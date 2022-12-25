新的一年！丟掉5個包袱，生活會少很多煩惱、更自在

不能一直增加，人生要懂得減少

文／阿飛

增加了什麼，同時也可能失去了什麼。增加會讓自己背負越來越多的包袱，如果懂得減少負擔，生活就可以不會被太多雜務干擾，過得更有效率、更輕鬆。

我們總習慣將人生過程每十年畫一條線，像時鐘一樣，分成固定的刻度，這樣可以依著刻度設定自己的目標，像是二十歲要怎麼樣，三十歲應該做到什麼，然後順著一個階段再到下一個階段去努力達成。大部分的人對於每個階段的自己都有一點期許、一點想像，與一點不安。期待進入下個階段的自己，能夠比現在的更好，過上還不錯的生活，雖然隱約對未知的將來懷抱著一點擔憂，不過，認真的人會覺得自己應該做好準備，因應日後的各種轉變。

曾有讀者詢問我三十歲後的生活會有什麼不同？對人對事的心態又會有什麼改變？我想，多數人都認為走到三十歲的刻度，是人生中相當重要的階段，於是努力在這個時期做出成績，期望替未來打下基礎。三十歲確實重要，但，現在的我會覺得不止三十歲，而是每個階段都很重要。偶爾回想十幾歲、二十幾歲與三十幾歲的自己，有著各自不同的遺憾與追悔，卻也有值得開心與欣慰的時候。能夠積極面對自己的生活，替每個階段設定目標，然後盡力完成，這樣的態度當然值得讚賞，若是執拗在幾歲必須達成什麼樣的成績，大可不必。我反倒認為以年為單位，替自己規劃好每年要完成些什麼，這樣更為踏實。

年近半百，回首三十歲時，我可能會建議那時的自己不要追求增加，而要懂得減少，凡事都是一體兩面，增加了什麼，同時也可能失去了什麼。增加會讓自己背負越來越多的包袱，如果懂得減少負擔，生活就可以不會被太多雜務干擾，過得更有效率、更輕鬆。我整理了過去寫過的內容，列出幾個重點用來提醒自己，到底在生活中應該減少一些什麼。

減少不重要的人

我們的時間與心力有限，真的不要浪費在那些對自己的生活沒幫助、甚至不把你放在心上的人。減少與不合適、不重要的人往來，並不是說要對自己有幫助才願意交往，而是要排除那些會干擾你變好、甚至拖累你的人。這樣你的精神與時間只會專注在日常上，就能過得更平靜、也更自在。

還是要再強調一次：多愛自己，好好照顧自己的心。與其等待別人對你好，不如你來對自己好。你不愛自己，又會有誰來愛你？每天都好好打扮、好好犒賞努力過後的自己，這才是最值得花時間與心力的事。

減少無謂的花費

盡早學習規劃自己的財務，為自己的將來打算，減少一些無謂的花費，例如不追求最新、最流行的商品，選擇真正符合需求的東西，或是消費之前先靜下心思考，要購買的東西是真正用得到的嗎？還是因為優惠打折很划算就想買？

把手頭寬裕的錢存起來，用穩定、長久的投資規劃，例如買基金、ETF，選擇適合自己的投資商品。透過這些早期的財務規劃，在面對年老的生活才不會憂心忡忡。記住，別再亂花錢，不要打腫臉充胖子，我們的價值不是光靠錢堆積起來的，靠的是你的能力與品德。

（圖／unsplash）

減少不必要的應酬

或許很多人會說參加應酬或派對，是為了拓展人脈與社交圈，對自己的事業與未來發展有幫助。可是我希望經常參加交際應酬的人可以仔細評估效益如何？有因為這些活動而獲得什麼樣的發展，或是增加了很多賺錢機會嗎？真的值得自己花費時間與金錢嗎？

我覺得與其花費太多時間與金錢，讓自己喝得很醉，玩得很累，搞得沒精神好好做正事，倒不如把那些時間用來陪伴家人，與相知相惜的好友相聚，或是看書、上課，不然用來睡覺都還比較划算。

減少沒有幫助的情緒

盡量別讓自己經常陷入不開心的情緒裡。我常說用不好的心情，就會做出不好的成果。不和自己過不去，很多事情自然會過去。如果你時常在眾人面前發脾氣，不只影響周遭的氣氛，也會影響別人對你的評價，因為那是非常不成熟的表現，對事情也沒有任何好處。

不要浪費時間在生氣與批評，適度的發洩有益健康，但過度的發洩情緒則會破壞人際關係，學習轉念與感謝，生活會過得比較舒坦。

（圖／unsplash）

減少造成負擔的飲食

要懂得健康的重要，沒了健康，什麼理想、幸福、快樂都免談。為了保持健康，除了要養成適當的運動習慣，飲食也要開始調整，把過去重油、重鹹、多肉少蔬果、暴飲暴食的習慣改掉，多喝水、多吃蔬果、少吃油脂、少鹽少糖，然後不要吃得太飽。

書名：《平凡就好，然後慢慢變好：在過度努力的世界，活出自己的從容》 作者：阿飛 出版社：悅知文化 出版日期：2022年11月21日

或許有人覺得吃那麼清淡，生活怎麼還有樂趣？我以前也是這麼想，但習慣就好，我戒了菸、盡量吃不造成身體負擔的飲食，並不覺得生活沒了樂趣，偶爾還是會吃炸雞、鹹酥雞，當成完成某個目標後的獎勵，而且吃的時候覺得特別幸福啊！

減少，絕對是我們越早領悟越好的人生態度。把生活裡那些複雜的、麻煩的，還有會干擾的人事物都盡量減少，安穩就好，平凡就好，然後慢慢變好。

●本文摘選自悅知文化於11月21日出版之新書《平凡就好，然後慢慢變好：在過度努力的世界，活出自己的從容》。