疫情後的反思：日本人為何選擇擁抱《人類世的「資本論」》？

文／齋藤幸平

對抗地球暖化，你做了些什麼？為了減少使用塑膠袋，買了環保購物袋？不買寶特瓶裝的飲料，出門帶著隨身瓶？改開油電車？

我們就直截了當地說吧！光有這樣的善意是沒有意義的。不僅如此，你的善意甚至是有害的。

為什麼這麼說？因為人們一旦覺得，自己為了對抗地球暖化，已經有所作為，就不會付諸真正必要的、更大膽的行動。這樣的消費行為就像「免罪符」，讓我們免除良心的苛責，忽視現實的危機。這些「漂綠（Greenwashing）」的行為，為資本家們塑造出環保愛地球的假象；而我們卻簡簡單單地，就落入陷阱。

那麼，聯合國所呼籲的、各國政府與各大企業紛紛響應的「SDGs（永續發展目標）」，是否就能改變地球整體的環境？不，那也是沒有用的。不管政府或企業制定多少SDGs的行動方針，也無法阻止氣候變遷。SDGs就像偽造的不在場證明，除了讓我們看不到眼下的危機，沒有別的效果。

從前馬克思曾經批判「宗教」，說「宗教」緩和了資本主義的殘酷現實所引起的苦惱，所以是「人民的鴉片」。SDGs正是現代版的「人民的鴉片」。

我們不能躲進鴉片裡，我們必須正視現實。但現實是什麼？那就是我們人類嚴重地改變了地球的狀態，已經到了無可挽回的地步。

因為人類的經濟活動帶給地球的影響實在過於巨大，諾貝爾化學獎得主保羅．克魯岑（Paul Jozef Krutzen, 1933-2021）認為，從地質學的角度來看，地球已經進入新的年代。他並且為這個新的年代命名為「人類世」（Anthropocene），意思是「人類活動的痕跡完全覆蓋地球表面的年代」。

實際上就是如此。大樓、工廠、農地、水壩等等人工建物淹沒了地表，大量的微塑膠（顆粒與纖維）浮游在大海裡。人造的物質與物體，大大地改變了地球的樣貌。其中，特別是隨著人類的活動而跳躍式增加的，就是大氣中的二氧化碳。

眾所周知，二氧化碳是造成溫室效應的幾種氣體之一。這樣的氣體會吸收地球表面放射出來的熱能，讓大氣溫暖。拜溫室效應之賜，地球才能保持適合人類生存的溫度。

然而自從產業革命之後，人類大量使用煤炭與石油等化石燃料，開始大量排放二氧化碳。產業革命之前，大氣中的二氧化碳濃度大約是二八○ppm；而到了二○一六年，連南極都超過了四○○ppm。學者們認為，這是四百萬年來首見。而就在現在這一刻，這個數值仍在繼續增加當中。

四百萬年前的「上新世」（Pliocene），平均氣溫比現在高出攝氏二∼三度。南極與格陵蘭的冰床都融化，海平面最少比現在高出六公尺（也有一些研究主張比現在高出一○∼二○公尺）。

「人類世」的氣候變遷，正在將地球的環境，推向與當時相同的狀況。毫無疑問地，人類所建立起來的文明，正面對存亡的危機。

現代化所帶來的經濟成長曾經允諾，要帶給我們富裕豐饒的生活。然而隨著「人類世」的環境危機，我們看得越來越清楚：眼看就要毀掉人類繁榮的基礎的，正是經濟成長。這是何等的諷刺！

即使氣候變遷急速進行，超級富人階級或許還是能像以前一樣，繼續維持他們奢華任性的生活。但是，絕大部分像我們這樣的尋常百姓，將會失去原有的生活，拼命尋找活下去的方法。

若是要避免這樣的事態發生，我們不能把危機完全交由政治家或專家來處理。要是全部交給他們，最後受到保護的只有超級富人階級吧！為了選擇較好的未來，每一位公民都必須挺身而出，表達意見並付諸行動。話雖如此，如果不清楚未來何去何從，只是一味地發聲，不過是浪費寶貴的時間而已。重要的是，我們必須有正確的方向。

為了找出正確的方向，我們必須溯及氣候危機真正的原因。其原因的關鍵沒有別的，就是資本主義。因為，二氧化碳排放量的大幅增加是在產業革命之後，也就是從資本主義全面啟動的時候開始的。不久之後，隨即出現了一位透徹研究、思考資本問題的思想家。沒錯，就是卡爾．馬克思。

本書將不時參照馬克思的《資本論》，以分析「人類世」裡資本、社會與自然相互交錯的關係。當然，重彈過去馬克思主義的老調，是毫無意義的。馬克思的思想，已經沈睡一百五十年；我們要做的，是「發掘」並發展它嶄新的面向。

在這氣候危機的時代，期望這部《人類世的資本論》，可以解放我們的想像力，讓我們創造更美好的社會。

圖／衛城出版提供

●本文摘自衛城出版／讀書共和國之《人類世的「資本論」：決定人類命運的第四條路》。