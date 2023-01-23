可可‧香奈兒：同志是女人的敵人，但女人卻老愛纏著他們

文／保羅．莫朗 (Paul Morand)、香奈兒親自口述，以第一人稱方式書寫

「您從不滿意。」有人讀過這段戰前的評論時曾對我這麼說。

我從沒滿意過自己的表現，為什麼要對別人滿意？而且，我喜歡佈道。

我覺得很羞恥，我認為羞恥是法國最好的美德，我身邊許多人都因為缺乏羞恥心而思想墮落，這時我就要讓他們明白這一點。如果在我面前有人表現得毫無羞恥心，對我而言，那就好像是他在凌辱我，就好像他強行打開了我的提包搶劫。我還沒說完關於這個「時裝詩學」……

這很自然地讓我聯想到同性戀。同志對時尚界的影響力遠遠大於共濟會對激進主義的影響和多明我會（les dominicains）對人民陣線的影響。

同志是女人的敵人，但女人卻老愛纏著他們。 女人在愚蠢的時候會認為同志脆弱、滑稽又不可怕；女人聰明的時候，又會覺得同志能猜中她的心思，能理解她，傾聽她說話。所有女人都喜歡由讚美構築而成的陷阱，只有同志才善於口操濫美之辭，只有他們才會忝不知恥或心懷惡意地說出誇張的頌辭，女人也因此注定將成為他們的犧牲品。女人很容易相信同志、喜歡他們，而他們卻老是說著讓人難以忍受，刻薄、曖昧的話，而且充滿了駭人的虛偽。同性戀在任何情況下都不會退卻，他們讓我想起諾阿耶夫人的故事：

有人對她說：「怎麼，那位夫人戴著那頂醜帽子進來，都快引起騷動了，您居然會對她稱讚那頂帽子？您不會是真的欣賞她吧？」

「我想還是不談她更好，」安娜回答道。

同志總會伏在女人腳下：「我的美人，我的寶貝，我的天使，我的至愛……」他們覺得怎麼說都不為過，女人也認為如此。他們在女人的脖子圍上讚美的花環，奉承的項鍊，而後用這些勒死女人。他們漂亮的女性朋友會非常開心—女人不會為了取悅自己的丈夫而打扮，她們認真打扮是為了取悅同志朋友，或是為了讓其他的女人吃驚，因為女人喜歡一切極端的東西。

「他們真迷人！他們真有品味！」

他們喜歡修過的眉毛，堅信這樣會讓對手瘋狂；他們喜歡金色的頭髮，黑色的髮根；他們喜歡矯正外科用的鞋子，這些鞋子把他們整成了殘廢。他們臉上的油臭味讓男人倒胃。如果他們能成功切掉女人的胸部，那麼他就成功了！他們就成功了！

我看到很多女人死於同性戀男人狡猾、妖惑的影響—死亡、毒品、醜惡、毀滅、離婚、醜聞，他們用盡這些手段來消滅競爭者和報復女人都還嫌不夠，他們要變成女人，但他們一定會是極壞的女人。

「他們還真是迷人啊！」

為了打敗女人，他們如影隨形地跟蹤女人—除了上床。最瘋狂的同性戀者會以室內裝飾、髮型師、家具設計師為業，甚至還有服裝設計師！他們讓女人陷入最致命的荒誕之中， 陷入他們親手掘出的地獄裡。我看見女人落入萬丈深淵，她們昨天還是我漂亮的朋友—貝阿蒂絲、芙羅里蒙德、克蕾莎、芭芭拉，我還叫得出她們的名字，數得出她們的人數，但是單用手指是一定數不清的。

書名：《我沒時間討厭你：香奈兒的孤傲與顛世》 作者： 保羅．莫朗 (Paul Morand) 出版社：麥田出版／城邦文化 出版時間：2022年09月24日

我談到同性戀的時候，不必說，我談的也是他們的思想。我們知道那些寵愛孩子的父親會在舞會上為女兒尋覓良伴，不過他們找到的，往往都是性別錯亂的人。那些人是上流社會的衛士，是墮落的推手，他們寄生在令人迷醉的時尚風氣之中，激起無數惡意毀謗；他們讚頌那些最不堪入目的禮服，饒舌狡猾地品評著高跟鞋，極力宣揚著以白色緞面做填料的家具；只有這些男人才會喜歡脂粉和紅色指甲。這些人結合成一個惡意毀謗他人的團體，那些「走後門」的男人不過是他們的斥侯。這些人往往厚顏無恥，臉上滿是鬍渣，頭髮積滿油垢，手上還留有啃咬過的痕跡，而且牙齒還是暗綠色的。他們對充當這些衛士的前鋒部隊毫無興趣，不過，他們卻維繫了這些上流社會的衛士和女人之間的關係。這些人興風作浪，最好的手段就是「時裝詩學」。

根本沒有什麼時裝的藝術！我再說一次，時裝是一種技術，一種職業，一種生意。或許時裝界有時會懂得藝術，這就已經很難得了。 有時候時裝也會讓藝術家激動，搭上藝術家的便車，走上成功之路。例如安格爾畫中一頂配有絲帶的農婦帽已成不朽，或者雷諾瓦畫裡一頂婦女小帽更好，但這些都只是偶然，就像是一隻蜻蜓誤把莫內的《睡蓮》當作真正的棲息處而停在上面。如果說服裝能夠媲美雕像，或是能讓女主角更顯耀眼，那已經是非常完美了。但這並不意味服裝設計師的思維、言談、穿著和舉止都像藝術家一樣……然後以藝術家的身分落敗。

戰前的三年裡，我曾經是記者、詩人、服裝設計師的主要攻擊對象。他們的領頭人貝哈策畫了這場對戰—因為我對達利的友好激怒了他。

●本文摘自麥田出版之新書《我沒時間討厭你：香奈兒的孤傲與顛世》