可以不用斷捨離！避免空間不夠的五個訣竅

文／克莉亞•席爾、喬安娜•泰普林

你可以不用斷捨離

對於每個願意且努力收納居家環境的人，我們感到與有榮焉。當你根據P.20 的判斷標準分類物品，留下來的就是必要的。你對於擁有這些東西不需要有任何罪惡感。這是收納過程很重要的一步。

為什麼要抗拒你的寶寶就是需要一整櫃尿布的事實，或者你家那位青少年就是需要一堆運動用品。抵抗事實是無效的，最終也根本沒有用。把時間和精力花在能夠整合你生活中所有東西的收納方法，勝過勉強自己去過著像別人那樣的生活。

收納vs.極簡主義

收納經常混合了所謂極簡主義的概念，但事實上它們是兩件完全不同的事。極簡主義被認為是主張生活中越少東西越好；收納則是以有效且規律的方式管理各種事物。極簡主義是一種設計風格或生活方式的選擇。收納並不表示你必須把你擁有的東西減到最少，而是強調你對於自己擁有的東西必須好好想一想。你必須認真對待你的東西和你的生活空間。有篇文章曾經形容我們是「讓你可以留下更多東西的收納專家」。看到這個說法我們都笑了，確實如此。

我們想要幫助你在原本的舒適圈裡過得更舒服，而不是要你把各種東西都丟掉。你當然無法擁有所有東西，但是你可以擁有很多東西。此外，假如你輕易就丟掉什麼，風險在於有些你真的需要的東西未來還是會需要，屆時再買不啻浪費，倒不如找個方法好好收納它們。

80╱20黃金法則

我們的核心概念是：東西不減空間就減，你無法兩者兼得。你擁有的每樣東西都會占據一定的實體空間，累積到最後，就算是再大的房子也會不敷使用。要如何避免這種末日景象來臨？請遵守80╱20 生活哲學：保持居家空間不要超過八分滿，至少留兩成的彈性。把所有可以使用的空間都用盡了，有點像暴飲暴食。衣櫥關不上跟皮帶勒著撐飽的肚皮一樣，都讓人不舒服。假如你還想要吃個點心呢？或者你還想要多買雙鞋？倘若連喘息的空間都沒有了，你就別無選擇。

（圖／商周出版提供）

（圖／商周出版提供）

避免空間不夠的五個訣竅 1.不要再買衣架！該有的你都有了。 2.每樣東西都要收納，這樣你才知道什麼地方已經擺不下了。 3.每次買東西之前，問問自己：「這個東西要放在哪裡？」如果沒有答案，就不要把它帶回家。 4.每年撥出一兩次時間，重新檢視和安排你的空間。 5.把自己銬起來，確保你不會出門買更多東西。

當空間飽和度即將超過百分之八十的門檻，你會發現東西不再像原本那樣擺在該擺的地方。抽屜開始塞滿東西，儲藏室也寸步難行，你暗自盤算可不可以把冬天的外套放到女兒的衣櫥裡。這些狀況都不太妙，很快也會變成無解習題，讓人挫折又不想面對。這就是我們派上用場的時候了！我們可以幫助你整理出空間，還可以留下所有你喜歡或需要或用得到的東西。

不論你是因為小孩才需要它，或是工作上必須用到，或者單單看著它就能讓你感到快樂—我們都同意也接受你可以擁有它。只要你能夠好好收納，不會任由各種東西蠶食鯨吞你的空間，實在沒理由要你斷捨離，尤其如果斷捨離對你根本無效的話。

三百六十度全方位的收納

當我們說你可以把東西留下來時，我們是指各種種類的東西。收納是實體的活動，也是心理的活動。如果要做得徹底，你必須同時準備好面對自己的問題，決定你的優先順序，在某些情況下要做出調整改變。在採取新的計畫前，問自己一些問題，深入思考一下。（免責聲明：我們不是治療師，只是IG 上的收納玩家。）

先從「為什麼」開始。為什麼你想要收納這個空間？舉例來說，是因為你的車庫實在亂得可以，要找什麼都找不到？或者你希望有個櫃子好好收藏聖誕節裝飾？或許是孩子剛離家上大學，你想要整理他留下來的那些亂七八糟的東西，或是重新規畫房間，買個你嚮往很久的

那種漂亮衣櫃？（動手吧，空巢期，自由自在地飛翔！）沒有正確或錯誤的答案。老實說，一個擺滿聖誕裝飾或漂亮工藝品的房間，聽起來就像是天堂。重要的是，了解你的初衷，計畫的每一步都要記得這個起心動念，才能設立一個實際又可達成的計畫。

接著是「誰」。我們常常會問：「這是我的問題，還是我們的問題，或者是他們的問題？」很多時候，替客戶規畫收納空間時，甚至是收納我們自己的房子，老實說我們會做得比別人預期的多，不是因為工作要求，而是為了自我滿足。把燕麥棒排得整整齊齊，確認浴室置物櫃裡的毛巾標籤都朝向同一個方向，甚至是衣櫥裡每根衣架之間的距離都要一致—這些都是「我」的問題，這麼做是為了滿足我自己。你可能也傾向把收納做到極致只為了滿足自己。在這樣的情況下，你必須知道你可以合理預期家庭成員能夠配合到什麼程度，以及你是否可以自己承擔把燕麥棒排整齊的工作。我們無法期待孩子會把他們的蠟筆按照顏色排好，但我們可以期待他們把蠟筆收進盒子裡。要家人做到物歸原位這種簡單的事並不過分。如果他們拒絕配合，那不是「我」的問題，而是「他們」的問題。

（圖／商周出版提供）

很多客戶帶著「他們」的問題來找我們，希望得到協助。在此我們要說，那絕對是可以解決的。舉例來說，或許你在玄關的掛衣間為每個家人設計了掛勾，還貼心寫上各自的名字，可是無論你要求多少次，他們總是把東西就丟在椅子上。事實是，這樣的要求對他們來說可能太複雜了。相較於把孩子視為怪獸，把老公視為就是來搗亂的人，試著調整做法，找到一個對他們都行得通的方式，從而也會讓你比較好過。

（圖／商周出版提供）

針對前述案例，這裡有個解套方法：不要用掛勾，試試放在地板上的置物籃。找幾個好看的籃子放在走道邊，讓他們可以把東西丟在裡面，畢竟這是他們很擅長的做法。

書名：《美感收納術：全美最強整理達人教你收納變日常、整理變享受的質感生活提案》 作者：克莉亞•席爾、喬安娜•泰普林 出版社：商周出版 出版時間：2022年12月19日

是「我們」的問題，表示所有家庭成員都必須盡到維護之責。這套方法必須根植在每個人的心裡，變成他們的第二天性。當收納變成習慣，就像天使長了翅膀。對那些老是抱怨說家人╱室友╱另一半從來沒有參與維持居家整潔的人，我們建議你試試餐具托盤。只要是三歲以上的人都知道要把餐具按照分類擺進餐具托盤裡。你可以清清楚楚看到哪裡擺叉子、哪裡放湯匙，只要放入正確的欄位裡，不用一根根整齊排列（如果要的話，就是「我」的問題）。我們通常會以此為例，因為每個人都下意識知道這是一種簡單的收納行為。我們總是說，收納就從抽屜開始！如果他們可以維持抽屜的整齊，就可以維持更多地方的整齊。

●本文摘自商周出版之《美感收納術：全美最強整理達人教你收納變日常、整理變享受的質感生活提案》。