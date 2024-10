改編簡莉穎話題劇作《直到夜色溫柔》 同名漫畫描繪新世代男女關係及性愛慾望

「能不能像對待一個普通人一樣對我?」

今天4/20)是「玫瑰少年」葉永鋕逝世23週年,因當時年代的性別教育尚未普及及受到重視,造成他因性別氣質不同遭致霸凌,嘲笑他是娘娘腔,為了逃避同學要脫他的褲子要「驗明正身」,他總在上課時間去廁所,最終卻也一去不回......

23年後的現在,經歷過時間的催化,現今社會漸漸對各種性向與外貌保持開放的態度,雖然受以前傳統保守觀念的影響,還是有些人不能接受、甚至激烈排斥,但厭惡始終來自於不理解。

書名:《直到夜色溫柔(《叛徒馬密可能的回憶錄》簡莉穎X《廢廢子の充氣大冒險》廢廢子 話題劇作改編)》

作者:簡莉穎、廢廢子

出版社:臉譜出版

出版日期:2023年1月5日



臉譜出版於2023年1月上市的《直到夜色溫柔》,本書是新生代漫畫家廢廢子首度與知名劇作家簡莉穎攜手合作,以漫畫的形式改編劇本,由9個短篇故事組成,不受女性歡迎卻渴望愛的印刷廠工人、約第三者出來開房間的女同性戀、心理有缺陷的女人與她的聽障男友、始終無法對自己有自信的侏儒男同志、喜歡上變性人的跨性別男子、互為彼此心靈支柱的老年婚外情等,每段故事的展開都是不被傳統主流社會接受的關係。

書中內容即是以當代「約炮」文化為背景,深刻勾勒了不被主流婚戀市場接受的身體及性關係當中,不只是描述性愛,其中也探討性別認同的困頓與可能。當我們誠實面對自己的慾望,性愛不僅是生理上的滿足,更是感情上的交流。如果我們對性別的各種樣貌多一些理解,每個人才能夠自由地表達性別認同,且得到應有的尊重和平等的對待。

Tender is the night Copyright © 2023 Li-Ying Chien, Huihui. All rights reserved.

Tender is the night Copyright © 2023 Li-Ying Chien, Huihui. All rights reserved.

Tender is the night Copyright © 2023 Li-Ying Chien, Huihui. All rights reserved.

Tender is the night Copyright © 2023 Li-Ying Chien, Huihui. All rights reserved.

●本文推薦書為臉譜出版之《直到夜色溫柔》。

「琅琅悅讀」與臉譜出版社合作,歡迎踴躍回答下面的票選問題,並留下聯繫email(僅供本次活動使用)即可參加抽獎活動,投票時間只到4/30 23:59止,投票次數越多,中獎機會越大!