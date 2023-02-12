情人節脫單必讀！釐清感情盲點，「這一招」暖心聊天必備

「為什麼大家都能找到對象，我卻沒辦法？」西洋情人節即將來臨，想擺脫萬年單身，順利找到另一半嗎？即使想脫單，卻不知道如何改變現況？先檢視一下「你還單身的真正理由」，克服交友窘境，踏出穩定交往的第一步吧！

不是你／妳不夠好，而是你／妳不知道如何展示自己

那麼，該怎麼展現自己，才能遇到一個真正欣賞你的人？

書名：《戀愛脫單魅力學：從單身到結婚，找到最適合自己的優質伴侶》 出版社：時報出版

其實，在愛情中，最好的展示自己的方法就是：「不要隱藏，真實的做自己」！這樣就可以讓單身的你，吸引到「真正」喜歡你的人！

很多夫妻在結婚之後，沒幾年就離婚的主要原因就是：在談戀愛階段，把自己「包裝」得與真實的自己差別太大。誤以為展現自己就是要隱藏自己。

其實，每個人都無法一輩子偽裝。在戀愛的階段，很多人都想得到對方的關注，也希望自己能夠與對方修成正果，因此就會自尋煩惱地考量如何隱藏自己的一些特質。殊不知再怎麼懂得隱藏自己的人，最後仍然會原形畢露。因為，結婚後如果發現自己的伴侶與之前的認知差異太大，最後也會以離婚收場。

單身男女要想吸引對方，最重要的就是要「看重自己」，這樣的看重，不是自大，也不自卑，是一種對自己人生看法的通透。

三大感情心態──發現你的感情盲點

許多人擁有感情盲點，他們的行為會阻礙自己認識對象，但卻不自知。

把最常見的盲點，分成三大感情心態。每一種心態的人，都被不切實際的期待所害。了解自己屬於上述哪種心態，有助於找出阻礙，並探索克服盲點的方法。

🏸浪漫派：對感情抱持不切實際的期待。他們想找靈魂伴侶，希望從此過著幸福快樂的生活，就像童話故事一樣。 💪克服方法：請將「尋找靈魂伴侶的心態，轉變成克服困難挑戰」，清楚知道在感情關係中需要付出，明白建構成功的感情關係是一個過程。接受並尋找現實中存在的對象。現實中談戀愛一定會有問題要解決。

🏸完美派：對伴侶抱持不切實際的期待。他們喜歡探索全部選項，希望能完全確定做出正確的選擇。 💪克服方法：練習從「完美主義」變成「滿足派」。完美派希望探索全部選項後再做決定。在感情方面，這是超困難的大挑戰。你不可能和城市裡所有符合資格的單身人士約會，更別說要探索全世界的單身人士。如果你想結婚或投入長期關係，你還是要運用現有資訊做選擇。如果你全心投入愛對方，你的大腦就會說服你這是個好的決定。滿足派天生就明白這個道理，並從中得益。而什麼是最好的選擇？那就是去選擇快樂。

🏸猶豫派：對自己抱持不切實際的期待。他們認為自己還沒做好交往準備。 💪克服方法：猶豫派認為，自己沒有百分之百準備好，就不會去約會，他們想表現出最好的自己。但世上沒有任何一件事，可做到百分之百的準備，開約就對了。「完美」是個謊言，大家都不完美，你找到的對象也不會是完美的。一直不去約會的猶豫派，會錯失提升約會技能、探索心中理想類型的機會。為自己設定最後期限、做準備去面對約會人生、向別人分享自己的計劃、設定具體可達成的目標，最後，學習用體諒的語氣對自己說話，都是克服猶豫的心法。

書名：《哈佛 ✕ Google行為科學家的脫單指南》 出版社：商周出版／城邦文化

別把約會當面試！──如何打造暖心的超棒約會

接下來，當你成功踏出第一步約會後，藉由改變心態和挑更多目標明確的活動，你可以設計更讚的約會，才不會覺得像求職面試。

如果你不喜歡提問問題，也可以試試以攔腰法進入約會。見到對方時，與其尷尬地問「今天好嗎？」或「你住哪呀？」，不妨直接跳到中間：「我來這的路上發生神奇的事！」或「我剛才和我姊通電話，她說她正和房東展開資源回收桶之戰。」跳過這種互相認識的寒暄，直接進入朋友之間（或愛人之間！）可能會出現的對話，就可以快速建立親密感。當然，對話可能會逆行，像是兩人對話中，就會聊到今天過得如何、自己住哪裡等話題，但至少兩人已經淺嚐過真正的對話。

另一個好方法，是向對方尋求建議。你可以說說生活中實際發生的事情：「我姊幾週後要結婚了，我不知道到要上台幽默吐槽還是上台祝酒。你有在婚禮上致詞過嗎？」或「我老闆整個週末都瘋狂寄電子郵件給我，但我不知道怎麼設下底線，該回他嗎？你會怎麼做？」

記住，提出問題只是前半段，你也必須聆聽回答。藉由聽到的回答觀察對方的思維。對方的建議是否能引起你的共鳴？他是否樂意分享？你回應的時候，對方是否願意仔細聽？

書名：《從左手到牽手 是女生真的太無解？還是你老是搞錯問題？不必將就的30堂脫單戀愛課》 出版社：時報出版

增加雙方的相處機會與長度

當我們突破了一開始的「引起興趣」之後，接著要面對的是如何維繫關係熱度。很多人會掛在這個部分，因為他們不了解「延續相處」的重要性，並且對於推進關係有著錯誤的觀念。

「延續相處」是很多人都不大在意的點，但它絕對是個必經的過程，這段時間類似於女生們的「觀察期」，觀察你這個人的品性、習慣、興趣、脾氣、價值觀，而不像對男性而言只是「相處」這麼簡單。「延續相處」並不代表一定是多長的時間，跟雙方的狀態都有關。有些女生比較直覺，這個過程她們或許只需要三至五天的時間，就能決定是否跟對方交往；有些女生則必須經過三個月至半年的時間來觀察，才能確定是否要進入關係，這跟女生的經驗值、年紀、小心程度、心理素質、外在條件都有關。

相信很多人單身，並不是全然因為不想談戀愛，只是不知道怎麼表達自己、進而找到「對的人」！從現在起，檢視自己的感情盲點、克服猶豫開約吧！

●本文摘自商周出版／城邦文化《哈佛 ✕ Google行為科學家的脫單指南》；時報出版《戀愛脫單魅力學：從單身到結婚，找到最適合自己的優質伴侶》、《從左手到牽手 是女生真的太無解？還是你老是搞錯問題？不必將就的30堂脫單戀愛課》。