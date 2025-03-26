【愛書任務】你也是拖延症患者嗎？如何自救？投票抽好書《卡住你的不是懶惰，是情緒》

拖延不是因為懶，更不是意志力薄弱。了解你的情緒，才能打破「自我責備→拖延→內疚」的惡性循環！

你也是拖延病的慣犯嗎？

•明明知道該去做，卻怎麼也提不起勁……

•一直告訴自己「等一下就去做」，但手指卻黏在手機上，一直不斷地滑滑滑……

•越是拖延，待辦事項就越是堆積如山，心中的焦慮和自責感越積越高，幾乎要被淹沒了，甚至拖到影響工作表現，怎麼辦？

•我是不是已經拖延癌末期了？再這樣懶惰下去還有救嗎？

別急著責罵自己，也別急著逼自己趕快追上進度！

在找出解決方法之前，韓國一流的延世大學諮詢心理研究團隊告訴你，要先找出「拖延的理由」，才能對症下藥，真正革除拖延習慣！

其實，真正卡住你的並非懶惰，而是情緒問題在作祟……

剖析造成拖延的情緒因素，解放你的自責、後悔、內疚感

延世大學心理團隊整理出拖延分類圖，幫你快速釐清自己是哪一種拖延病。

無論你是老是錯估工作難度的「盲目樂觀型」，一天到晚責怪自己的「自我責備型」，總是摸魚逃避的「抗拒現狀型」，一改再改無法滿意的「完美主義型」，還是三分鐘熱度的「刺激尋求型」，這本書都有解方。

我們之所以被卡在「必須做！」與「不想做！」兩種想法之間，是因為內心的各種情緒在作祟。

恐懼、焦慮、倦怠感……正是因為這些情緒，才讓你沒辦法按照計畫完成任務。

別再勉強自己照表操課，也別再責備自己的拖延，

只要能與這些情緒和解，就能成為穩定產出成果的人！

注意事項：

1. 獎項：《卡住你的不是懶惰，是情緒》紙書一本，共計3名。將由聯經出版贈送（寄送僅限台灣）。

《卡住你的不是懶惰，是情緒》電子書一本，共計3名。電子書將於琅琅書店贈送。

2. 票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！

5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

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