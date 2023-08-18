【抽禮券】鬼月大調查，這些都市傳說 你都聽過嗎？
8/16鬼門開，對神鬼敬畏者對所有禁忌早已嫻熟於心，小心謹慎、步步為營，為的就是求個平安。不過為追尋刺激，特別喜歡在此時此刻閱讀靈異小說或是觀賞恐怖電影的，大有人在。當然，這些事情全年365天都可以做，選在此刻就是追求一個刺激啊！
討論熱烈的都市傳說系列
不論喜歡或是不喜歡，成長過程中或多或少都有聽過都市傳說的故事，而每個地方也都有當地獨有的的都市傳說，像是澳門的人肉叉燒包，香港的辮子姑娘、中國的打生樁、美國的血腥瑪莉、台灣的紅衣小女孩。而傳說不知何時開始也不再僅止於傳說，更成為創作者的靈感來源，無數作品的故事雛型：《八仙飯店人肉叉燒包》、《夜半1點鐘》、《X檔案》、《紅衣小女孩》、《人面魚》……等。
而在台灣，提到都市傳說相關作品，腦中第一個浮現的一定是笭菁的小說，也是我們這次票選活動的靈感來源！如果哪天你碰上了「都市傳說」，你最不想遇到的會是……
9/14前，票選出你最不想要遇到的「都市傳說」，即可參加抽獎，歡迎投下你神聖的好幾票！如果當中沒有你心裡的最佳選項，可以在下方留言告訴我們。
活動須知
V 投下你的一票，即可參加抽獎，每天可投一次，投越多中獎機率越大！
V 此次獎項：家樂福100元電子禮券五名，咖啡電子兌換券20名。
V 得獎名單公布後一週內，如若得獎人逾時或未回覆訊息，皆視同放棄資格，將由候補名單遞補。提醒您所提供聯繫資料務必以常用為主。
V 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。
V 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！
V 本網站擁有最終解釋權並保留隨時修改、變更、暫停或終止本活動內容之權利。對活動辦法有任何問題及意見，請來信 reader@udn.com 信箱確認。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
鬼月大調查！票選你最不想要遇到的都市傳說抽獎名單
中獎名單（9/22公告）：
家樂福100元電子禮券5名：
vol******568@hotmail.com
sli*******kys@gmail.com
amo***ex@ms48.hinet.net
dem*******8@hotmail.com
ble***c@gmail.com
咖啡電子兌換券20名：
our******z@hotmail.com.tw
pen******0202@gmail.com
xoa******cy168@gmail.com
nan******29@outlook.com
out***l@gmail.com
art***ak@gmail.com
tog******l@gmail.com
gos***ia@gmail.com
pol******85063@gmail.com
kei******0@gmail.com
unf******t@gmail.com
psy***go@hotmail.com
itt******368911@gmail.com
zoo***gy@gmail.com
yan******1960@gmail.com
hui******zhu@outlook.com
che******86@gmail.com
jou******m80@gmail.com
der***s@gmail.com
gie***iio@gmail.com
備取名單（9/22公告）：
家樂福100元電子禮券5名：
ten***i@ms9.url.com.tw
ori******ono@gmail.com
zha******ouare@outlook.com
tio***ly@gmail.com
pai******ddie@hotmail.com
咖啡電子兌換券20名：
cai******min@outlook.com
bio******1987@gmail.com
sun******nd@gmail.com
giv******cce@gmail.com
inv******230@hotmail.com.tw
mei******fee@outlook.com
str******@gmail.com
col******ppt@hotmail.com
mem******@yahoo.com.tw
aow***y@gmail.com
amb******e@hotmail.com.tw
ven******t@gmail.com
tea******@hotmail.com
qaa***3@gmail.com
kud******0@hotmail.com
z34***20@yahoo.com.tw
kub******na@gmail.com
inv******nier@gmail.com
wil******y@gmail.com
yes******200@gmail.com
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言