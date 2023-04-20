改編簡莉穎話題劇作《直到夜色溫柔》 同名漫畫描繪新世代男女關係及性愛慾望

琅琅悅讀／ 臉譜出版
（圖／臉譜出版）
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「能不能像對待一個普通人一樣對我?」

今天4/20）是「玫瑰少年」葉永鋕逝世23週年，因當時年代的性別教育尚未普及及受到重視，造成他因性別氣質不同遭致霸凌，嘲笑他是娘娘腔，為了逃避同學要脫他的褲子要「驗明正身」，他總在上課時間去廁所，最終卻也一去不回......

23年後的現在，經歷過時間的催化，現今社會漸漸對各種性向與外貌保持開放的態度，雖然受以前傳統保守觀念的影響，還是有些人不能接受、甚至激烈排斥，但厭惡始終來自於不理解。

書名：《直到夜色溫柔（《叛徒馬密可能的回憶錄》簡莉穎X《廢廢子の充氣大冒險》廢廢子 話題劇作改編）》
作者：簡莉穎、廢廢子
出版社：臉譜出版
出版日期：2023年1月5日

於2023年1月上市的《直到夜色溫柔》，本書是新生代家廢廢子首度與知名劇作家攜手合作，以漫畫的形式改編劇本，由9個短篇故事組成，不受女性歡迎卻渴望愛的印刷廠工人、約第三者出來開房間的女同性戀、心理有缺陷的女人與她的聽障男友、始終無法對自己有自信的侏儒男、喜歡上變性人的跨性別男子、互為彼此心靈支柱的老年婚外情等，每段故事的展開都是不被傳統主流社會接受的關係。

書中內容即是以當代「約炮」文化為背景，深刻勾勒了不被主流婚戀市場接受的身體及性關係當中，不只是描述，其中也探討性別認同的困頓與可能。當我們誠實面對自己的慾望，性愛不僅是生理上的滿足，更是感情上的交流。如果我們對性別的各種樣貌多一些理解，每個人才能夠自由地表達性別認同，且得到應有的尊重和平等的對待。

Tender is the night Copyright © 2023 Li-Ying Chien, Huihui. All rights reserved.

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●本文推薦書為臉譜出版之《直到夜色溫柔》

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