文／中華飲食文化 基金會

中華飲食文化圖書館與專業餐飲雜誌《料理 ．台灣》11月23日於台北三商大樓，揭曉全台首屆「2026 食冊獎 」得獎書單。最高榮譽「年度大獎」由陳玉箴 的《台灣菜的文化史》奪得。「台灣飲食文化」類別以 7 本書入選居冠，橫跨高齡 90 歲黃德興師傅口述歷史與新生代飲食書寫；「國際餐飲視野」與「未來永續餐飲」則分別聚焦餐飲職人養成、跨國食物流動與永續農業體系。首屆食冊獎由二十位產學界專業人士擔任食冊人，總共推薦71 本飲食書籍，並精選出 16 本獲獎作品。同步舉辦年度飲食論壇，邀請上海米其林一星「LING LONG 凌瓏」劉禾森主廚壓軸開講，更串聯全台實體與線上書展推廣飲食閱讀。

台灣飲食溯源成顯學 從酒樓史料、閩客料理到當代散文齊登榜

熱門小說

「食冊獎」取自台語文「食（tsia̍h）」與「冊（tsheh）」，巧妙結合飲食與閱讀，是全台首個專屬飲食書籍的推薦指南。中華飲食文化基金會執行長陳怡伶表示，基金會自 1989 年創立圖書館以來，推廣飲食閱讀 37 年，近年透過《料理．台灣》專欄、大專院校與餐廳書展合作及「飲食書院」講座，累積推薦逾三百本飲食好書。今年為了持續鼓勵飲食閱讀與寫作，特別創辦食冊獎。

本屆獲獎數最多的「台灣飲食文化」類，共有 7 本書入選，完整呈現老中青世代對在地飲食的深度書寫。奪下「年度大獎」的《台灣菜的文化史》，由國立台灣師範大學台灣語文學系陳玉箴教授，從歷史、社會與政治變遷切入，梳理台灣菜如何被定義與實踐，被餐飲人譽為「當代台菜聖經」，其日文版更榮獲2025年日本「辻靜雄食文化賞」，為首位獲得此獎的外國研究者。陳玉箴受獎時表示：「很開心也能在家鄉台灣獲得肯定，台灣菜的歷史也是台灣的歷史，歷經挫折與融合，才造就如今豐富的面貌」。

台灣師範大學台灣語文學系陳玉箴教授《台灣菜文化史》奪得2026首屆食冊獎年度大獎。（圖／中華飲食文化基金會提供）

高齡 90 歲的國寶級主廚黃德興，也親自出席食冊獎活動領獎，其口述自傳《蓬萊百味臺灣菜》由中研院台史所副所長曾品滄史料考察，記錄 1948 年黃德興師傅 12 歲進入大稻埕蓬萊閣學藝，一路歷經酒家菜與國宴的近百年記憶。曾品滄長年透過口述歷史研究台灣菜，在現場感性提及，黃師傅那一代的廚師是在貧困中起步，憑藉著汗水與不認輸的堅持入行，至今對台菜傳承傳承仍充滿熱情。

辛永清的《府城的美味時光》，以日治時期台南實業家之女視角，還原 1940、1950 年代大家族的節慶餐桌與流水席風華。食冊人之一的aMaze心宴總主廚楊光宗分享，這本書帶領讀者認識當時府城的生活樣貌與飲食文化，讓人真正體會「一府二鹿三艋舺」的深厚底蘊。

此外，多部聚焦常民滋味與族群烹調技法的著作同樣上榜。陳淑華《灶邊煮語》透過烹飪詞彙，記錄台灣閩客家庭料理的技術差異與文化對話，本書也獲得2019年金鼎獎肯定；陳靜宜《喔！臺味原來如此》跨境走訪廈門、漳泉與馬來西亞，追尋 20 種台灣小吃的身世與移民軌跡；焦桐《臺灣肚皮》以幽默細膩的筆調寫出台灣在地料理背後的文化脈絡；而近年在飲食文學備受矚目的洪愛珠《老派少女購物路線》，則從日常採買與老派滋味寫出時代情感與城市記憶，也是2021 年金典獎的獲獎作品。

國際餐飲視野兼具職人精神與文化考據 見證精緻餐飲黃金十年

近年各國料理在台灣百花齊放，「國際餐飲視野」共有 5 本書獲獎，涵蓋名廚養成、料理哲學與跨文化視角。彭怡平《名廚的畫像》透過人物故事剖析名廚的成長選擇與專業堅持，是許多料理人對Fine Dining精緻餐飲的啟蒙之作。彭怡平也在典禮中分享，這本書出版二十多年，始終記得，曾有一位西餐廚師因為受益匪淺，拿著已經被翻到散落的書從廚房衝出來，這份回饋至今仍讓她感動。

高琹雯 Liz 的《歡迎入座》記錄十二位主廚對台灣味的探索，縮影台灣精緻餐飲風起雲湧的黃金十年；日本料理大師小山裕久的《日本料理神髓》直擊款待精神與料理核心，並收錄與名廚侯布雄（Joël Robuchon）的對談，被推薦這本書的米其林二星主廚Nobu，譽為影響職涯最深的「聖經級飲食書」。

蔡珠兒的飲食文學《紅燜廚娘》細寫食材與烹調心得，食冊人之一的台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明，分享推薦時指出，身為香港人，書中對飲食的描寫讓人彷彿回到家鄉，這本書也呼應粵菜「紅燜」的精神，細火慢燉、品味人生的生活態度。史丹佛大學教授 Dan Jurafsky 的《餐桌上的語言學家》則結合語言學與歷史，從雪酪、土司、火雞等食物語源與菜單設計出發，啟發讀者對食物跨國流動的想像。

直指食物系統與農業邊界 未來永續餐飲成餐飲人必修課

面對環境變遷與現代食物系統的挑戰，「未來永續餐飲」選出 4 本具深遠影響力的著作。《第三餐盤》由美國名廚丹．巴伯（Dan Barber）執筆，以料理人視角深入農業體系，思辨廚師如何積極介入生產鏈、建立食物與土地的新典範，食冊人馮忠恬同時也推薦分享，這本書告訴大家，食物背後牽動著土壤、水資源與動物福利。Michael Pollan 的《雜食者的兩難》揭開現代食品工業背後的資本與生態代價，提醒讀者每一次飲食選擇都攸關下一代的環境。大家出版總編輯賴淑玲也在現場分享，一道食物就是一部世界史，這正是它能穿透時代的力量。

旅法飲食作家謝忠道特別從巴黎返台領獎，其經典著作《慢食：味覺藝術的巴黎筆記》被視為台灣飲食美學與餐飲省思的先驅之作。他在現場表示，近年書寫台灣風土、歷史、社會演變與永續的作品日益豐富，很榮幸這本書能成為飲食領域的養分之一。

由台大地理系洪伯邑教授帶領地理角團隊撰寫的《尋找台灣味》，則透過越南台茶、泰國台灣水耕菜等跨國案例，以更寬廣的農業與國際視角重新探問台灣味在全球的定位，本書也是 2020年Openbook好書獎的作品。洪伯邑分享，書中提問：「台灣的邊界在哪裡？」最後發現，台灣味正是由島內外人事物的跨國移動、交疊與包容所形塑而成。

飲食文化產學界共襄盛舉 20 位食冊人跨界推薦飲食書

首屆食冊獎邀請老爺酒店集團執行長沈方正、回甘書店經營者廖博崎、煙波滿月樓蔡瑞郎主廚、大店長創辦人尤子彥、甘苦人食堂林敬富主廚等二十位產學界專業人士擔任「食冊人」，並親臨食冊獎現場分享推薦書籍，以「具飲食文化內涵或餐飲專業啟發」為指標，進行飲食書推薦，期盼鼓勵更多作者投入飲食書寫，讓文化記憶透過文字傳承。

書籍評選範圍涵蓋 1949 年後出版的作品，其中不少得獎書早已絕版，多位作者對於舊作能藉此重新被大眾看見，皆感到意外開心。獲獎《老派少女購物路線》的作者洪愛珠更表示，過去飲食書寫獎項多集中於西方世界，食冊獎的創辦，正好展現出台灣飲食書寫的蓬勃朝氣與成熟。

米其林主廚劉禾森論壇壓軸 未來趨勢當代新中餐

活動當天的年度飲食論壇由 2026 年帶領上海「LING LONG凌瓏」登上「亞洲 50 最佳餐廳」第 9 名，並於北京創立新品牌「LINGYUN 崚雲」的主廚劉禾森，以「當代新中餐之路」為題壓軸開講。

劉禾森從早年在君悅酒店、亞都麗緻苦練基本功的職人歷程談起，分享走訪千島湖、貴州與福建的風土踏查，並透過「鮮味實驗室」解析代表作〈蠔與牛〉、〈中國蜂蜜〉與〈水墨〉的創作邏輯。劉禾森也提及曾來中華飲食文化圖書館特別尋找館藏《中國名菜集錦》，最近重現書中的經典名菜〈東風雞腿〉，意外牽起團隊員工父親曾任職東風飯店的緣分，並於現場公開私房書單，印證閱讀與歷史為當代料理注入靈魂的力量。

身為百人團隊經營者，劉禾森以信任與務實凝聚人心，勉勵年輕學子兼顧學業與實習，保有真誠與耐心。展望未來十年，他也期許當代廚師能為中餐創造超越炒飯與炒麵、更具代表性的全新關鍵詞。

實體線上書展同步開跑

為讓飲食閱讀持續擴散，2026 首屆食冊獎 71 本入選書，即日起於中華飲食文化圖書館展出，並串聯國家圖書館同步推出實體書展。線上則攜手誠品線上、金石堂網路書店、琅琅讀墨、Pubu 電子書城及臺北市立圖書館推出主題書展與書單推廣。歡迎愛書人與飲食同好到館翻閱，線上讀後心得活動亦正式起跑，邀請大眾一同加入飲食閱讀行列。