打敗分心症候群！如何善用《原子習慣》四大魔法，幫助學生學習？

文／宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

新學期的開始，學生不僅要重新適應學校作息，心情也因長假結束起伏不定，注意力缺失。如何利用一個能建立好習慣的環境，來幫助學生學習呢？

《原子習慣》提到的做法是：想要練習吉他，就把吉他立在客廳中央，讓你可以看到，激發你彈吉他的習慣；想要多喝水，就要在家中不同的地方放置裝滿水的瓶子。因此，新學期想要建立一個學習的環境，就要讓情境觸發習慣的提示，例如，教室的布置是否可以提示學生學習？班級圖書櫃的設置能否讓學生方便拿取書籍？還有布告欄的設計，有每週閱讀主題，可以搭配讀報教育來更換，創造一個學習的強大氣場。看似微小的環境改變，卻能讓學生在充滿學習氛圍的環境中，輕鬆養成學習的習慣。

用對方法，面對學習就不必動用鋼鐵心。只要能找到關鍵與訣竅，認真實踐，微小的改變也能讓課室學習產生複利效應，一如《原子習慣》提到的：「如滾雪球般，為你的人生帶來豐碩成果！」

■讓「上課了」的提示顯而易見

《原子習慣》提到，習慣迴路的第一步驟是與提示連結。「上課了」的提示越明顯，越能讓學生專注於課室學習，這就是所謂的建立上課的儀式感。《三十秒專注力法則》說過，讓精神集中可利用「三聲法」，透過感官轉移，專注在聽覺的集中，不只可消除雜念，也能作為課程進行前的收心操，利用專注力的訓練，引導學生進入學習儀式。進行三聲法時，曾意外發現上課環境過於嘈雜容易使人分心，讓教室安靜，改變不友善的環境是當務之急。

還有，我會請學生在課桌上只放置五色筆和筆記本，讓桌上物品簡單不紊亂，以免影響學習的專注。五色筆的作用如下。

•藍色略讀筆的魔法：我會請學生先用藍色筆進行略讀標示，先為重要的關鍵詞或句子進行第一次的閱讀記錄。文本關鍵色＝藍色。

•紅色重點筆的魔法：上課時老師強調的重點，用紅筆再次標示圈點，有效增強記憶點，進行學習的重點記錄。文本考點色＝紅色。

•綠色詰問筆的魔法：對於研讀的主題若有疑惑，就以綠色筆記錄，針對文本提出的、可能是礙於篇幅沒有完整陳述，或是自己有所質疑的部分進行提問。文本提問色＝綠色。

•黃色概念筆的魔法：將過去相關的主題以黃色筆羅列，把知識概念化，從過去到現在，進行知識深度的串接。文本連結色＝黃色。

•紫色探究筆的魔法：學習完這個單元的知識後，是不是能把內容畫成視覺圖表？或是能否延伸出相關主題？文本探究色＝紫色。

五色筆的閱讀順序很重要，能夠建立深度學習的策略，透過色彩分類，讓學習由易而難，由單純到複雜。當學習和五色筆連結在一起，專注力會提升，你要不斷變化手上的色筆，與所學知識之間進行思考的串接。每枝筆代表學習的不同區塊，透過顏色為知識進行色彩提示，輕鬆養成一個接一個的學習步驟。

■讓「專注」與「做筆記」變得有吸引力

《原子習慣》把習慣（上課專注）與渴望連結，這是習慣迴路的第二步驟。建立新行為對學生來說如果沒有吸引力，就很難讓他們長期執行。因此，當全班處於專注的氛圍，上課的學習氣場就養起來了。當你想打盹，隔壁同學正處於精神奕奕的心流狀態，無形之中，你也被他的態度激勵，進而覺得學習變得有吸引力。身邊有個可以學習的楷模，神遊的同學就能建立專注的習慣。

同時，老師也可以透過不同種類的筆記術，先進行關鍵字句的摘要，例如定義、數據、人名、地名、時間、事件等，培養學生的「摘要」力；接著，讓學生擁有從關鍵知識進行整理、分類的「歸納」力；最後把小知識打包成概念，進行不同觀點的思考，清楚分析觀點與事實後，產生自己的「結論」力。筆記的形式不拘，但必須具備上述幾個區塊與欄位。

讓學生先對學習產生熱情，在誘因綑綁的策略下，建立自己的專注力。接著運用習慣堆疊，讓學生執行上課做筆記的習慣，學生的學習就會進入以下模式：

「做完〔三十秒專注力〕之後，我會執行〔上課專注的行為〕。」

「做完〔上課專注的行為〕之後，我會執行〔做筆記〕。」

剛開始，先不管學生的專注可維持幾分鐘，也不管做的筆記完整度有多高。當他們試著把這些動作變成自動化行為時，就能讓他們開始記錄自己每日專注聽課的時間、做筆記的效率程度，然後觀察數據是否有逐日增加，若有增加就進行記錄，以利累積成設定目標後，進行獎賞。

■轉換學習模式，讓專注行為變得輕而易舉

如何讓學生覺得「專注」這件事輕而易舉，以維持長期專注？《原子習慣》提供了一個策略：最小努力原則。讓習慣變得簡單，就算沒有意願也可以執行。例如上課時明確地給學生每階段的學習目標，當他們知道目前要進行的學習表現為何，就容易專注。大腦通常每十五分鐘就會開始變得注意力不集中，因此要確實掌握動、靜態的學習方式，在一堂四十五或五十分鐘的課程裡，有意識地導入學習動機，利用生活情境連結學習內容的知識點，有系統地把學習能力逐步加深，讓每個學習單元都能切成更小的單元。在課程邏輯的設計下，像是手遊的闖關打怪，學生不用花太多力氣，就能完成解題。遇到卡關就立即引導，循循善誘，猶如彩蛋增加他的「解題」欲望。你給的學習鷹架要穩固，難度要降低，障礙要變少，學生的專注度就容易提升。

每個新習慣的建立，要從簡單易執行的目標開始，讓學生產生學習的自信就好。剛開始，學生只能專注一分鐘，甚至只拿出筆記本，就是行為改變的成果，至少比起之前遇到書就秒睡，或是坐著神遊，甚至不小心睡著的情況，都算是進步了。

書名：《怡慧老師的原子習慣實踐之旅》 作者：宋怡慧 出版社：方智／圓神出版 出版時間：2023年3月1日

■讓專注行為的獎賞令學生滿足

習慣迴路的最後一個階段是獎賞。如果專注行為能與獎賞產生連結——學生感覺上課時專注學習是美好且讓自己滿足的過程——他們就會不斷複製這個行為。例如，老師適時且具體的讚美，就是容易令學生滿足的獎勵；還有，放大且聚焦學生的專注行為，善用隱惡揚善的機制，營造上課人人專注是班級與眾不同的學習特質，並建立專注力的榮譽感。只要是在班級秩序的允許下，可以多多正面強化學生的學習行為，而非負面貶抑他們的學習缺失。

有時候，獎賞代幣也能鼓勵學生的正向學習行為。可以和學生討論獎賞的機制，門檻也不用太高，甚至不一定要是真實物質的回饋，例如可以在學習態度上加分、作業可以減少分量，甚至學生上課時切實學會的知識、技能、態度，都足以讓紙筆評量的次數降低。如果全班專注學習、目標超前，就可以調整學習內容，進行學生喜歡的激勵活動，讓正向行為在未來的課堂上更輕鬆地達標。

●本文摘自方智／圓神出版之《怡慧老師的原子習慣實踐之旅》。