看懂職場生存心態：別急著學別人，建立自己的職場風格

文／郭家齊

職場上，別人擁有的總是看起來比較好。你羨慕別人的職務、別人的工作、別人的個性、別人的能力，其實，別人或許也同時在羨慕你所擁有的。

剛入職場時，我常常想變成別人。

後來，我才慢慢開始享受做自己。我可以學習別人，但也可以學習別人的心法，來建立自己獨特的風格。

別讓性格阻礙你的職涯發展

我天生是極度內向的人。

國中以前，我幾乎不和同學講話。曾經我做過一個「內／外向量表」，如果最內向是零，最外向是十，雖然我可以在外裝得像五，但檢測出來的天性就是零，也就是標準的內向性格。

這個世界總喜歡為不同性格的人貼上不同標籤，比如說，內向的人不適合當業務、內向的人不適合當領導者，以前聽到這些，會覺得有點傷心，也覺得很疑惑，為什麼內向的我就不能做這些事呢？

工作多年，在社會化的過程中，我常需要與人交談或公開演講，也許外在能改變，但內心依舊還是內向的自己。離開人群後，我會趕緊逃向自己一人的舒適圈。我喜歡一個人看電影、一個人吃飯，且從不覺得奇怪，反而覺得很自在。別人說這樣有點怪，但我一點都不覺得。

以前，我也真的相信企業老闆或業務都很外向的說法，直到認識了更多人才明白，內向的人大有人在。一個人的天生性格不是重點，重點是解決問題的能力和職場熱情。我曾看過一個極度內向的明星業務，他天生就有打動人買東西的能力，他靠的不是口才，而是真誠以及永不放棄。

無論你的性格如何，我相信在職場上，都有某種優勢可以讓你發揮。理性、感性、內向、外向，都可以有做夢的勇氣。

標籤是自己貼上去的

我大學唸的是土木系，曾經有個女同學畢業剛到顧問公司時，被派去工地，整個人覺得很挫折，因為不管同事或家人，都覺得這不是女生該來的地方。久了，連她都開始懷疑自己是否適合這份工作。你可能很難想像，在現在這個時代，大家對於性別還有這種刻板印象。

但過了幾年，她並沒有放棄，不但考上證照、成為公司非常重要的成員，還自己開了間顧問公司，成為負責人。我曾問她是否想過放棄，她點點頭回答我：「曾經想，但後來發現，那些標籤其實是自己貼上去的，你以為別人這麼想的時候，你就為自己貼上那個標籤了。」

最近這次創業，我和太太創立的是二手精品電商網站PopChill。過去一年多，每次媒體來訪問我們，記者朋友喜歡問我的是「對產業的看法」，喜歡問我太太的是「如何兼顧家庭和工作」，這也是一種標籤。有次一位記者忽然問我，「怎麼看待家庭生活？」我愣了一下，太太在旁邊狂笑，因為這個問題她早已回答過無數次。

踏入精品領域，對於我這樣不時尚的男生，真的是一項挑戰。但是，我想起那位同學說的，標籤是自己貼上去的。雖然我不懂精品，也不懂時尚，但我買了時尚雜誌，當成課本一樣讀，還在上面畫重點。我發現，阻礙你的常常不是別人，是自己心中的那些障礙。

如果你也被某個標籤限制了發展，我想告訴你，可以自己把它撕下來。那不是別人幫你貼的標籤，只是你自己貼上的。

書名：《至少努力當上主管一次吧：站高一點，擁抱職場新視野》 作者：郭家齊 出版社：方智／圓神出版 出版日期：2023年5月1日

參考別人的方法，但更要學習心法

以前我曾有個直屬主管，他的管理方式極具個人色彩，和他說過話的每個人，都能馬上感受到他的氣勢。雖然他相當嚴格，所有部屬都很服他，是位天生的領導者，是我見過最有管理魅力的人。

我曾試著學他的說話方式、他的管理風格、他的思考方式，試著學他的全部，但我發現怎麼都學不像，還覺得很心累。一陣子後，我變成了「四不像」，因為我不是他，「東施效顰」的結果，是在公司管理上很彆扭。後來，哥哥跟我說，每個人都有自己的特質，這些表相是學不來的，也不一定要學。於是我重拾自己的方式，還是當自己最自在。

後來我理解到，我們該有職涯導師，從別人那裡獲得啟發，但不要學著當別人，而是學著更認識自己。你可以學到一些別人做事的「方法」，但更重要的是學習他們的「心法」。藉此融合出一套你自己的心法，用它來建立自己的職場風格。 在職涯慢慢定型後，我發現做自己還是最自在，也才能長期保持對工作的熱情。無論你是誰，你的個性、天賦如何，都一定能在職場中找到屬於自己的優勢。

我在別人眼中是什麼樣的人？多聽真話

當老闆後，我曾以為自己是果決明快的主管，事事都可以很快下決定，還為此感到自豪。有次請同事給我匿名回饋，才發現很多人覺得我雖然動作快，但常常「朝令夕改」，更糟的是，改變了也沒把事情的來龍去脈和大家清楚說明，這部分讓和我一起工作的人困擾不已。

說真的，在我的世界，從不覺得這是個問題，沒想到會造成大家這麼大的困擾。我開始試著改變，並盡量從別人那裡得到真實的回饋。一般人不喜歡說人不好，所以言談間會試著隱藏。如果你真的想知道他人的真實回饋，必須開門見山地告訴對方，你十分歡迎他的任何意見。

一般來說，在職場上應該要常常知道主管、同儕、部屬是怎麼看待你的。主管的部分，可以跟他約時間，請他直接點出對你的看法。同儕間，可以用比較輕鬆的方式，請大家給你真實意見。部屬的話，匿名問卷可能是最有效的方式。

職場上充滿了「假話」，這些虛偽的好聽話，已經多到你不需要再聽了。有人願意回饋，告訴你「真話」，不管好不好聽，我們都應該心存感謝。工作這麼多年，很多人對我說過「好聽話」，但我更感謝的是幾位曾經跟我說真話的「貴人」，他們讓我有機會成為更好的人。

Ｑ:我常覺得自己的個性很難成功，個性會阻礙我的發展嗎？ Ａ:個性確實可能阻礙你的發展，但應該讓這樣的阻礙降到最低，甚至將它轉為助力。找到自己的個性優勢，不讓自己被貼上任何標籤，就從「相信自己」開始，相信現在的個性可以讓你成功吧。 Ｑ:如何面對真實的自己？ Ａ:真實的自己往往沒那麼完美，多數人不會告訴你真話，因此，你要珍惜那些願意告訴你真話的人。職場（或人生）是一條修練的過程，試著和不完美共存，並持續調整自己，一天天變得更好，就會朝著成功的路邁進。

●本文摘自方智／圓神出版之《至少努力當上主管一次吧：站高一點，擁抱職場新視野》。