說著你的能量議題

特別強調一下，遇到「負能量人」不是我們的錯，更不是咎由自取；試著這樣想像，人與人相處是一種能量交換，一進一出、一出一進，形成能量平衡，此時你會感覺很舒服自在。倘若，兩個人的內在議題剛好勾在一起，一個人不斷索討，另一個人不斷給予，雖然不是健康的狀態，卻也形成某種「恐怖平衡」，使人難以脫離。

例如，許多人不解，沒有被囚禁的受家暴者為何不離開就好？但當一個人認定自己「不值得」幸福快樂，被暴力對待是他相對習慣的，甚至將暴力行為解讀成「他在乎我」、「他都會誠懇地跟我道歉」或「我也有錯，他才這麼生氣」等，雖然外在現象很痛苦，卻與自己的內心世界吻合，使其繼續待在負能量關係中，維持這份恐怖平衡。

另外，很多夥伴應該都有過「我愛的人不愛我，愛我的人我不愛」的經驗，遇到關心自己、疼愛自己的人，我們不屑一顧，卻偏要對不太尊重我的那個他動心，這也與我們的能量議題息息相關。

想澈底活出最渴望的樣子，就讓身邊的「負能量人」發揮他存在的功能，幫助我們看見自己的狀態吧！

●本文摘自圓神出版之《心理能量使用說明書：安度靈魂暗夜，迎來豐盛人生》