一個人很好，兩個人更棒 讓「臭鼬和獾」教你如何交朋友！

文／許慧貞（花蓮縣閱讀推動教師）

一直以來，自許為「岩石科學家」的獾最喜歡一個人待在石頭房間，進行他重要的岩石研究，即使餐餐吃著「冷碗中泡著冷牛奶的冷麥片」，也不以為意。因為獾的嚴謹和使命感，他獲得了魯拉阿姨的溫暖協助，得以安身在她的褐砂石屋。

而那位熱情活潑又感性的臭鼬，也在魯拉阿姨的照應下，成為獾的室友。臭鼬會張羅一頓熱騰騰的美味早餐，並以燭光點綴餐桌，邀請獾共享；會布置月亮房間，讓月光從窗子流瀉而入；會和獾分享故事並關心他那些「難纏的石頭」的研究進度。

雖然，臭鼬的加入帶給獾許多意想不到的溫暖與驚喜，但臭鼬的自在隨興也讓理性自持的獾覺得備受打擾，像是：臭鼬做菜時總是把鍋盤敲得叮噹響、走路時總是蹦蹦跳跳還會吹口哨、特別是從拉門縫隙探出頭來，簡直要嚇死人！如此個性迥異的兩人，要生活在同一個屋簷下，可確實是一門大學問！而這門學問，也正是校園中的小小社會新鮮人需要面對的功課。

（圖／小麥田提供）

作者艾米．汀柏蕾試著透過臭鼬與獾之間的相處，來探討友誼與歧異的問題，汀柏蕾以幽默風趣的寫作風格，生動而戲劇化的將一幕幕活靈活現的故事場景，呈現在讀者眼前。像那顆一直掛在獾心上、被臭鼬遺忘在角落的「火箭馬鈴薯」，獾每看它一眼、就在心底抱怨一回，讓讀者恨不得直接跳進故事幫忙丟進垃圾桶。這正是校園中成天上映的小劇場，大人覺得隨手幫忙撿拾起垃圾，沒什麼大不了的；但小孩就是非常在意：那不是我丟的！

書名：《褐砂石屋的新房客（臭鼬和獾的故事1）》 作者：艾米‧汀柏蕾（Amy Timberlake） 繪者：雍‧卡拉森（Jon Klassen） 譯者：趙永芬 出版社：小麥田出版／城邦文化 出版時間：2023年01月05日

我們都明白斤斤計較，並無法解決問題，反而會讓自己心底更不舒服。只是，說來容易，但要做到總是得透過一次次的經驗，學習再學習。小孩們的友情世界，常是大人難以插手和介入的部分，還好臭鼬與獾之間的恩怨情仇，正可以給我們提供一些議題的討論空間，透過共讀與對話，為孩子搭起一座通往友誼之門的橋樑。

人類是群聚的動物，並非孤鳥，雕塑個性確有其必要。在與他人磨合的過程中，難免遭遇挫敗，有時，單憑樂觀的心態和個人勇氣仍不足以完成種種生命課題。因此，我們還得學習以誠懇自省的態度來面對種種挫折，危機就是轉機，正如獾在認知自己對臭鼬的傷害之後，真誠的踏上追尋懺悔旅程，才有機會重新修補友誼，並肩觀賞「比煙火更好看」的傍晚霞光，從中成長蛻變。

至於那顆貫穿全場、也讓我一直掛在心上的「火箭馬鈴薯」，在作者的巧思下，有了一個相當可愛的歸宿，趕快翻開書頁去看看吧！

●本文摘選自小麥田出版之新書《褐砂石屋的新房客（臭鼬和獾的故事1）》推薦文。