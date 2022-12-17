他看你的眼神與眾不同！FBI教你讀他的心，收穫愛情！

文∕喬．納瓦羅, 東妮．斯艾拉．波茵特

各位同學！所謂暗戀的眼光是……

我們常形容熱戀中的情侶：「兩個人的眼睛裡頭只有對方。」此話一點不假：直視對方的眼睛是一種由來已久的求偶招數。

大家已經曉得，瞳孔會因為要看清什麼東西在吸引我們而放大，這也就難怪戀人會長時間盯著對方。不過我們對於不信任的人或環境也會「看緊點」──毫不移開目光；只有在我們對對方真正放心時，才會把目光從對方身上移開，去專心思考自己的事。

當我們以輕鬆自在的心情注視對方時，眼部四周的肌肉是放鬆的，而且目光可以自由移動，既不是盯住對方，但也不是四處打量。

眉毛揚起是一種對抗地心引力的表情，這時候眼睛會睜大讓更多光線進來，表示我們看到對方，所以我們在看到家人或好友時會揚起眉毛（見下頁圖 ￼）。

當我們在同學會看到大學室友或喜愛的人走進來時，我們的眉毛就會拱起來，且瞳孔會放大，迎接此一開心的畫面。更引人注目的是所謂的「銅鈴眼」（flashbulb eyes），是指眉毛快速且誇張的揚起，你不妨回想一下你上次參加驚喜生日派對時，壽星進門的場景。

如果對方看到你時眉毛揚起瞳孔放大，代表他至少對你非常感興趣(圖∕大是文化)

話鋒一轉，愛上控制狂，想分手會讓你笑不出來

有時有人會戲稱自己是「控制狂」，要是你曾經遇過控制成性的老闆或伴侶，就知道這一點也不好笑。

有個名叫瑪蒂達的女子愛上了一個英俊男人，他跟她一樣來自拉丁美洲。那男人上班時，瑪蒂達待在家裡，而他管理家中所有支出。剛開始一切還算順利，但一段時間之後，他牢牢控制每一件事，令人喘不過氣。

瑪蒂達逐漸厭倦了跟他要錢買菜、買新衣，還有聖誕禮物。可是當瑪蒂達提起這件事時，他會說：「我沒照顧妳嗎？我不是給了妳所需的一切？妳不應該擔心這種事。」

後來，他為了另一個女人離開了瑪蒂達。剛開始交往時，他對瑪蒂達十分大方，之後進而控制瑪蒂達的一切，因此她根本不清楚銀行裡有多少錢，也不知道錢都放在哪。

現在瑪蒂達五十幾歲了，還得同時兼好幾個工作，銀行裡沒錢、沒有信用紀錄，也沒有任何預備退休的存款，而那男人全然不理會她的懇求，瑪蒂達的自尊跟她的財產一樣寥寥無幾。

她對我哭訴：「我給了他一切，我一無所有。」這個女子把信任寄託在一個人身上，那人卻奪走她的自由和尊嚴。 書名：《FBI教你讀心術2：老闆、同事、客戶不說，但你一定要看穿的非言語行為，讓你的職涯從平凡變卓越。》 作者： 喬．納瓦羅, 東妮．斯艾拉．波茵特 出版社：大是文化 出版日期：2022/08/30

事情怎麼會變成這樣？很多例子都是如此：與自戀者生活，就是不知不覺一步步走進深淵。

自戀者常常尋求能控制別人的職位，所以從事法律、醫學、政治等高層管理職務的人，可以發現比較多的自戀型人格。

他們可以利用自己的社會地位與職位，來滿足自己的情感需求。我記得有個前來應徵聯邦調查局職位的人對我說：「只要我拿到調查局的徽章，就沒人敢小看我了。」

當然，他走出門後就立刻被回絕了。自戀者往往會找個能展現權力與權威的工作，用以控制他人，而不是幫助別人。

總之，不管職位或頭銜的高低，自戀型人格都會用來謀求個人利益。如果你在報紙上看到哪個俱樂部、公司或協會成員是個自我中心的暴君，或某人多年來一直挪用公款，你應該先想到自戀者的特質，他們就是會做出這種事。

●本文摘自大是文化出版之《FBI教你讀心術2：老闆、同事、客戶不說，但你一定要看穿的非言語行為，讓你的職涯從平凡變卓越。》