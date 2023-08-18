【抽禮券】鬼月大調查，這些都市傳說 你都聽過嗎？

8/16鬼門開，對神鬼敬畏者對所有禁忌早已嫻熟於心，小心謹慎、步步為營，為的就是求個平安。不過為追尋刺激，特別喜歡在此時此刻閱讀靈異小說或是觀賞恐怖電影的，大有人在。當然，這些事情全年365天都可以做，選在此刻就是追求一個刺激啊！

討論熱烈的都市傳說系列

不論喜歡或是不喜歡，成長過程中或多或少都有聽過都市傳說的故事，而每個地方也都有當地獨有的的都市傳說，像是澳門的人肉叉燒包，香港的辮子姑娘、中國的打生樁、美國的血腥瑪莉、台灣的紅衣小女孩。而傳說不知何時開始也不再僅止於傳說，更成為創作者的靈感來源，無數作品的故事雛型：《八仙飯店人肉叉燒包》、《夜半1點鐘》、《X檔案》、《紅衣小女孩》、《人面魚》……等。

而在台灣，提到都市傳說相關作品，腦中第一個浮現的一定是笭菁的小說，也是我們這次票選活動的靈感來源！如果哪天你碰上了「都市傳說」，你最不想遇到的會是……

9/14前，票選出你最不想要遇到的「都市傳說」，即可參加抽獎，歡迎投下你神聖的好幾票！如果當中沒有你心裡的最佳選項，可以在下方留言告訴我們。

活動須知

V 投下你的一票，即可參加抽獎，每天可投一次，投越多中獎機率越大！

V 此次獎項：家樂福100元電子禮券五名，咖啡電子兌換券20名。

V 得獎名單公布後一週內，如若得獎人逾時或未回覆訊息，皆視同放棄資格，將由候補名單遞補。提醒您所提供聯繫資料務必以常用為主。

V 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

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