【作家讀書館】愛瑞克／找到你的命定之書，活出更好的人生版本

被書和書店拯救的孩子

我曾是被書和書店拯救的孩子。二○二一年底，我以《內在原力》獲選為金石堂「年度風雲人物：星勢力作家」。頒獎典禮那天，我上臺領獎同時發表得獎感言。開頭這樣說：

請在場的各位幫我一個忙，可不可以告訴我，從頒獎臺（我指著典禮的舞臺）到收銀臺（我再指向書店的櫃檯）之間有多遠？（聽眾們突然被這怪問題給問茫了，開始在目測兩點的距離）二十年！二十年前我還是對面臺大學生，很常來這家金石堂看書，但我沒有錢買書，所以那個結帳櫃臺離我很遠。

在那二十年之前，受到產業外移的大環境影響，我爸爸經營的工廠永久停業。我們臺中的家也因為繳不出房貸，被法院拍賣。一夕之間，成了無家可歸的人。金石堂汀州店，成了我在臺北的避難所。每天早上十一點書店開門，我就悄悄進去，找一個沒有人會注意的角落，窩在那裡看書，午餐也省下來。直到晚上，又累又餓才會離開，在旁邊的公館夜市買生煎包當作晚餐。

我有一段漫長的歲月，日子就是這樣度過的。我沒辦法交女朋友，甚至沒辦法參加班上同學邀約的聚餐，其實，我哪裡也去不了。因此，我萬般感激金石堂，是我的天堂；書店裡的書，是陪伴我走過荒蕪人生的甘露。

書店庇蔭了所有漂泊異鄉的文藝青年，用書拯救了他們的靈魂。我曾是在書店角落被救的窮困少年，後來，我有一點點能力了，就把寫書的版稅拿來捐給偏鄉、貧窮的孩子們。儘管不自量力，但我忍不住要去做──因為幫他們，等於幫了當年的自己。

大學時期，我讀了許多商管書，想趕快找工作創造收入，希望能在家裡財務緊繃之下，設法靠自己在臺北獨立維生。一九九七年，我遇到了一本書，徹底改變了我的人生，是嚴長壽先生的著作《總裁獅子心》。「總裁」兩字很吸引當時的我，新書發表會臺中場，我提早了一小時到現場，坐在臺下第一排專注聆聽。

結果，他的演講出乎我意料，讓我相當震驚──他說的每一句話、所做每一件事，都不是為了自己，而是為了讓臺灣這片土地更好。他引爆了我內心的核彈，連鎖反應讓我眼淚直流──原來我錯了，要賺大錢的出發點錯了，大成就不是來自賺大錢而是幫助很多人。我望著他，發了一個誓願：「我將來要成為像你這樣的人。」

《總裁獅子心》即是我的命定之書。當你遇到自己的命定之書，尤其是擁有偉大心靈的人所寫下的作品，會改變你的思維、行為、習慣，甚至一生的路徑。近幾年來，我持續捐贈好書到全臺灣超過一千所學校，也應邀到許多學校去演講、啟發孩子們，實現我在一九九七年許下的那個願，也是回歸初心，幫助了曾經在書店角落等待他人伸出援手的自己。除了學校，我也常受邀到許多企業與民間團體演講，當我問聽眾：「對你一生影響最大的書是哪一本？」有不少人的回答也是《總裁獅子心》。

圖／琅琅悅讀

改變我人生觀的命定之書

對我人生觀同樣影響重大的書籍，還有黎巴嫩詩哲紀伯倫的《先知》。該書在歐美被譽為「小聖經」，在臺灣是我父母那一輩人們年輕時常用來送人的知性之禮。裡面有一段：「悲傷在你心中切割得愈深，你便能容納更多的快樂。」這是十九歲那一年，幫助我體會「人生沒有真正壞事」的啟蒙書。

十九歲發生了什麼事？我遇到人生第一次失戀，難過到好幾天輾轉難眠、食不下咽，但不知哪來的靈感，或許是陪我長大的書房給我啟發，它彷彿不斷告訴我，有更大的世界等著我，驅使我跑到離家好幾公里外唯一的一家書店，去翻找更多書來看。讀完《先知》，心上那塊壓得我喘不過氣的石頭就自動縮小到只剩一半；接著，又連續讀了好幾本心理勵志書，真的停不下來！

那時我存款很少，買不了幾本書，整個暑假，我就在書店和我家之間來來回回，看了五十幾本書，當時用小冊子記錄下來，成了幫助我走出幽谷、照亮前行之路的一把智慧火炬。原本自己受傷的點，成了大量閱讀的起點，也是人生過彎、直線加速的轉折點。

《先知》是由二十六篇詩歌散文組成的作品。全書主角是一位名叫阿穆斯塔法（Almustafa）的先知，他即將離開居住十二年的奧法利斯城（Orphalese）之前，回應城中居民的提問，分享對人生各面向的智慧。這些篇章涵蓋了人們生活中最核心的主題，例如：愛、婚姻、孩子、工作、喜樂與悲傷、罪與罰、自由、痛苦、教育、友誼、死亡。《先知》以充滿詩意的語言和深刻的哲理，觸動了無數讀者的心靈，長銷至今一百多年而不墜。這本書也影響我後來的寫作風格，甚至我的人生價值觀，尤其在以下幾個方面：

1.平衡與和諧的智慧

紀伯倫強調對立元素的共存（如喜樂與悲傷、理智與熱情），啟發人們接受生命的複雜性，並在衝突中尋求內心的和諧與平靜。

2.跨文化的包容共存

《先知》融合了東方哲學與西方文學的元素，超越宗教與文化界限，成為全球讀者共享的心靈指南。作者以簡單卻深刻的語言，讓不同背景的人都能從中找到共鳴。

3.寫作的詩意

紀伯倫在文學及哲學方面的造詣很深，加上他成長背景的諸多困苦與磨難，讓他擁有極具深度智慧的心靈。《先知》的寫作風格近於詩，是第一本讓我感受到濃厚詩意的著作，影響我後來對文學鑑賞的品味。

圖／琅琅悅讀

影響我寫作風格最重要的著作

在創作領域影響我最大的書，還有蔣勳老師的著作。第一本讓我一讀就停不下來的是《捨得，捨不得：帶著金剛經旅行》，此書在多數書店歸類於華文創作、散文類，但裡面充滿了人生哲學。這本書也是我在佛學智慧方面的啟蒙之書，開啟了我閱讀的新宇宙。蔣勳老師和佛學相關的著作最新一本是《如是我聞：金剛經筆記》，是一本輕巧的小書，也適合帶著旅行，在不同的時空來讀它，都可能會有不同的感受。

我讀《捨得，捨不得：帶著金剛經旅行》與《如是我聞：金剛經筆記》獲得的啟發包含以下三方面：

1.佛家「空性」的智慧

「空性」不是空無一物、什麼都沒有的意思，而是萬物千變萬化，沒有定性。人一旦過度執著於某一件人事物，也就阻礙了內心的清明與判斷能力。學習放下自我、放下分別心，才能更平和地面對生命中的得與失。

2.生命無常，把握當下

人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此書提醒我們世事變遷無常，因此當下才是真實可貴的。我們應當珍惜眼前的一切，不因對未來的憂慮、對過去的執著，而錯失眼前的美好。

3.將美感融入文字創作

蔣勳擅長以美學的角度來看待人生，他透過藝術與文化的視角，讓《金剛經》的智慧更具親和力、更融入生活。這種「美學視角」看世界的眼光，大幅提升我的寫作能力，在理性思維中融入更多的感性與美學元素。

在拜讀蔣勳老師的作品之前，我像是一位理工宅男，較少涉獵文史哲領域。我過去寫作範圍也是以投資理財、商業企管為主，拜讀蔣勳老師諸多作品後，我脫胎換骨了，開始有一點點的哲學觀和詩意。他是我在哲學和文學領域的最重要啟蒙者，後來連美學也是。

圖／琅琅悅讀

找到你的命定之書，改造你的人生

什麼是「命定之書」呢？我不是宿命論者，並不認為我們的命運是早已注定；相反的，是「書之定命」──每個人都可以透過閱讀，改變自身的命運。

我常說：「閱讀是靈魂的混血。」儘管我們無法決定自己的出身，但絕對可以選擇要閱讀哪些作者寫的作品，透過閱讀，與他們的靈魂對話，讓我們思維與靈魂的頻率更接近這些人，就是改變自身內在品質、進而改變所有外在條件的基礎。只要我們的思維改變，選擇就會改變，行為、習慣也跟著改變，因此走出一條截然不同的人生路徑。

一個人受到一本書啟發稱為「啟蒙」，經過漫長歲月的發酵，產生一連串的放大效果，多年之後，才會發現其影響之巨大可觀。所以，是先有「啟蒙之書」，後來才發現竟是「命定之書」。每個人都不需要被動等待「命定之書」的出現，而是主動去書店、圖書館找書，自然會增加遇到好書的機會，藉此改變自己的命運。

我曾是被閱讀拯救的窮困少年，相信閱讀可以改變每一個人的生命，就從翻開一本好書開始！

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