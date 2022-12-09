催眠診療所真實案例改編！挖掘每段被埋藏在潛意識的祕密

文／高銘

夢中的半面人

「……好，我知道了，晚上回去發到你郵箱。」中年女人掛了電話，略帶著歉意地望著我們，「不好意思，剛剛是公司的電話。」

搭檔點點頭：「沒關係，我們繼續？」

她：「好。剛才說到哪了？」

搭檔：「說到前天你又做那個夢了，結果嚇得睡不著，睜著眼等到天亮。」

她：「哦，對。後來我給我老公打電話的時候還說到這事，他說是我工作壓力太大造成的。」

搭檔：「這次你記住夢的內容了嗎？」

她：「沒記住多少，只記得很恐怖，我在逃跑。但是有一點我記住了，好像那些讓我睡不著的夢都是一樣的，又不是一樣的。」

搭檔露出困惑的表情：「我沒聽懂。」

她：「就是說，那個場合我曾經在之前的夢裡見過，我知道該怎麼做才能逃開，但是跑著跑著就是新的了，我就不知道該怎麼做了，然後……然後我記不住了，總之覺得很可怕。」

搭檔：「內容是銜接的？」

她：「不完全是，有重複的部分。」

搭檔：「我聽明白了，你是說，每次都能夢到上一個噩夢的後半段，然後繼續下去，對吧？」

她點頭：「嗯，差不多是這樣。」

搭檔：「所以，你很清楚後面會發生什麼，你知道自己該怎麼辦。」

她：「對對，就是這樣。」

搭檔：「但是再往後，就是你從沒夢過的，你也就不知道該怎麼辦了。」

她一直在點頭：「對，沒錯！後面因為我不知道該怎麼辦，所以……好像是被什麼抓住了，然後就嚇醒了。」

搭檔：「我明白了，你所說的那些噩夢，其實就是一個很長的噩夢，只不過你每次只能夢到其中一段。說起來有點像是在走迷宮一樣，每當走錯，進了死胡同，就醒了，下一次就從某個點重新開始。而你的問題在於，走不出去這個迷宮，周而復始。對嗎？」

她鬆了一口氣：「對，還是你說清楚了，我一直就沒講明白過到底是怎麼回事。」

搭檔：「把你嚇醒的原因每次都是被什麼東西抓住了嗎？」

她：「呃……這個我也說不好，上次來的時候就想跟你說，可是我無論如何就是想不起來到底是怎麼回事了……」這時，她包裡的手機又響起來了。

搭檔站起身：「你先接電話吧，我們準備一下，等你接完電話就可以催眠。」

中年女人敷衍著點了點頭，從包裡翻出手機。

關上觀察室的門後，我看著搭檔：「似乎是某種壓力。」

搭檔正忙著給攝影機裝電池：「嗯，看上去是，具體不清楚。」

我：「上次她來是什麼時候？你都了解到了什麼？」

搭檔：「大概是五天前？對，是上週三。那次沒說什麼具體內容，因為她什麼都沒記住，就記住被嚇醒了，跟我說的時候還哭。那天你不在，我就了解了一下她的生活環境和家庭情況。」

我：「嗯？你是說，她只是因為做了噩夢就找來了？」

搭檔：「不完全是，每次做那種夢之後，她都有一種莫名其妙的巨大壓力感。」

我：「So？」

搭檔：「她所在的公司每兩個星期都會有心理醫生去一趟，她就跟心理醫生說了。心理醫生推薦她嘗試一下催眠，然後就……」

我點點頭：「那她描述過是什麼樣的巨大的壓力感嗎？」

搭檔：「她也說不清，所以我沒搞明白，似乎是有什麼不踏實的。最初我以為是她不放心老公或者孩子，聊過之後發現其實不是。」

我：「是家庭問題嗎？」

搭檔：「據我觀察，應該不是。她先生常年在別的城市工作，據她描述，是那種很粗枝大葉的人。他們的孩子在另一個城市上大學，而她經常是一個人生活。不過，由於她工作很忙，所以生活也算是很充實。雖然有點過於忙，但大體上還好。」

我透過玻璃門看到催眠室的中年女人已經接完電話，正在把手機往包裡放：「待會催眠還是先重現她前天的夢吧。至少我們得有個線索。」

搭檔抄起攝影機三腳架：「嗯，有重點的話，我會提示你。」

她：「必須要關掉手機嗎？調成振動模式也不行嗎？」

我嚴肅地看著她的眼睛，表現出我的堅持：「必須關掉，否則沒辦法催眠。」

她：「可是，萬一公司有重要的事情找我怎麼辦？」

我起身走到攝影機後，做出要關掉攝影機的樣子：「那就等你哪天確定沒有重要事情的時候再來吧。」

她猶豫著看了一眼搭檔，搭檔對她聳聳肩，表示出無奈。

中年女人從包裡翻出手機，攥在手裡愣了一會，然後像是下定決心似的關掉了手機。

我們重新坐回到各自的位置上。

我看了一眼放在她身邊的包，伸出手：「把包給我，我放在那邊那把椅子上。」我指了指窗邊的一把椅子。

她看上去似乎有些不情願，但還是遞了過來。

我接過包放在一邊，並且安慰她：「你的電話已經關掉了，所以沒有什麼比現在更重要了，除非今天不進行催眠，你回去繼續被那個噩夢困擾。」

看起來，我的強調和安撫很有效，她連忙表示自己並沒有什麼想法，然後乖乖地靠坐在了催眠用的大沙發上。

（圖／unsplash）

我：「非常好，假如你覺得躺下更舒服，可以躺下來。」

她：「不，這樣已經可以了。」

我：「很好，放鬆你的身體，盡可能讓身體癱坐在沙發上，這樣你就能平緩地呼吸。」

她深吸了一口氣，身體開始鬆弛了下來。

我：「放鬆，放鬆，再平緩你的呼吸……」

「你會覺得眼皮開始變得很沉……」

「很好……慢慢閉上眼睛吧……」

「你的身體沉重得幾乎不能動……」

「但是你感覺很溫暖……」

「很舒適……」

「現在，你正躺在自己的床上，它很柔軟……」

「非常好……」

「當我數到『一』的時候，你會回到那個夢中，把看到的一切告訴我……」

「三……你看到前面的那束光……」

「二……你慢慢向著那束光走了過去……」

「一……」

「你此時正在自己的夢裡，告訴我，你看到了什麼？」

我抬頭看了一眼搭檔，他把手攥成拳頭，放在嘴邊，似乎在認真傾聽。

她：「我……我在一條街上……」

我：「你認識這個地方嗎？」

她：「是的……」

我：「這是什麼地方？」

她：「這是……這是我和我老公來過的地方……」

我：「你知道是哪裡嗎？」

她：「諾……丁漢。」

我：「你是一個人嗎？」

她：「不，街上有……有人……」

我：「你老公在你身邊嗎？」

她：「不，只有我……」

我：「街上的人你都認識嗎？」

她的身體輕微地抽搐了一下：「他們……不是人類……」

我：「那你能看清他們是什麼嗎？」

看起來她略微有些不安，但並不強烈：「不……不……他們不是人類……」

我耐心等待著。

她：「他們都是怪物……」

我：「什麼樣的怪物？」

她：「一些……一些沒有頭……另一些……臉上只有一隻很大的眼睛……」

我：「沒有別的五官嗎？」

她：「是的。」

我：「你在這條街上做什麼？」

她：「我在……我在找什麼……」

我：「找什麼？」

她：「我忘了……我在找……我找不到……」

我想問她是不是在找自己的老公，但是張了張嘴又停住了，因為我不想有任何方向性誘導。

我：「你丟了東西嗎？」

她的表情顯得有些困惑：「我也……不知道……不知道我在……我在……找什麼……」

我：「街上那些人……怪物，並沒有注意到你嗎？」

她：「是……是的。」

我：「他們令你感到害怕嗎？」

她：「不，他們……不可怕，可怕的是……是那個看得到我的人。」

我：「那是個什麼樣的──」

突然，她打斷我：「來了！」

我：「什麼來了？」

她：「他來了！他看到我了！」

我：「誰看到你了？」

她：「那個怪物！他來了！他看到我了！」

我：「他在追你嗎？」

她的身體開始緊張了起來：「在追我……跟著我！」

我：「那個怪物只跟著你？」

她：「……是的……」

我：「他對你做了些什麼嗎？」

她：「沒有……發現他後，我就開始逃跑……」

我：「為什麼？」

她：「因為……他……只有半張臉……」

我：「你在逃跑嗎？」

她：「我在跑……我跑不動……我很慢……」

我不再問任何問題，而是等著她自己描述下去。與此同時，我還在觀察著她的身體反應，以免她情緒過度激烈而弄傷自己，或者自行中斷催眠並醒來。

她：「他愈來愈近……我跑不動了……這條路，這條路我認得！不能右轉，不能右轉，右轉是死路，我會被抓住的……左轉，左轉！天吶，他跟上來了，我要躲起來！我想躲起來！我躲在什麼地方他都能看到我，他的臉！他的臉！半張臉！我好怕！」

我抬眼看著搭檔，發現他此時舉起一隻手，但是並沒伸出手指，像是在等待著。

他在判斷時機。

她四肢的動作幅度愈來愈大：「天吶！他的臉湊過來了！他就要抓住我了，救我，快來救我！我不想這樣！」

我覺得情況似乎不妙，看上去她隨時都能中斷催眠醒來。

她：「救命啊！他抓住我了！他抓住我了！」說著，她的雙手狂亂地在空中揮舞著，似乎在抵抗著一個我們看不到的生物。

搭檔站起身，伸出一根手指。

我衝上去，盡力按住她的雙臂，盡可能用鎮定的聲音飛快地結束催眠：「聽我說！聽我的指令！當我數到『三』的時候，你就會醒來，這只是一個夢！一！二！三！」

她睜開雙眼，但是依舊不停地揮動著手臂，聲嘶力竭地大喊著：「走開！走開！不要！放開我！」

有那麼足足一分鐘，我和搭檔幾乎是不停地提醒著她：「放心，不是夢，你已經醒來了，你已經醒來了，停下，放鬆！」

終於，她聽進去了，愣愣地看了看我們兩個，然後整個身體鬆弛了下來。

我：「放心，已經沒事了，那只是夢。」說完，我抬頭示意搭檔可以鬆開她了。

中年女人喘息著慢慢放下雙手，呆呆地看著前方好一陣，然後無助地抬起頭：「我想喝水。」

我點點頭。

送走她後，我回到催眠室，搭檔此時正光腳盤坐在剛才她坐過的地方，手指交叉在一起，歪著頭。

我逐一拉開所有窗簾後，給自己接了一杯水：「剛剛差點中斷。」

搭檔：「嗯。」

我：「捕捉到什麼了嗎？」

從後面看去，搭檔歪著頭的樣子像是一個孩子，同時還在嘀咕著：「我正在想……」

我：「多數噩夢足以秒殺所有恐怖片的編劇和導演。」

搭檔似乎沒在聽我說：「嗯……沒有頭，只有一隻很大的眼睛……半張臉……這代表著什麼呢？」

我一聲不響地坐到催眠的位置，看了他一會：「要去書房嗎？」

搭檔回過神看了我一會：「不，就在這裡。我們來整理一下全部線索吧！」

我點點頭。

搭檔：「首先應該是地點，對吧？我想，她那一系列可怕的夢把場景設定在英國諾丁漢，是有原因的。」

我：「嗯，也許當時在諾丁漢的時候發生了什麼。」

搭檔：「街上那些人的長相也無疑有著特定含義。無頭的是第一種，有頭卻只有一隻大眼睛的是第二種，第三種就是追她的那個『半面人』了。」

我：「剛剛沒太多機會問，我有點好奇，那個『半面人』到底是只有上半張臉、下半張臉，還是只有左右半張臉？」

搭檔想了想：「我推測她所說的『半張臉』，應該是指只有左或右半張臉。」

我：「理由？」

搭檔：「如果只有上半張臉，通常會形容為『沒有嘴』，對吧？如果只有下半張臉，我們習慣用『沒有眼睛』來形容，而不會說『只有半張臉』。」

我：「嗯，應該是你說的那樣……但即使這個能推測出來，看上去我們依舊沒什麼線索。因為重現她的夢後，她反覆強調的只是人物，並沒解釋過場景，也沒提過還有其他什麼元素。」

搭檔：「這個我也注意到了。」

我：「還有，她說自己在找什麼，也是個重要的線索──雖然我們現在還不清楚找的是什麼。是不是她曾經在諾丁漢丟過什麼東西？」

搭檔：「這個要問她本人，但我覺得應該是更抽象的……」

我：「你是說她只是用『找』來表達，而並非丟過東西？」

搭檔：「嗯，潛意識常用這種方式在夢裡進行某種特定的表達。」

我：「還發現更多嗎？」

搭檔：「還有一個我認為很重要的，而且跟催眠與否無關。」

我：「跟催眠與否無關？呃……那是什麼？」

搭檔：「似乎她有通訊設備依賴症？」

我：「嗯，的確有。」

搭檔：「假如綜合來看的話……這個我也說不好，只是隱隱覺得有點什麼不對勁。」

我：「會不會真的像她先生說的那樣，是來自工作的壓力？你不覺得她很忙嗎？她甚至不願意在催眠期間關掉手機。」

搭檔：「嗯，這就是我覺得似乎有什麼不對勁的地方。讓我想想……依賴通訊……忙碌的工作……噩夢……噩夢沒什麼奇怪的，但是經常都是同一類噩夢……所以，能確定那是某種壓力造成的……」

我：「嗯，原因不詳的壓力。」

搭檔皺了皺眉：「也許……那其實……」

我：「什麼？」

搭檔抬起頭：「我想……我知道了！」我一聲不響地等待著。

搭檔皺著眉，看上去是在釐清思路：「她表現出的壓力，其實是在轉移另一種壓力。」

我仔細想了一下這句話：「怎麼解釋？」

搭檔鬆開盤著的腿，穿上鞋站起身：「她所表現出來的忙碌和壓力，並不是真實的。」

我：「嗯？不會吧？我們都看到她很忙啊，剛來一會就接了兩通電話，進門的時候還在打電話。」

搭檔：「不不，仔細想想看，那並不是忙碌。」

我：「什麼意思？她是裝作接電話？」

搭檔笑了：「當然不是。今天是週一，工作時間，有工作的電話找她再正常不過了。她利用工作時間跑出來，你覺得她會很忙嗎？」

我：「原來是這樣……可她為什麼要這麼做？」

搭檔：「這就得『讀』她的夢了。」他雙手插在褲袋裡，在催眠室裡來回溜達著，「為什麼會選擇諾丁漢為場景，雖然目前我們還無從知曉，但是我能肯定她曾經在那裡經歷過對她來說極為重要的事情。這個我們先放到一邊，說別的。」

我：「OK。」

搭檔：「『無頭人』這種情況在夢中並不多見，對吧？因為無頭人沒有五官和表情，這麼說起來的話，『無頭人』在她的夢中很可能並不代表著人，應該是一種象徵。」

我：「象徵著什麼？嗯，你是說那個關於蒼蠅的形容？」

搭檔：「有可能哦！我們經常形容沒有頭緒的瞎忙碌是『像無頭蒼蠅一樣亂撞』。」

我：「嗯，這個說得通，但是有點牽強。」

搭檔：「不見得。你忘了嗎？『無頭人』並沒有和她發生過交集，『無頭人』應該是一種概念，是她對某件事的看法，也許和她自己有直接關係。甚至很可能還涉及她的當下狀態。既然是她當下的某種象徵，那麼她當然不必對此感到恐懼，這點你在催眠時曾經確認過。」

我點點頭：「對，我本以為她會有恐懼感。」

搭檔：「所以說，很可能『無頭人』是指她的某種觀點。」

我：「呃……好吧，暫時也沒有辦法確認，我們先不爭論，繼續下去。那『獨眼人』呢？」

搭檔：「『獨眼人』就不同了，他們明顯比『無頭人』更具有象徵意義。」

我：「巨大的眼睛是不是意味著注視？」

搭檔：「理論上是，但是她並沒有提到這點，所以我覺得『獨眼人』很可能帶有審視的色彩。」

我：「審視？哦，明白了，在夢中審視自己的……但是，她為什麼要用這種方式審視自己呢？」

搭檔停下腳步看著我：「我猜，那個獨眼人對她來講可能有特殊含義。但是，在得到更多資訊之前，我猜不出……哎？等等！你剛才說她審視自己？」

我：「對啊，怎麼了？」

他皺著眉，用食指壓著自己的下唇：「這個我沒想到。難道說……」

我愣了一下就明白了：「呃……你不是想說那個吧？」

搭檔：「但實際上很可能就是。」

我：「要照這麼說的話，恐怕『無頭人』也得推翻。」

搭檔：「不見得，能說得通。」

我：「那，是不是還得再進行一次催眠？」

搭檔：「是的。」

我：「那這次的重點……」

搭檔：「誘導。」

我：「往哪個方向誘導？」

搭檔：「讓她跟著『半面人』走。」

我：「欸？你確定？」

搭檔得意地笑了：「確定，我們被誤導了。『半面人』不是『他』，而應該是『她』。我有百分之九十九的把握能確定夢裡所有的『怪物』，都是她自己。」

書名：《催眠師手記：無罪的嘆息》 作者：高銘 出版社：寶瓶文化 出版時間：2022年12月13日

第二天。

她：「還要進行一次催眠嗎？」

我：「嗯，這次不大一樣，我們希望你能克服一下恐懼心理，跟著那個『半面人』走。」

她顯得有些猶豫。

我：「害怕？」

她點點頭：「剛才我看錄影的時候就想起來了，不光是臉，他的頭也只有半個，另半邊是空的，所以……」

我：「只是在夢裡罷了，必要的時候我們會給你提示。這點是可以保證的。」我故意使用第一人稱來安撫她。

她想了想，點點頭。

「放心吧。」搭檔恰到好處地補充了一句。

在催眠的時候，我一直在注意觀察她的狀態，雖然她是很容易接受暗示而進入狀態的那種人，但是我要確保達成深度催眠，否則我的提示將不會被她接受。不過，事實證明，我的擔心是多餘的，她非常放鬆，並且很配合。

我：「你回到諾丁漢了嗎？」

她深吸了口氣，停了一會：「是的。」

我：「你能看到什麼？」

她：「看到……街上有人……」

我：「是些什麼人？」

她：「一些……一些沒有頭的人……」

我：「還有嗎？」

她：「還有……還有一些只有一隻眼睛的人。」

我：「他們注意到你了嗎？」

她：「沒……沒注意到我……只有那個……那個人會注意我……」

我：「你是說只有半個頭、半張臉的那個人嗎？」

她：「是……的。」從她的遲疑中，我能看出，她還有恐懼感。

我：「不用怕，你不需要害怕任何人，我們在保護著你。」

她：「我……我不怕。」

我：「很好。她出現了嗎？」

她的身體開始有些緊張：「沒有……但我知道她在哪……」

我：「她在哪？」

她略微不安地抽搐了幾下：「她就在我身後不遠的地方……」

我：「我要你現在平靜地回過頭，看著她。動作要慢，要鎮定，你不用害怕她。」

她：「好的……我……不怕她……」

我：「非常好，你做到了。」

她：「是的……我……我現在在看著她。」

我：「她並沒有抓著你，對嗎？」

她：「沒有……沒有來抓我……」

我：「現在她在做什麼？」

她顯得有些困惑：「她要我跟她走。」

我：「跟著她走，我們就在你身後保護著你，跟著她走。」

她深吸了一口氣：「好……好的。」

我故意停了一會：「現在在什麼地方？」

她：「一條……一條小街，我認識這裡……」

我：「這是什麼地方？」

她遲疑了幾秒鐘：「我在……我在這裡住過……」

我：「很早以前嗎？」

她：「是的。」

我：「那是什麼時候？」

她：「上學的……時候。」

我：「她帶著你去了你求學時曾經住過的地方，對嗎？」

她：「是的。」

我：「到了嗎？」

她：「在房間裡……」

我：「房間裡都有些什麼？」

她：「和……原來一樣，一模一樣……什麼都沒變……」

我：「她要你做什麼？」

她：「站在……鏡子前……」

我：「你要按照她說的去做，不會有危險的，有我們在，按照她說的做。」

她再次深吸了一口氣：「好的……按照她說的做……」

此時，搭檔無聲地抱著肩，站起身。

我：「告訴我，你做到了。」

她：「是的，我做到了……」

我：「你看到鏡子裡的自己了嗎？」

她的呼吸開始急促起來：「是……是的。」

我：「你看到了什麼？」

她：「我……我……」

我重複了一遍指示：「告訴我，你看到了什麼？」

她：「我……我也只有半個頭、半張臉……」

我：「現在她在做什麼？」

雖然她的呼吸愈來愈急促，但身體並沒有強烈的反應，我知道到目前為止，一切都還在控制之中。

她：「她……站在了我的身後……」

「站在了你的身後？」我有點沒反應過來。

搭檔皺了皺眉，想了一下，然後不停地對我比畫出照鏡子的樣子。我明白了。

我：「告訴我，現在你從鏡子裡看到了什麼？」

她突然平靜了下來：「我們，合成了一個完整的頭……完整的臉……」

我對搭檔點點頭，準備結束催眠：「非常好，你即將醒來。」

她：「我……醒來……」

我：「當你醒來時，你會記得剛剛所說過的一切。」

她：「我……會記得……」

我：「當我數到『三』的時候，你就會醒來，並且感覺到很舒暢，很輕鬆。」

她：「我會舒暢……我會輕鬆……」

我：「非常好。一……二……三！」

她緩緩地睜開眼，盯著沙發前的地板愣了一會，然後抬起頭看著我。

我看到她的眼淚在眼眶裡打轉。

搭檔走過來對我做了個手勢，我起身讓他坐到中年女人面前。他略微前傾著身體，看著她的眼睛。

她：「我……」

搭檔：「她不是來抓你的，對嗎？」她含著淚點點頭。

搭檔：「你現在清楚了？」她依舊點點頭。

搭檔：「要喝水嗎？」她笑了一下，搖搖頭。

搭檔把手裡的紙巾遞過去：「好了，現在可以告訴我們了，除了上學以外，你在諾丁漢的時候還發生了什麼？」

她接過紙巾攥在手裡，深吸了口氣後又長長地吐出，同時克制住自己的情緒：「和老公在諾丁漢的時候，我發現自己懷孕了。」

搭檔：「你兒子？」

她：「嗯，當時我們都有點意外。」

搭檔：「上學的時候？」

她：「不，那是畢業一年後故地重遊。」

搭檔：「之後你因此而放棄了很多，對吧？」

她：「是的，你怎麼知道？」

搭檔笑了下：「我的職業。」

她：「我幾乎忘了這點，謝謝你們。」

搭檔：「先別急著謝，我們來一條一條釐清吧！」

「好。」看上去，她鎮定了一些。

搭檔：「雖然你目前的生活一切都好，但你對此並不滿意，是嗎？」

她：「是的，我現在什麼都不缺，雖然不能每天跟老公和兒子在一起，但是他們都非常關心我，也非常愛我。只是，我覺得還少了點什麼。」

搭檔：「丟在諾丁漢了？」

她笑了笑：「嗯，但我只能帶這麼多行李。」

搭檔：「夢想不是行李，也不是累贅。」

她嘆了口氣：「你說得對，是我太沒用了，現在才明白。」

搭檔：「其實你並沒有失去什麼。雖然結婚有了孩子，並且曾經為此放棄了很多東西，可是有些東西並沒有離開。」

她：「可是，我擔心他們會覺得我……」

搭檔：「你看，你現在衣食無憂，孩子也大了，不需要太多的照顧。你真正擔心的只是沒有了當初的自信罷了。」

她：「是有點……我都這麼大了……好吧。你說對了，我那個自信沒了。」

搭檔：「你當初在哪個學院？」

她：「藝術。」

搭檔：「專攻？」

她：「繪畫。」

搭檔：「之後再畫過嗎？」

她：「沒有……哦，不對，有過兩次。」

搭檔：「什麼時候？」

她：「一次是看到老公牽著兒子的手教他走路的樣子，我覺得很有趣，就隨手畫了一張速寫。我老公很喜歡那張畫，特地裱了一個畫框，現在還擺在他辦公室的桌子上。另一次是兒子剛高考完，他坐在窗邊看著外面發呆，樣子很帥！當時我覺得看著特別心動，就又畫了一張速寫。」

搭檔：「他看了嗎？」

她看上去略顯得意：「他驚訝得不行，問我為什麼這麼多年都沒展示過。」

搭檔：「他說得對，你為什麼沒再畫？」

她：「我都這個歲數了，還畫畫……多不好意思啊。」

搭檔：「這跟年齡有什麼關係？而且你很清楚自己心裡還在渴望著那種感覺，對吧？」

她點點頭：「嗯，有時候我覺得工作沒意思透了，但又不好意思跟老公說我不工作了，雖然家裡並不缺錢，但是我還是整天忙於工作。」

搭檔：「你夢裡那些無頭人就是這麼來的。」

她：「嗯，整天忙些無頭無腦、莫名其妙的事情……」

搭檔：「好了，現在，我們來徹底地聊一下你的問題吧。雖然你對此已經很清楚了，但是我可以肯定，你並不理解為什麼會有壓力。」

她：「好。」

搭檔：「你的壓力並非來自工作，這點我們都清楚了。你的壓力來自自身，或者更進一步地說──來自對曾經夢想的放棄。你曾經希望能夠做自己喜歡的事情，並且有所成就，但是為了你先生和孩子，你暫時放棄了那個想法。多年以後，當你先生的事業穩定了，當你的孩子長大了，你藉此獲得了成就感和滿足感，但是也正因如此，你反而會不安──似乎有什麼地方不對勁。不過，有一點你是能確定的，對你來說，沒有什麼比現在你所擁有的這些更重要、更值得守護的了。」

她：「嗯，不需要想我就能確定。」

搭檔：「可愈是這樣，你愈覺得少了點東西……我記得你說過那個夢是一年前左右開始的吧？」

她：「嗯，一年多一點。」

搭檔：「因為一年前你想起了自己當初所放棄的另一個方向──正是在諾丁漢，從懷孕開始。」

她：「是的。」

搭檔：「你對自己的決定從未後悔過，只是……有那麼一點點遺憾。你夢中表現出來的正是對自己的不滿。諾丁漢那個場景是你當初改變自己未來方向的決定地點，『無頭人』暗示著你對當下迷茫狀態的自我否定；『獨眼人』……我想，他們對你來說一定有特殊的含義。至於你一直恐懼、逃避的『半面人』，其實就是你自己，因為你發現鏡子裡的自己是不完整的，你所欠缺的正是你當初捨棄的。你無比渴望能重新面對你的夢想，但是你又覺得那似乎和你的年齡與身分不大合適。所以，你盡可能地讓自己處於忙碌的工作狀態──但你心裡又很清楚，那不是你真正想要的，可是你又無法去填補那份空虛感──」

她打斷搭檔：「別說了，停！你說得一點都沒錯，的確是這樣……可是，我該怎麼辦？」

搭檔費解地看著她：「怎麼辦？我不明白，你究竟被什麼所限制呢？你的周圍沒有框架、沒有約束，而且你也很清楚，你對自己曾經的那份夢想有多渴望。既然是這樣，那你為什麼還要猶豫呢？難道你先生和孩子會因此而笑話你？我不信。」

此時，她臉上的表情游移不定。

搭檔：「好了，現在能告訴我『獨眼人』對你來說有什麼特殊含義了吧？」

她愣了一會，才喃喃地說出口：「『觀察這個世界用一隻眼睛足夠了，另一隻則用來多看看自己。』──這是當年我最喜歡的一個導師說的。」

搭檔輕鬆地靠回到椅背上：「正是這樣。」

大約在三個月後，我們收到一個釘裝得嚴嚴實實的大木頭盒子。我們花了好大力氣才把它打開，裡面是一幅油畫。

畫面的色調很飽滿，有一種油畫所特有的厚重感。

畫中，一個穿著短風衣的男人靠著街角的路燈桿，正在翻著手裡的報紙。陽光灑在他腳邊的石板路上，路邊是一排排有著黑色三角形屋頂的小店鋪，玻璃窗折射著陽光。更遠處是一條泛著波光的水域，看上去暖暖的。在畫布左下角的那行字，是這幅作品的名字：專注的閱讀者。

搭檔凝視了一會，在徵求我的同意後，把它掛在書房裡了。至今還在。

●本文摘選自寶瓶文化於12月13日出版之新書《催眠師手記：無罪的嘆息》。