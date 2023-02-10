唸研究所究竟是大膽的投資還是浪費時間？審慎思考讓人生更順遂

文∕金湖

從上班族的立場來看，不一定非要唸研究所不可，研究所是想去的人去的地方，但不是必須的，但是漸漸有許多上班族會煩惱要不要考研究所。有人為了唸研究所而辭去工作，因為像唸法學院或MBA，需要在平日上一整天的課，或者是去留學，他們可能是打算轉行到學界或法律界，為了自己的目標離開工作崗位，進行大膽的投資。

不過大部分考慮唸研究所的上班族，還是會選擇以夜間或週末上課為主，他們到底為什麼想唸呢？一位後輩告訴過我，他的目標是成為公司的管理人員，正考慮要不要去唸研究所，因為公司裡的管理人員大部分都是研究所畢業。

我請他列出兩份清單，一個是分析一位公司的高層管理人員，並寫出二、三個他升上管理職的理由，這是為了讓他可以思考成為管理人員的條件是什麼。後輩在大學時主修文學而非經營學，很擔心會因此無法升為管理人員，因此我請他再列另一張表，內容是如果自己不能成為管理人員，理由會是什麼。

檢視這兩份清單，結果發現很難將研究所畢業，列為成為管理人員的必要條件，所以研究所畢業成為晉升的決定性條件，這種例子現在已經很少見了。如果你仍覺得唸研究所對升職有幫助，我希望你能再重新想一下。

那應該什麼時候去唸研究所？答案理所當然，想去的時候就去吧！工作了一段時間，會產生想用理論將自己的經驗系統化，或是想研究國內更多案例。有另一位後輩表示在工作過程中對某個領域產生興趣，有意更進一步學習。我建議他：「可以積極考慮升學。」如果已經有了想寫的論文主題，我會建議積極考慮唸研究所，雖然現在有很多研究所不寫論文，但若當你對關心的主題，有想把自己的經驗寫成論文時，唸研究所就不是一種浪費金錢、時間和精力的作法了。

現在這個時代研究所畢業已不再是值得對外大聲張揚的事了，反而擔心花了數萬元學費和時間投資，卻可能取得失望的結果。如果學習的目的不是為了擴張專業性，那麼我會建議你投資在其他地方，像是把錢拿去國內外旅行、盡情看書或看電影，甚至存起來以備不時之需也好。量多價跌，現在擁有碩士學位的人滿街都是，再說為上班族推出研究所的在職專班，也是學校賺錢的手段之一。 書名：離職說明書：擺脫萬年社畜心態，培養「專業工作者」的十項核心力，隨時離職都不怕！

作者：金湖（김호）

出版社：采實文化

出版日期：2022/12/29

我認為上班族需要深刻思考的不是要不要考研究所，而是「我在學習嗎？」被忙碌的生活淹沒，無法省視自己的經驗，無法了解瞬息萬變的潮流，這才是更嚴重的問題。我們必須要有自己的學習方法，現在網路上有很多方法可以利用，還可以經由TED 演講或Google 提供的各領域專家的演講影片（在YouTube 上搜索authors at google）來學習。

如果想學英語的話，只要二、三萬元就可以找到很好的學習網站，社區書店也會舉辦講座，如果再多花一點錢，甚至可以和外國專家視訊接受諮詢或指導，例如全球行銷專家賽斯．高汀（Seth Godin）在網上開設為期一個月的的MBA 課程，連接了全世界上班族。類似充實的短期教育課程數不勝數，因此我認為，其實研究所並非一定要唸，但你一定要持續學習。

本文摘自采實文化出版之《離職說明書：擺脫萬年社畜心態，培養「專業工作者」的十項核心力，隨時離職都不怕！》