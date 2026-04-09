科學與台灣文學交織 中大為黃春明命名小行星，點亮世界星圖

為表彰臺灣重要文學家黃春明先生對臺灣文學與文化的深遠貢獻，國立中央大學將2008年由鹿林天文台發現，編號777018號小行星，正式命名為「黃春明（Huangchunming）」，本校與財團法人黃大魚文化藝術基金會、黃大魚兒童劇團於4月8日在臺灣文學糧倉舉行小行星頒贈儀式。1966年4月黃春明遷居臺北，之後與林美音女士結婚，距離今年(2026年)剛好屆滿60年。來到臺北的黃春明，加入《文學季刊》，陸續發表許多篇膾炙人口的作品，創造出文學創作的高峰期。在今日(4月8日)舉辦黃春明小行星頒贈儀式，別具意義。這項命名已獲國際天文學聯合會（IAU）正式通過，成為永久載入國際星圖的榮耀。

中央大學蕭述三校長表示，此次以小行星命名向黃春明先生致敬，象徵科學與人文在此刻交會。（圖／臺文館提供）

黃春明為臺灣著名作家與劇作家，其作品深刻描繪人民生活與社會變遷，以細膩而真摯的筆觸刻畫臺灣土地與人民的情感。在長達數十年的創作生涯中，出版《兒子的大玩偶》、《莎喲娜啦．再見》等重要小說集，並榮獲多項重要文學獎項，作品亦被翻譯成多國語言，在國際文壇享有盛譽。除文學創作外，黃春明長年投入本土語言復育與閱讀推廣，創立吉祥巷工作室與黃大魚兒童劇團，透過戲劇、出版與社區行動，守護臺灣文化記憶。既書寫土地，也深耕土地，堪稱臺灣文學與文化的重要實踐者。

中央大學蕭述三校長表示，中央大學長期致力於天文科學研究，鹿林天文台多年來發現多顆小行星，將臺灣帶入國際天文舞台。此次以小行星命名向黃春明先生致敬，象徵科學與人文在此刻交會。理性探索宇宙，感性書寫人間，仰望星空，也凝視土地。小行星恆久運行於軌道之上，跨越時間與世代，正如黃春明的文字，穿越年代、照亮人心。

「黃春明（Huangchunming）小行星」編號777018，由中央大學鹿林天文台蕭翔耀與馬里蘭大學葉泉志博士合作發現。該小行星直徑約1.9公里，運行於火星與木星之間的小行星帶，繞行太陽一周約需5.63年（軌道週期）。其距離太陽最近時（近日點）約4.44億公里，最遠時（遠日點）約5.06億公里。

中央大學與財團法人黃大魚文化藝術基金會、黃大魚兒童劇團於4月8日在臺灣文學糧倉舉行小行星頒贈儀式。（圖／臺文館提供）

中央大學自2006年推動鹿林巡天計畫以來，不僅發現臺灣史上第一顆彗星，也已發現超過800顆小行星，使臺灣成為亞洲小行星發現最活躍的地區之一。期望透過小行星命名與頒贈，將臺灣的地景文化、原住民族精神、傑出人物與當代藝術成就銘刻於星空之中，讓屬於臺灣的多元價值與動人故事，在宇宙長河中持續閃耀，展現臺灣人立足島嶼、仰望星空的宏闊視野。

小行星命名是一項國際性且具永久意義的榮譽，此次以黃春明為名，不僅是對其文學成就的崇高敬意，更象徵臺灣人文精神在浩瀚宇宙中的閃耀與延續。當人們在夜空中找到這顆名為「黃春明（Huangchunming）」的小行星時，看見的不只是科學的成就，也能看見屬於臺灣土地的溫柔與力量。

小行星恆久運行於軌道之上，跨越時間與世代，正如黃春明的文字，穿越年代、照亮人心。（圖／臺文館提供）

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