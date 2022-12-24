陳月卿《時時刻刻微養生》週末就用起床操來展開健康的一天！
文／陳月卿
我的養生體系 用起床操展開健康的一天
除了按照經絡循行調整日常作息，莊淑旂醫師教我的好習慣之一，就是早上醒來別急著起床，要先在床上伸個懶腰，接著伸直手臂、搓熱雙掌、熱敷眼睛。她更教了我一招「乾洗臉」，說是可以減少臉上的皺紋與斑點。當時莊醫師已經70多歲了，臉部皮膚依然白皙、有光澤，也沒有太多皺紋與老人斑。我得知祕訣，大喜過望，第二天醒來就開始實踐。
我從學會熱敷眼睛和乾洗臉的那天開始就天天實踐，原因是動作簡單，效果明顯。後來又陸陸續續跟著好幾位養生專家學到一些妙招，我根據個人習慣，編成我的「起床操」，大約不脫中醫養生功法「內八段錦」範圍。因為效果太好，一天不做，就會感覺不舒服，所以從不間斷。
乾洗臉
乾洗臉就是搓臉，是調理胃經的動作之一，可以改善臉部氣血循環。
功效
改善臉部循環、預防臉部長斑、減緩皺紋形成。
步驟
30秒鐘
1 躺在床上，縮腹夾臀，全身伸直，腳尖往下，舌尖抵上顎。
2 雙手往上伸直，與身體成90度（見圖5-1）。
3 摩擦雙掌至發熱後，從下巴開始往上順著鼻梁（見圖5-2）、按摩雙頰至額頭（見圖5-3），再回到下巴，做洗臉的動作3次。
4 再次搓熱雙掌，從下巴開始重新做乾洗臉，如此重複10次。
我從40歲左右開始每天固定做乾洗臉，發現皮膚確實較有光澤，斑點和紋路也比較少。乾洗臉除了可以美化臉部肌膚，還可以藉著伸直全身、縮腹夾臀，喚醒並強化核心肌群，減少下背痛。手臂向上伸直搓掌，剛好可以伸展、運動到我們手臂內側的肺經、心包經、心經，和手臂外側的大腸經、三焦經、小腸經，這些都是我們平時很少徹底伸展的經絡。
眼睛操
這套眼睛操不一定要在晨起時做，任何時間都可以做，重點是要天天做，持之以恆。尤其是頻繁使用3C產品的現代人，我更是強力推薦。
功效
消除眼睛疲勞、活化眼睛、回復視力、改善乾眼症。
步驟
3分鐘
1 躺在床上，全身伸直，縮腹夾臀，腳尖往下，舌尖抵上顎。
2 雙手往上伸直，摩擦雙掌直到發熱（見下頁圖6-1）。
3 用溫暖的手心熱敷雙眼，默數5 秒，重複12 次（見下頁圖6-2）。
4 中指和無名指輕輕放在上下眼瞼處，從眼頭拉到眼尾（見下頁圖6-3、6-4），做36 次。手法要輕柔，千萬不要太用力，只要感覺有溫和的力量與微微的熱度即可。
5 彎曲拇指，用指節處依序按摩雙眼眼頭上方的凹洞（睛明穴；見下頁圖6-5）、眉頭（攢竹穴；見下頁圖6-6）、眉峰（魚腰穴）、眉尾（絲竹空穴）、眼尾（瞳子髎穴），以上穴道位置見下頁圖
7。每個穴道按摩36 次。如時間充裕或有需要，可增加按摩次數至108 次。
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●本文摘選自天下文化出版之《時時刻刻微養生》，未經同意禁止轉載。
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