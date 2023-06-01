「早餐是最重要的一餐」是真的嗎？牛津臨床生化權威：別落入商人的陷阱！

文／泰倫斯．基利

用Google搜尋幾個早餐金句，會發現許多聲稱早餐有益的研究，背後的支持者與出資者多半是早餐榖片製造商。

我在2015年10月24日做了一個簡單的實驗。用Google學術搜尋引擎（Google Scholar）搜尋「breakfast」，下載前10筆可供下載的醫學或生物學研究論文。猜猜看，在這10篇論文中，有幾篇的研究經費來自家樂氏、通用磨坊（General Mills）、雀巢（Nestlé）或其他食品公司？

答案是，7篇。而且還是在只有8篇公開研究經費來源的狀況下，就有7篇背後有食品公司支持。

「早餐是最重要的一餐」是誰說的？

早餐製造了龐大商機：2012年全球早餐榖片的銷售額達325億美元，光是北美市場的銷售額就高達139億美元。不過北美市場已飽和，所以製造商便把目標轉移到新興市場。這種作法理所當然：早餐榖片是筆好生意，原料（榖物或稻米）很便宜，但是超市貨架上的成品卻不太便宜。

龐大的速食早餐市場正在成長。由麥當勞領軍的速食早餐，2012年在北美的銷售額是317億美元，從2007到2012年，每年的成長率為4.8%。

「速食＝肉＝蛋白質」的觀念深植人心，家樂氏旗下品牌Special K順勢推出香腸、雞蛋和起司口味的扁麵包早餐三明治。這種微波加熱的三明治，看在英國人眼裡與漢堡無異。

一個三明治的體積很小，熱量只有240大卡，不過鈉含量卻高達820毫克（超過2公克鹽的鈉含量），相當於每日建議攝取量的1/3。早餐吃扁麵包三明治的人，大多會一次吃2個。也就是說，他們不但吃下無謂的一餐，而且早上離家之前就已吃進每日鹽攝取量的2/3。儘管如此，Special K的外包裝還是有著美麗的照片，在香腸、雞蛋和起司口味的扁麵包早餐三明治旁擺放2塊柳橙切片。

企業補助的研究成果通常都對企業有利。科學家不會做不誠實的研究，但是發表研究結果時可能帶著偏見。大學教授與執業醫生的研究結果，會對提供經費的單位有利。針對研究論文多次調查，證實了這項發現。

食品、飲料公司也會對學術論文出手。大衛．路德維格（David Ludwig）是對抗肥胖症的英雄，他是哈佛大學的小兒科教授。路德維格主持的一項調查發現，跟獨立經費的研究相比，由飲料製造商資助的研究，對飲料商品提出正面意見的機率高出4～8倍。經費完全來自飲料製造商的研究之中，對飲料商品提出負面意見的論文數是零。

由於製造商資助的飲料研究數量龐大，路德維格認為這個領域本身已不再公正。正因如此，我們必須小心：早餐的科學研究充滿來自業界的經費。

政府也鼓勵大家吃早餐。美國的農牧產業公會使用的名稱很特別，例如「Beef Checkoff」或「Egg Checkoff」，這是因為公會的資金並非來自會費，而是對每一個售出單位抽取稅金。例如在美國境內每賣出或進口一頭牛，這頭牛就會被「代扣工會會費」並抽取1美元稅金。業者用這種「企業國家」（Corporate state）的方式控制法律，透過稅金（以及其他方式）讓消費者負擔行銷成本。

英國政府也一樣支持企業。2015年10月24日，我在Google搜尋「早餐是最重要的一餐」，第一筆搜尋結果是一個看似友善的組織，叫做Shake Up Your Wake Up（簡稱SUYWU）。

SUYWU對早餐充滿熱情，網頁開頭寫著「除了提供能量，早餐的食物也是重要的養分來源，例如⋯⋯。」但其實SUYWU是農業園藝發展局的附屬單位，農業園藝發展局是依法徵稅的政府組織（年度預算5600萬英鎊），旨在促進農民利益。

總之，早餐對大企業來說商機無限。大企業有錢資助大型研究，大企業在大政府裡有人脈，而且大企業根本不需要發表不實研究：他們只要選擇性的發表研究，製造早餐對健康有益的形象就行了。

企業資助研究：從另一個觀點切入

企業資助研究的情況令人沮喪，但是在調查非傳統的真相時，企業可能是唯一的資金來源。妮娜．泰柯茲（Nina Teicholz）在她2014年的著作《令人大感意外的脂肪》（繁體中文版於2016年出版）中說，1960年代，提供補助的政府單位與慈善機構都深信，膳食脂肪會導致動脈粥樣硬化（Atherosclerosis），所以像約翰．尤德金（John Yudkin）這樣勇敢的異議分子，也不得不向企業尋求補助，才有辦法進行他的非主流研究，因為沒有人願意提供經費。

尤德金在1972年出版了反對白糖、支持脂肪的《致命純白》一書。也因為如此，嚴厲抨擊膳食脂肪的主流意見領袖安塞爾．凱斯（Ancel Keys）才能夠以企業資助為由，攻擊「尤德金與他的企業金主」。

書名：《我的早餐斷食法》

作者：泰倫斯．基利（Terence Kealey）

出版社：商業周刊出版

出版時間：2023年5月18日

亞當．斯密（Adam Smith）在1776年的《國富論》中指出，市場比大學或政府機構更加包容新觀念。弗里德里希．海耶克（Friedrich Hayek）1994年的著作《到奴役之路》也呼應了這一點，他在書中指出市場新成員的創意會讓市場更加茁壯。我在2008年出版的《性、科學與利益》一書中也再度強調，商用科學在挑戰公認的既定觀念時具備創新價值。

哈佛醫學系教授湯馬士．斯塔索（Thomas Stossel）在最近的著作《醫藥恐懼》中主張，大學的醫學科研人員必須與業界密切合作（這樣的合作一定會以顧問費用做為報酬），唯有如此才能達到最佳化的醫療創新。

科學論文的公正性是否會被經費來源影響，最終還是得由論文的讀者自己決定，而且這樣的判斷無法輕易建立準則。

●本文摘自商業周刊出版之《我的早餐斷食法》