與父母相處壓力大 好無力！心理師教你如何拿捏親子間的界線

文／孫廷沇

我們依然對關係感到棘手

「真誠的溝通、不再互相責怪彼此才是解決關係僵局的關鍵。」

深入理解自己想要逃離的心情

我在諮商室遇到四十歲中後的美珍，因為憎恨著父親，所以一直難以和他人建立關係。在失能家庭中長大的她，不曾感受過家庭內部的支持或認同，導致自尊心相當低落。因此她經常猶豫該不該說出自己的真實看法，造成在與他人的互動當中，自始至終只停留在表面關係。美珍說，之所以會這樣，全都要怪父親。然而，或許是不知道女兒反感的心情，父親依然要求女兒服從，希望女兒依照他的想法去做。雖然已經有些晚了，但美珍還是希望能盡快脫離父親和家人。

她對不愛自己的父親恨之入骨，也埋怨袖手旁觀的母親和其他家人。在諮商過程中，她試著站在父親的角度，用父親的方式思考與說話。若想戰勝與父母或子女間的衝突，與對方好好相處，換位思考是最快速能得到效果的方法。

像美珍家人那樣，即使成年後組織了獨立的家庭，卻依然過度干涉對方，導致家人之間的界線模糊，並時常發生衝突，我們會將這樣的狀況歸類為「家庭失能」。家庭失能的特徵，在於規範事情可行與否的家庭規則(family rules)缺乏彈性，過於威嚇與僵化。

美珍的父親總是強調這樣的規定：「先讓給哥哥和妹妹，女生不必表現得太好，別想著出人頭地。」

在這種情況下，由於家庭成員之間的互動是封閉的、缺乏交流的、過於冷漠的，又或者是由於家庭成員間的互相影響嚴重，導致個人的獨立性無法獲得保障。

反之，功能健全的家庭能接納每個成員的特性與差異，允許所有人自由、大聲地說出自己的想法和情緒。如此一來，每個人的個性都能受到尊重，並且對自尊心的建立帶來正面影響。然而，對失能家庭來說，是無法接受這些情況的，於是家庭成員對於要遵守還是反抗家庭規則，內心會不斷地產生衝突。同時間，父母的壓迫與指責，也對自尊心的建立造成了負面的影響。家族治療師薩提爾認為，家庭成員之間的溝通方式不僅影響了個人自尊心的建立，也是決定健全家庭或失能家庭的重要因素。

書名：我們是血脈相連的陌生人 作者：孫廷沇 出版社：悅知文化 出版日期：2023年4月24日

改變以往僵化的溝通習慣

簡單來說，溝通分為「語言溝通」和「非語言溝通」。在失能家庭的溝通中，

代表「語言溝通」的話語，和臉部表情、身體姿勢、肌肉狀態、呼吸、速度、音調高低等「非語言溝通」產生了落差。內在和外在表現同時存在雙重訊息，是失能家庭的溝通特徵。由於無法真誠溝通，導致信任和依賴感難以建立。

尤其當家庭內部壓力增加時，家庭成員就會對自身扮演的角色有所防備，因此在家庭內出現各種不同性格的人。例如，無條件忍讓的人、逃避問題的人，或是責怪他人的人。薩提爾以「討好、指責、超理智、打岔」四種類型，說明破壞家人聯繫感和親密感的溝通姿態。美珍的父親就屬於「指責型」的溝通姿態，而美珍的母親則是「討好型」溝通姿態。

討好型：認為自己毫無價值。

習慣性放棄自己的需求，同意對方的意見，並為此做出讓步與犧牲，在他人眼中幾乎是卑躬屈膝的程度。這是因為他們無法忍受產生衝突或讓對方感到不便，所以總是按照對方的期待行動，努力迎合他人。由於他們相當順從，自我意識薄弱，所以依賴性高，也容易受到傷害。一旦事情出了問題，會認為責任在自己身上，說自己被罵也無所謂。這樣的狀態，已經是過度自我犧牲。所以他們在照顧自己或需要協助時，很難向其他人尋求幫助。

指責型：與討好型正好相反，他們總是無視對方，認為自己的意見才是最好的。

如果對方不肯接受，就會大發脾氣。他們經常認為自己是受害者、犧牲者，並對此感到自卑。於是為了保護自己，選擇指責、貶低或批評他人的價值，由此產生自信。他們獨善其身，喜歡指使他人，較為不近人情。雖然表面上看起來具有攻擊性，但其實內心覺得自己遭受冷落，認定自己是孤獨的失敗者。

超理智型：喜怒不形於色，只專注在絕對合理的情況。

他們對於自己的工作相當細心、注重邏輯、做事有始有終，所以不輕易相信他人。他們總要證明自己是對的，也會引用各種資料和研究結果來解決衝突。實際上，超理智者是內心脆弱、容易受傷的類型，所以才會排除各種情緒，進行以理性和邏輯

打岔型（不正經）：是從不考慮對方的話語或行為，無法專注在對話上，因而做出不恰當的反應。

打岔型和超理智型完全相反，對有趣或搞笑的事情特別感興趣。打岔者面對壓力時，大多數傾向轉移話題、說出與當下無關的事情，或選擇直接離開現場等逃避的方式。事實上，他們渴望他人的認同，擔心遭到排擠，所以表現出坐立不安、心神不寧的樣子。他們既無法專注在自己的需求上，也無法完全讀懂他人的需求。

●本文摘選自悅知文化《我們是血脈相連的陌生人》。