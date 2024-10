演講該一開始就攤牌嗎？TED Talks百大講者讓聽眾欲罷不能的祕密

文/高傑里(Trevor Currie)

演講裡需要包含多少的關鍵訊息?

一般而言,你看到某位講者的演講內容鉅細靡遺,那就代表他不懂得縮小牆壁。作為起點,你可以鎖定三到四個關鍵訊息──再多你就hold不住聽眾了。

三個重點的模式能夠歷久彌新不是沒有原因的。千錘百鍊的三重點架構可說千變萬化,當中包括最基本的故事弧線:起頭、中段、結尾。從很小的時候,我們就會接觸到以三個為一組的各種觀念,像是大中小、SML。各種組合總有一種無三不成理的節奏,只有兩個重點的清單總感覺少了什麼,也難怪如果某種明細果真只有兩點,我們都會在後面補上一個「以此類推」或「等等」來湊數。

布萊恩.史蒂文森(Bryan Stevenson)的多重身分包括律師、社運分子、還有公益團體「平等司法倡議」(Equal Justice Initiative)的創辦人。他在刑法體系內協助窮人和少數族裔對抗偏見,相關的努力令他享譽國際。史蒂文森除了奉獻精神可佩之外,也是一名聰敏且具感染力的講者,有很多值得我們學習之處。具體而言他有四點成就非常令人稱許。

在他以改變世界之人的身分受邀,發表名為《只做容易的事情創造不出正義》(You Don’t Create Justice by Doing What Is Comfortable)的谷歌時代精神(Google Zeitgeist)系列演講中,史蒂文森一開始就用數據讓我們體會到問題的嚴重性,並說明為什麼我們應該重視世間的不公不義。接著他述說了四件聽眾做了就可以遏止現狀惡化並改變世界的事情:接近問題、改變論述、懷抱希望、走出舒適圈。

你的關鍵訊息不需要在不經解釋的狀況下被單獨瞭解。史蒂文森的就不見得都能一目瞭然──我們不見得能猜到什麼叫「接近問題」,但重點是我們聽完演講後會恍然大悟。

你可以有五個關鍵訊息嗎?可能吧。百大講者朱利安.崔久(Julian Treasure)在他《讓你更懂得傾聽的五個辦法》(5 Ways to Listen Better)演講中,給出了五個簡單的練習。但他的關鍵訊息和支撐關鍵訊息的內容之間,有著一個極其扭曲的比例,以至於他想表達的觀點變得非常單薄且少了些記憶點。

我說這些東西是「關鍵」訊息,是有原因的。這些訊息是否有關鍵到你必須透過它們實現你演講的完整目的呢?如果答案是肯定的,而你又發現自己手握六個以上的關鍵訊息,那就請你將這些訊息上升到一個較高的層次,然後將它們加以整併,等你在演講的過程中再解壓縮,就像從大俄羅斯娃娃中取出小俄羅斯娃娃一樣。

關於演講路徑圖,你應該一開始就攤牌嗎?

一旦你有了關鍵訊息可以框住你的發言內容,你可能會想到的下一個問題,就是自己該不該一開始就一口氣把要傳達的訊息告訴聽眾,還是你應該一邊演講再一邊逐個宣布?一開始就把關鍵訊息條列出來的好處如下:

清晰:條列出關鍵訊息會讓聽眾更能預期你要帶他們去哪裡,也能讓他們更好地掌握你整體故事的架構。你的演說內容愈是複雜,演說結構就愈是重要。

配速:在第一點、第二點、第三點......後面暫停可以讓你不得不放慢速度。大多數人都有在演說一開始語速過快的問題,主要是一開始人都會因為緊張而有點暴衝。條列的數字可以充當你此時的煞車。

精要:當你在條列訊息時,你會不自覺地在腦中整理起稍後的內容,而這個梳理的過程就有助於你的演講更為言簡意賅。

決心:喊出確切的數字來清楚條列出你的重點,會有一種讓你演說起來更不猶豫、更有魄力的效果。不妨試試。

信心:你會更相信自己有能力記住你想說的事情。

書名:《感動全場的演說之道:從歐巴馬到TED Talks百大講者,讓聽眾欲罷不能的七個祕密》 作者:高傑里(Trevor Currie) 出版社:寶鼎出版/日月文化 出版日期:2023年1月5日

以上種種都有助於你在聽眾的心中培養出信心。雙贏。只不過天底下沒有什麼是完美的,依序條列出演講路徑圖也有一些缺點。這麼做會讓你聽起來正經八百──至少我在姪女的婚禮上致詞,不會把她為什麼是個好女人一一條列出來。條列重點的一項風險是你會讓人覺得你在套公式。不夠扎實的內容加上被看透的架構,會讓你的演講感覺非常業餘。萬一你是活動中一系列講者的一員,而其他人全都依序條列了他們的演講路徑,那現場可能會出現一種目睹了內幕而對演講幻滅的氣氛,而這也解釋了為什麼在TEDTalks百大演講中僅不到1/4採用了桑德伯格這種透明的架構。

如果你的內容很有料,那聽眾就不會太在意你的演講結構,甚至會頗感激能預先知道結構,因為心裡對架構有底就不會聽得措手不及,也就能好好消化你的演講內容。世上最頂級的餐廳仍習慣把菜單分成前菜、主菜和甜點,但真正能讓人回味再三的不是餐廳的菜單多一目瞭然,而是他們的食物和服務。要是你能成功融入現場,以聊天的口吻建立起臺下對你演說的期待感,那聽眾就會等不及想追隨你踏上旅程,不會在意他們手上有沒有一張編好號的路徑圖。

讓關鍵訊息擔綱你演講的框架。

●本文摘自寶鼎出版/日月文化之《感動全場的演說之道:從歐巴馬到TED Talks百大講者,讓聽眾欲罷不能的七個祕密》。