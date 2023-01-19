用對「敏捷」手法！打造高效協作的工作團隊

先行者的旅程心得，有心人的壯遊指南

文／林裕丞（黑手阿一、台灣敏捷協會創會理事長）

如果只能選一本推薦給領導者與管理者的敏捷書籍，那就是這一本了！筆者在2018年與熱血的敏捷同好們一同創立台灣敏捷協會，希望能把「敏捷」（Agile）這個在矽谷驗證了數十年的有效工作方法推廣到台灣，灑出敏捷精神的種子，協助打造開心高效的敏捷工作環境，也因此有機會到各個企業、機關和學校，分享新加坡商鈦坦科技從2014年開始導入敏捷的經驗，與導入過程中的酸甜苦辣。

在分享的過程中，筆者搜集各種組織中的痛點，最後發現可以把痛點歸納成「三種話」以及「三不足」。在工作中常聽到的「三種話」：老闆聽不懂人話、部屬説不出好話、同事等著看笑話。（簡單地講，就是上、下、平級溝通不順暢）以及工作中經常面對的困境「三不足」：預算不足、人才不足、時間不足。（白話地說，就是缺乏錢、人、時間等資源）

不論到哪一個產業、哪一間公司，提出的問題大都是在「三種話」和「三不足」的迴圈中打轉。而敏捷提供了超越的思路，藉由迭代、自組織、透明化等工作方法，幫助我們能夠從更高的維度來看待和處理事情，跳脫輪迴，往理想中的工作環境邁進。

既然把敏捷說得那麼美好，但如果問問身邊公司有導入敏捷的朋友們：「你覺得敏捷跑起來如何？」個人相信回答會是非常兩極的。要嘛就是非常反感，要嘛就是非常受用。明明就是簡單「敏捷」兩個字，怎麼會搞得像是天堂與地獄差別那麼大呢？

筆者認為敏捷就像是露營，就算是說再多露營如何好玩，對於沒有露過營的朋友來說，都只能用腦補來想像。當被說服了，鼓起勇氣，空下時間去露營，就會發現實際體驗和腦補的想像不一樣。比如說，運氣好遇到了晴天又涼爽的天氣，準備了舒適的睡墊和美味的伙食，跟到了有趣又有服務心的夥伴，一起去度過輕鬆愉快的初次體驗，那也許就會覺得露營不錯，願意嘗試接下來的第二露、第三露，甚至成為露營的推廣者，帶著朋友一起體驗露營的樂趣。

相反的，如果不巧遇到整天下雨打雷，睡在凹凸不平的地面上，瓦斯爐壞了只能乾啃泡麵，夥伴不幫忙就算了還一直抱怨指責，帳篷有破洞還一直滴水像瀑布，兩人擠在濕濕黏黏的帳篷大眼瞪小眼，早上腰酸背痛地起床，在傾盆大雨中狼狽地收起帳篷回家，如果第一次露營就遇到這樣的狀況，還會想去露營嗎？

露營前的準備工作、一起露營的夥伴、遇到狀況時的排除技巧與健康的心態，短短兩天一夜的露營，都有這麼多的考量和變因了，那麼在組織中有數十位到上萬位的夥伴，要如何能夠把敏捷跑好呢？

在《打造敏捷企業》這本書的八個章節中，每一章的結尾都有列出該章的五大重點，比如說第四章〈領導敏捷轉型〉中所提到的：「唯有領導者能夠改變自己，才可能改變企業文化與組織。未能承諾於學習與執行敏捷手法的領導者，就不該推動敏捷轉型。」

如此中肯的建議，在本書中不斷出現，也讓我拿著書欲罷不能地讀下去，同時也和自身的經驗做驗證和反思，誠如書中反覆強調的：「如果你和你的團隊覺得推動敏捷沒有樂趣可言，那就是你沒把它做對。」筆者也的確因敏捷接觸到了Scrum、看板、引導、教練、薩提爾、正念等等讓自身越來越開心的事情。

書名：《打造敏捷企業：在多變的時代，徹底提升組織和個人效能的敏捷管理法》 作者：戴瑞．里格比, 莎拉．艾柯, 史帝夫．貝瑞茲 出版社：經濟新潮社／城邦文化 出版時間：2022年12月22日

本書精彩的內容和精闢的闡述，正是由「露過營」也就是有跑過敏捷的老手，搜集了許多案例和自身經驗的成果。跳脫了坊間敏捷書籍大多著重在工具和方法，這本書直指核心地提供領導者和管理者需要具備的觀念，具備了這些觀念，也就能更善用敏捷的工具和方法，就像是把《九陽真經》的內功用心練好，《九陰真經》的外功就手到擒來了。

感謝貝恩策略顧問公司（Bain & Company）的作者群和城邦出版集團的經濟新潮社共同打造這本書，嘉惠中文世界的企業和組織。敏捷是經驗導向的過程（Empirical Process），沒有一本書可以代替讀者走過敏捷的旅程，本書也不例外。幸運的是這本書指出了明確的方向，可以幫助您避免許多的坑，走在相對有效與安全的路上，更能安心享受著旅途上的美好景色與體驗。

恭喜您踏上高效協作與幸福人生的旅程，願我們一同創造美好共好的世界。

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化所出版之《打造敏捷企業：在多變的時代，徹底提升組織和個人效能的敏捷管理法》推薦文，請勿轉載。