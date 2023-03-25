本屋大賞作品超狂續集，日台書店店員膜拜淚推！辭呈準備好，辣個店長回來了！

文 ∕ 尖端出版

日系小說《雖然店長少根筋》獲得2020年本屋大賞TOP10，甫一上市便在書店界造成熱烈迴響，成為日本再版超過二十刷的大熱作。作者早見和真將書店工作以幽默趣味的故事帶入，還安排意想不到的推理情節，將職場人每天遊走在辭職邊緣的心境描寫超到位，獲得台日書店店員一致好評狂推！

時隔三年，終於在各界引頸期盼下推出第二集——《新！雖然店長少根筋》。故事仍舊發生在武藏野書店，雷包店長山本猛竟捲土重來回歸本店，讓主角谷原京子再次面臨大崩潰！除了一如既往的少根筋店長、有著各種問題的「神明」客人外，書店還迎來了讓人猜不透的新人工讀生，以及即將繼承經營權的小董事長，京子這次能扛住壓力繼續留在書店工作嗎？

看《雖然店長少根筋》時就好像作者早見和真平時真的是埋伏在書店觀察，竟能在爆笑無厘頭的劇情中將出版業第一線人員的辛酸淚原原本本的描繪出來。而近幾年實體書市漸漸式微，看到臺灣大型連鎖書店誠品接二連三宣布熄燈，一家家在地書店也因經營困難無奈停止營業，早見和真在第二集也如實寫出受到新冠疫情嚴重衝擊的日本實體書市底下，那些想方設法努力轉型、堅持在書店打拼的店員心聲。

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無論是否有接觸過書店產業，只要是職場人，就一定能感同身受。不管是上班遇到無法溝通的上司，讓你狂翻白眼想立刻遞交辭呈，還是碰上講理講不聽的客戶，只能將委屈往肚裡吞，《新！雖然店長少根筋》告訴你「你絕對不是一個人！」繁體中文版將於四月在全台各大書店通路上市，用爆笑又療癒的精采故事陪著各位上班族一起痛罵老闆、抱怨工作，為新的一天重拾動力打卡出勤加油打氣！

●本文推薦書為尖端出版之《新！雖然店長少根筋》。