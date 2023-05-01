讓婚姻更長久！隨時在「職場」與「家庭」兩種模式中切換。

文∕鄒開蓮、盧智芳

我先生和我的個性很像，我們都來自溫暖的軍公教家庭，都很外向樂觀。最棒的是，當他也信主受洗後，我們有共同的信仰，價值觀接近。

雖然我們在職場都很忙碌，各有一片天，但結婚後，我們不想只各過各的生活。我們一起參加教會夫妻小組、一起參加企業人士的社團，盡量加入彼此的朋友圈，因此我們一直有共同的話題。我以前沒那麼喜歡打高爾夫球，但他喜歡，我就願意陪他一起打，不怕太陽曬。我習慣每個星期天中午回爸媽家吃飯，他也樂意陪伴。

雖然我們都離過婚，我跟他說，「這次，我絕不離婚。」我們都想建立一個美滿的婚姻，全心投入都不容易做到，如果任何一方以為婚姻可以「合則來，不合則去」，可想而知，成功的機率會有多低。所以，我們一開始就拿掉這個選項，下定決心讓婚姻長久。

許多現代的夫妻，為了有更好的工作機會，不得已選擇分居兩地，時間久了，夫妻關係也淡了。我和我老公說好，我們不要分開。像我經營亞太市場十年，大可搬到新加坡住，但我一直選擇留在台灣。我先生也曾有去香港工作的機會，但我們都決定放棄，就為了夫妻不分隔兩地。這些也許犧牲了職場的機會，卻讓我們有了完整的家。

我先生對孩子說過，我先愛你們媽媽，再愛你們。不開玩笑，他真的把我放在關係的第一位。我相信他這麼做，不是因為我做了什麼「值得」如此，而是他的「選擇」。這個選擇，建立了婚姻裡的安全感。

其實一個家庭，最重要的就是夫妻關係。工作是很清楚的目標導向，以成果為優先，可是婚姻或家庭不是這樣。它唯一的價值就是關係，是以愛為出發點的關係。

職場訓練我們、給我們價值觀，但不能直接移植到家庭用。工作是條件式的關係，如果你做得好，我就給你獎勵；做得更好，我就給你更多。如果用這種角度來看婚姻，心中第一個冒出的問題就會是：為什麼我付出這麼多，你付出這麼少？你要上班，我也要上班，為什麼回家以後還都是我的事？

所有人際關係的殺手，就是比較。一旦所有問題都拿出來比較，就會覺得不公平。出現怨懟後，就很難包容欣賞，也愛不出來了。另外，我們也會不小心把職場裡習慣的工作方式帶回家裡，不知不覺地把夫妻、兒女也放進目標管理。在腦海裡，把一個期待的美滿家庭圖像當成目標，用來檢視另一半和孩子的表現，期望家人和自己應該是如何。目標管理，不僅沒有用，還會是焦慮衝突的來源。

剛進入婚姻生活時，我曾經也掉進這樣的魔咒裡。即便回到家的時間已經很晚了，每天只有幾小時和家人相處，還是會習慣性地要去「解決問題」。

書名：《親愛的別怕，勇敢說YES：關於生涯、職場、家庭、信仰的20則人生提醒》

作者：鄒開蓮、盧智芳

出版社：天下雜誌

出版日期：2023-03-29

一進入家門，還背著工作壓力，上班習慣「看問題」的偵測雷達也還開著，看到老公、孩子什麼沒做，就一定要指出來改進，弄得大家關係緊張，我也經常發脾氣。

我忍不住問自己：我們家到底是避風港，還是被我搞成了壓力源？我常常跟神禱告，不管再忙、壓力再大，請給我耐性、愛心對家人，也善待自己。學習用欣賞的眼光，看好的，不挑毛病，後來才逐步改善。在職場、家庭兩種不同模式的切換中，我們需要很高的自覺。

回到家，我們需要常練習的是，帶著祝福的眼光來看每件事。你戴上什麼眼鏡，看到的就會是什麼樣的世界。

像我常常跟自己講，我要戴著「看他優點」的眼鏡。我常半開玩笑說，我先生「不叫不動」，但是「一叫就動」。我如果只看前半部，很容易生氣：「奇怪，你怎麼沒看到家裡有這麼多事情沒做？」可是他的優點是，我一跟他說，他就會說：「好，我去做。」

儘管「不叫不動」是讓我生氣的，但我告訴自己，更應該常常看到他的「一叫就動」。這樣想，就會覺得他其實已經很棒了。

幸福，是自己創造的感受。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《親愛的別怕，勇敢說YES》。