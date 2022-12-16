明年升官發財不再幻想 辦公桌這樣擺職場如魚得水！

文／子奇老師

1.辦公桌的擺設，要形成「龍強虎弱、龍過堂」的格局形勢

我們在前面已提過辦公桌擺設的概念，如同居家床位及書桌的座位，辦公桌座位的擺設也要形成「龍強虎弱、龍過堂」的格局形勢。

在工作上，辦公桌座位的左邊龍邊象徵我方、自己；右邊虎邊象徵對方、也就是同事或客戶。辦公室裡自己的座位若能擺設或調整成「龍強虎弱、龍過堂」的形勢格局，則不僅工作運勢順遂，負責的項目能順利完成，同事在工作上能積極配合，同事之間也能相處和諧、合作愉快。

以一般員工來說，公司不是自己的，很難想怎麼擺就怎麼擺， 但就算不能形成「龍過堂」的格局，也最好能挑選「龍強虎弱」的座位。

什麼是「龍強虎弱」呢？就是在一排座位中，你的座位左手邊要比右手邊的座位還多，也就是龍邊長於虎邊，或左手邊盡量靠著高櫃或實牆，而右邊低於左邊，也就是龍高虎低。所謂龍強虎弱，即是比較座位左右兩邊的長短或高低， 長或高的叫「強」。

另一種情況是，如果白虎方強勢，不是座位長短，也不是地形高低問題，而是比如他的辦公桌比你大，他處的位置或職位占上位等，那麼你的青龍位必然受壓迫，造成同事之間關係多競爭及緊張。

如果自己是主管或老闆，則右邊虎邊就象徵著員工、下屬，也代表客戶。辦公桌座位若能擺設或調整成「龍強虎弱、龍過堂」的形勢格局，則老闆、主管與員工能上下同心合力，團結一致，客戶與公司之間，能關係和諧，合作良好。

龍邊強勢，老闆有氣勢、有創意、有自信，決斷力佳，態度積極負責，員工聽老闆的。龍邊也代表思考與創意，龍邊強，有利於公司經營的決策與創新，與客戶的關係上，我方氣勢能壓過客戶、掌握客戶，處於優勢，談判合作時對我有利，企業易賺到錢。反之，如果龍邊空而弱，而虎邊又強勢，則老闆管不動員工，員工強勢，與老闆唱反調，抗上忤逆；在企業經營上，使得客戶的氣勢壓過公司，砍公司價格，客戶說了算，而我方則處於弱勢，委曲求全，企業不易賺到錢。

其實這樣的佈局也暗含了古代作戰的排兵佈陣。元帥（老闆）坐鎮在後，指揮調度前方士兵將領（員工主管），眾將士在前圍護後方元帥，後有玄武山險可依靠，當敵軍（客戶）從右前方率大軍襲來（客戶來訪），元帥可縱觀全局，運籌帷幄，排兵佈陣，進可攻退可守。

這道理也很簡單，就好比在道路上開車，如果是左駕，靠左行駛，與前方及右前方保持車輛間的安全距離，駕駛員只要專心留意看前方及右前方路況，一有風吹草動，一有什麼突發狀況，就可立即反應，少了一分危險，多了一分安全。如果行駛道路中間，四面八方皆可能有車竄出，尤其專心開車時，一般皆會專注看前方及右前方路況，當左後方突然有車竄出，駕駛員勢必會被嚇一大跳。所以圖64的辦公室擺設及佈置，是最標準也最佳的典範，既符合了風水之理，也暗合了兵陣之法。

公司老闆或主事者的辦公桌座位，如果擺設調整成「龍強虎弱、龍過堂」的形勢格局，不僅能藏風納氣，倘若能再加上我們用奇門遁甲來選擇有利的吉時安置辦公桌，讓有利工作事業的「開門」吉炁，圍護住順時針的官祿之炁聚集而不離散，必能幫助公司營運順利、開拓發展、事業興隆、聲名遠播。

2.座位後方要有靠山

誰不希望自己在職場上可以背後有靠山，做什麼事情都可以無後顧之憂地往前衝呢？座位後方靠牆，等於有靠山，利於事業拓展，聚集人脈，穩固地位。如果不想事業不順，犯小人，或因業務繁忙不常在辦公室，而想要讓自己背後有靠山的話，建議座位的背後最好要有牆壁或高櫃；而背後是樓梯、電梯、走道、大門的話則是禁忌，容易擾亂心神，小人趁虛而入！

辦公桌座位的後方有靠很重要，有靠才坐得穩，後靠就是有依靠、支援、支撐、有靠山的意思，想當主管、老闆、或坐大位，都須後座有支撐才坐得穩，後援源源不絕，立於不敗之地。

（圖／unsplash）

3.辦公桌前明堂要開闊

辦公桌前明堂尤其要開闊，明堂不宜窄小過逼，明堂開闊才能眼界開闊、胸襟寬廣，心情上不會憋悶，氣流暢通，前途有發展。若辦公桌前空間過於狹窄，則容易使人目光短淺，凡事只想得到眼前的好處。要是桌子前面緊鄰牆壁，形成「明堂高逼」格局，甚至就容易產生鬱鬱不得志的感覺，在工作上自然難有良好的表現與發展。

若真有這現象，可以在牆壁前面貼張開闊的風景圖，營造出視野寬闊的感覺，也象徵著前景一片看好。

4.辦公桌及座位切忌門沖

辦公桌不管是門在前後左右，只要正對著座位的地方，都算是門沖。門沖會坐不住，老想往外跑，還容易與同事或客戶引起衝突，自然業績運勢也會跟著起起伏伏，嚴重一點，工作還做不長久。

辦公桌也勿背對門或左右靠近門，因為容易有干擾，影響工作情緒及注意力，還常常犯錯。

5.辦公桌上方也不宜有樑柱

長時間待在樑柱下方，以風水來說會有事業、財運不利的問題，會使人壓力過大，且運勢被壓，前途受阻。但辦公室的位子可能不好說換就換，如果發現自己座位上方有樑柱，可透過擺放「水晶柱」來化煞，尤其是白色、黃色的水晶，有開運、招財的效果，如果是業務的話，粉紅或紫色的水晶則象徵人緣，並能帶來好業績。

如果能夠移動座位，或用裝潢將天花板包覆，遮住橫樑更好，或在椅子背後加書櫃，讓座位和橫樑的直線距離加大，避開被橫樑所壓。

書名：《九宮奇門2：六次元改運術》 作者：子奇老師 出版社：春光出版／城邦文化 出版時間：2022年12月17日

6.電腦螢幕的桌布、或前方隔板上宜挑選美景圖片

現代人的工作少不了與電腦為伍，甚至盯著營幕看一整天。電腦螢幕會影響我們的心理狀態， 也關係著我們的運勢。辦公桌前方的電腦螢幕也代表了方位中的「朱雀方」或「明堂」，象徵事業前景。所以電腦螢幕的桌布或前方隔板上可以擺放風景圖片，不要選擇枯樹、淒涼或冬天蕭瑟的景象，最好是綠意盎然、充滿無限希望的風景，象徵著前景無限。

當我們眼前充滿一片美景，心情好之外，還會有一股達成願望的靈動力，也具有提醒激勵，未來一片光明的功效。

7.辦公桌盆栽

在辦公桌上擺放一些綠色植物，可以抒解壓力、放鬆心情。擺放開運竹、發財樹、金錢樹、多肉植物都很適合，但盡量避免仙人掌等有刺的植物，會把貴人刺走。

●本文摘選自春光出版／城邦文化出版之《九宮奇門2：六次元改運術》。