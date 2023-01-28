五招收納小撇步 提升生活空間質感！

聯合新聞網／ 商周出版
（圖／unsplash）
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收納小撇步

文／克莉亞•席爾、喬安娜•泰普林

我們說過，收納這件事，先求好用，再求好看。本書已經列出所有聰明收納的方法，點心時間到了！接下來要分享一些我們最愛的撇步和技巧。

（圖／商周出版提供）

打造一個視覺焦點。或者我們稱之為「感動點」。即便是微不足道的一個小東西，也會讓整個空間亮起來。不論是儲藏室裡的瓶瓶罐罐，或者是衣帽間裡的一個包包。

•克莉亞的零食罐或其他乾貨都放在儲藏室正中間的架上。

•最喜歡的包包用透明壓克力架展示在衣帽間。

•繪畫用品或書根據彩虹的顏色排列在遊戲室的書架上。

• 擺設有個性的宣示品，像是尖頭高跟鞋、貓王的畫像，兩者都出現在歌手凱西•瑪絲葛蕾芙（Kacey Musgraves）的衣帽間。

保持空間感。採取任何收納計畫或設計改造之前，記得先看看整個空間，確保所有地方都利用到。

• 用奇數設想：架上擺三個籃子看起來比四個籃子好看。如果你需要填滿空間，把籃子都擺在中間，再等距向外移動。

• 如果可以堆疊就堆疊，但要考慮視覺重量，預先分配。你不希望東西看起來傾向一邊，或者頭重腳輕。

• 預留空間。「負空間」的概念很重要，也就是物品之間要保持空間，更不用說這樣你才有地方再擺其他東西（記得80╱20 法則）。

•用透明的收納箱增加高度，讓小空間看起來變大一點。

維持一致性。挑選東西時要先想過，保持一貫的風格。如果物品擺起來不搭調，會讓空間顯得凌亂又不協調。

• 決定居家收納要採取什麼風格，根據風格決定要買什麼東西。

• 注意細節，像是把手的種類和材質。如果你決定採混搭風，確保所有東西看起來都是刻意如此，不會讓人視覺錯亂。

• 相同或相似的東西鏡像擺放會讓空間看起來更平衡。用高度落差或不同形狀來避免過於單調，只要兩樣東西看起來有點像，就會有協調感。

（圖／商周出版提供）

盡可能根據色彩排列。這麼做是有道理的，就把你的東西按照彩虹的顏色排列吧。很多時候，這是系統功能的一部分；但有時候……純粹好玩。

書名：《美感收納術：全美最強整理達人教你收納變日常、整理變享受的質感生活提案》
作者：克莉亞•席爾、喬安娜•泰普林
出版社：商周出版
出版時間：2022年12月19日

加上標籤。就像色彩排列一樣，多數時候標籤具有功能性，有助空間收納。但有時候也可以是為了美觀。一個空間看起來越順眼，你越會想要維持它。

把看得到的地方擦乾淨。無庸贅言，把房間整理乾淨，尤其是窗戶和玻璃櫃，有助於讓整個空間看起來更整潔。

●本文摘自《美感收納術：全美最強整理達人教你收納變日常、整理變享受的質感生活提案》


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