做事總是要求盡善盡美！完美主義算是疾病嗎？

文／陳俊欽

序章 故事的開始

「醫生，這是我這個禮拜第三次做同一個夢了。」一位約莫三十多歲的年輕女性講述著最近的困擾。她身穿白襯衫、藍長褲，外加一件淺棕色的西裝外套。畫了淡妝的臉龐上眉頭深鎖。「我夢見自己在考試，鐘聲就快要響起，我拚命地寫，題目卻怎麼也看不懂，底下全是空白。又或者因為寫錯字，想拿立可帶，筆袋卻打不開，我用力扯拉鍊，突然間，筆袋裂開，東西掉滿地，我才醒了過來──」

「這是考試情境的焦慮，表示妳至少在人生的某個階段很在意成績所帶來的肯定。只不過事隔多年，再度被某事件激發了。」我想了想。「醒來後，還有辦法再入睡嗎？」

「可以，」女子側著頭，思考了一下。「不過前天醒來時，頭很昏，一時之間也睡不著，我看著窗外，發現天還是黑的，除了老公規律的鼾聲，好像世界全都安靜了下來，我突然有種被拋下的感覺，一想到白天的工作，越想就越焦躁，繼續躺也不是，起來也不是，心情糟透了。」

「這心情會延續到白天嗎？」

「撐到天亮上班後就沒事了。」

睡眠障礙有三種。其中，接近天亮的遲發性失眠（late night insomnia）是重度憂鬱症的徵兆，通常個案會敘述自己比平常早了兩個小時以上清醒，醒來的時候心情特別差，不知道要怎麼面對這一整天，這種低落情緒白天以後會開始減緩，到了晚上才改善（diurnal variation），這類型的憂鬱症個案基於人格特質等因素，特別容易被忽略。

不過，女子的穿著打扮尚稱得體，對話也流利自如，應該還不至於到疾病程度。基於職責，我還是篩檢了一遍憂鬱的症狀。狀況還好。看起來應該是捕捉到一個長期焦慮後，正要轉變為憂鬱的早期個案。

「夢境是潛意識給妳的警訊，告訴妳目前的壓力值已經到達臨界點。妳長期處於焦慮狀態，就像一顆燈泡持續燃燒自己，幾乎快要燒壞了，只要偶爾接觸不良，就會陷入那無法再度入眠的早晨，感覺被世界拋下，空虛寂寞煩燥，但因為還沒完全燒壞，慢慢還是能回復正常，一旦完全燒壞，就真的會跌落憂鬱的深淵了。」

「為什麼會這樣？我不覺得我焦慮啊？」我笑了笑，回應她：「妳觀察看看自己的坐姿。」

女子愣了一下。

「妳背後是一條長沙發，妳大可坐好坐滿，甚至往後靠，但妳只坐了三分之一，身體往前，宛若隨時要起身，甚至妳還轉過來對著我，這充分顯露了妳重視與妳對談者的感受，但代價是重心全壓在左側臀部與腿上，上半身也是向右傾斜的。」

女子思索了一段時間。「你說的話好像有道理。我經常肌肉痠痛、頭痛或肩頸痠痛，怎麼辦？這是焦慮的反應嗎？」

「是長期焦慮下的結果，除了不感覺到焦慮，也不會注意到自己姿勢扭曲。不過，剛剛妳說過，這份工作已經待了三年多，如果這是工作習慣，倒也很難解釋妳最近加劇的徵狀。」我說。

「會不會是跟幾個月前我升遷有關？」「有可能。但升遷為什麼讓妳這麼焦慮？」

女子沉吟許久。「我一直擔心自己表現不好，現在被升起來當組長，還要帶組員，我覺得自己能力還不夠，實際上也管不動，感覺有點沮喪。」

「妳覺得自己憑藉什麼升遷的？」「我會把交辦的事情做到最好，讓上司挑不出毛病，帶過我的人通常都很欣賞我。」

「妳怎麼把事情做好的？」

「我會一遍又一遍檢查，明知道已經沒問題了，還是會繼續反覆確認，有時候會把自己弄得很累，同事都說我有完美主義──你說得對，我從以前壓力應該就很大。」

「現在呢？」

女子嘆了一口氣。「看著組員在做事，有些時候會恨不得把事情搶過來自己做。他們不僅愛做不做的，連最基本的動作也會出錯，我光是訂正就忙不完，又不敢責備他們，怕傷了和氣。想到就有氣。」

「我先生也是一樣，」女子話鋒一轉。「滿腦袋都是稀奇古怪的主意，一下子想做這個，一下子想做那個，總把每件事情想得很簡單、很美好，還要我辭職跟著他去闖。我照實說出我的感覺，他就說我潑他冷水；順他的意，叫他先辭了工作，做出點成績再說，他又不敢。」女子越說越火大。「他在外面就靠那張嘴，不管遇到什麼事，都只會講沒問題，攬了一堆事情回來之後，就丟著不管，問他還會被兇，說什麼現在心情不美麗，不是做事的最佳時機，總是要拖到死線，才會連續熬夜把工作趕出來，常常需要我在後面收拾爛攤子。」

書名：《鬆綁你的完美主義：首本由台灣精神科權威深度剖析，揭露完美主義者的成因與表現！》 作者：陳俊欽 出版社：悅知文化 出版日期：2023年05月04日

女子打開話匣子，抱怨了一大堆，看來不只工作，家庭生活也大有問題。我本來只是靜靜地聽著，直到女子猛然停下，對我說：「不好意思，跟你抱怨一大堆。」

「沒關係。妳壓力太大了，蠟燭兩頭燒，我也是刻意讓妳多說一些的──要不要再看一下現在妳的坐姿？」

女子正靠著椅背，仰躺著，雙手枕著頭。聽聞我的話，才猛然抬起頭。「真的耶，跟剛剛完全不一樣。原本僵硬的感覺放鬆了許多。」

「記住這個感覺。完美主義並非壞事，但不要讓它拖垮妳的身體。」

「醫生，有人說我完美主義到生病了。這是真的嗎？」

「完美主義其實是一種很複雜的現象，不能這麼簡單地歸類成『有沒有生病』。我們都以為小心翼翼、反覆檢查、要求嚴格就是完美主義，事實上，愛講大話、信口開河、臨陣脫逃，也是另一種非典型、潛在的完美主義。說來妳或許不信，但妳先生可能也是個完美主義者。」

「他也是？」女子驚呼，露出不敢置信的神情，良久，她才問：「那到底什麼是完美主義？」

●本文摘選自悅知文化出版之《鬆綁你的完美主義：首本由台灣精神科權威深度剖析，揭露完美主義者的成因與表現！》。