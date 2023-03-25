精神分析師使病患病情惡化的經驗 讓他更信服心理治療

文／赫伯特．羅森費爾德（Herbert A. Rosenfeld）

在莫茲里醫院工作後，我開始在塔維斯托克診所接受心理治療的訓練。塔維斯托克的心理治療訓練課程包括接受院內同事或其他診所分析師的分析、治療數位一週會面三次的個案，並接受一週一次的督導。當時的學員無法選擇自己的督導，加上我的分析師對我不甚了解，使我遭受到許多挫折。無論如何，我繼續接受訓練，我相信在訓練中進一步的經驗影響了我後期的思路。

我在塔維斯托克診所的一位病患，暫且稱之為T（Thomas），被診斷為強迫症。大部分的病患都在躺椅上接受治療，但是T拒絕躺下來，還好他和我有正向移情，而且善於交談。他對於癌症及癌症的研究挺有興趣，也對死亡的實驗非常好奇。舉例來說，他描述他會在家裡打開瓦斯，推算多少時間流出的瓦斯量會使他無法承受毒氣，並在失去意識之前將瓦斯關掉。顯然這是一個非常危險的行為，顯示他不只是有強迫思想及行為，而且還隱藏了真正的精神病思覺失調。我在塔維斯托克的資深同事確信T是思覺失調症，他們的診斷很可能是正確的。結果他們要求我終止對T的治療。

停止對T的治療對於我和病患而言都是非常痛苦的經驗。當時我並不清楚自己是否能夠幫助他，或如何阻止他不再做危及生命的實驗，因此我不太情願地說服他去精神專科醫院接受治療。他最終答應了，但是從醫院寫了一些感傷的信給我，告訴我他並沒有比較好，而且覺得被我拋棄了。在離開醫院後，他沒再回來找我做治療，我沒有理由埋怨他。顯然當時我對於心理病態的知識非常貧乏，能夠提供的治療也很有限。此外，是我讓他失望了。

我讓T失望的感受讓我下定決心，將來如果再給我思覺失調病患，無論如何我一定要嘗試治療他們，而且一定要盡可能堅持到底。1938年秋天，當我成為合格的心理治療師，並可自己執業時，一位塔維斯托克的資深同事，BB醫師，轉介給我一位他已經治療好幾年的思覺失調症病患。病患來自一個嚴謹的基督教家庭且這位年輕人對於「性」天真無知，也感到懼怕。在大約二十五歲時，他開始出現譫妄（delusion），臆想母親會以性教育為由而希望他跟她發生性關係。有天晚上，當他爬到母親床上時，母親斷然地拒絕了他，不久之後，他試圖自殺，必須住院治療。他被送到倫敦附近的一家私人醫院伯頓之家（Bowden House），當時BB醫師是該院院長克萊頓－米勒（Crighton-Miller）醫師的助理醫師。這位病患在急性思覺失調期過後，持續了好幾年的偏執妄想（paranoid delusion）。

BB醫師的主要治療方法是再教育、鼓勵及友善的社交關係。BB醫師知道思覺失調症發作是心理因素引起的，但他的治療手法是純然直覺性的。經過長達十年的治療後，病患有了些許進步，不過BB醫師轉介病患給我時，是治療觸礁的時候。我從1938年開始治療這位病患，他用許多時間細談他對BB醫師的矛盾關係。基本上，病患覺得BB醫師不了解他，並說他那太直接的治療法使他覺得被拒絕，他覺得那種治療方式會侵犯他並誘惑他。我這種「不侵犯」的做法讓他覺得比較舒服，但同時也被理想化了。二次世界大戰的頭幾年，病患只偶爾來接受治療，但是在後來的十幾年間，他開始定期接受治療，之後次數漸漸減少。治療期間，他開始在一個慢性精神療養院當工友，他和別人的關係也有所改善。他甚至跟一位女性朋友往來多年，雖然他仍無法和她有真正的親密關係。

書名：《僵局與詮釋：精神病、邊緣人格及精神官能症之精神分析治療》 作者：赫伯特．羅森費爾德（Herbert A. Rosenfeld） 出版社：心靈工坊 出版時間：2023年3月20日

我和這位病患的經驗讓我注意到，當病患將治療師理想化，或治療師過分介入或誘惑病患，可能會造成的危險。1939年，我的第二位病患僅接受了我的短期治療，就顯示出這個問題。她是一位年經女孩，她的性妄想是有人想和她結婚。治療中，她的妄想很清楚呈現了伊底帕斯的主題，我也很直接地向她詮釋跟我有關的亂倫性幻想。例如，她說有一個聲音剛才跟她說，她在一個月後會結婚，我向她指出，她開始對我很關心，而且希望我跟她結婚。

令我驚訝的是，很不幸這移情詮釋使她的病情更惡化，她的譫妄增多，而且必須在精神病院住好一陣子。我對於這個結果感到糟透了，但是也讓我終於了解，對於思覺失調病患直接做伊底帕斯的詮釋，是非常危險的。這對我來說是一個重要的發現，它最終幫助我重新理解精神病式思考和感受的具體本質，以及它會如何曲解分析師的詮釋，將詮釋當成分析師對她的實際建議。因此，分析師對於性方面的移情詮釋，被病患當成分析師對她的誘惑。雖然這使病患病情惡化的經驗非常攪擾我，但它也讓我更信服心理治療的力道。如果心理治療可以使病患病情如此快速惡化，它必然也能使病患病情改善。這大概是我第一次試圖對一位有性妄想的女士詮釋她對父親的性幻想及對我的移情幻想。換句話說，我把這位病患當成我在塔維斯托克所治療的精神官能病患，當時我還有督導幫忙。還好，我以前對思覺失調病患的治療法比較單純，某方面來說這算是優點，因為我沒有激起一些當時我無法處理的問題。

●本文節選自心靈工坊出版之《僵局與詮釋：精神病、邊緣人格及精神官能症之精神分析治療》，第一章〈精神病之精神分析導向心理治療〉。