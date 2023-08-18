【抽禮券】鬼月大調查，這些都市傳說 你都聽過嗎？

聯合新聞網／ 讀創故事
（圖／讀創故事）
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8/16鬼門開，對神鬼敬畏者對所有禁忌早已嫻熟於心，小心謹慎、步步為營，為的就是求個平安。不過為追尋刺激，特別喜歡在此時此刻閱讀靈異小說或是觀賞恐怖電影的，大有人在。當然，這些事情全年365天都可以做，選在此刻就是追求一個刺激啊！

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不論喜歡或是不喜歡，成長過程中或多或少都有聽過都市傳說的故事，而每個地方也都有當地獨有的的都市傳說，像是澳門的人肉叉燒包，香港的辮子姑娘、中國的打生樁、美國的血腥瑪莉、台灣的紅衣小女孩。而傳說不知何時開始也不再僅止於傳說，更成為創作者的靈感來源，無數作品的故事雛型：《八仙飯店人肉叉燒包》、《夜半1點鐘》、《X檔案》、《紅衣小女孩》、《人面魚》……等。

而在台灣，提到都市傳說相關作品，腦中第一個浮現的一定是的小說，也是我們這次票選活動的靈感來源！如果哪天你碰上了「都市傳說」，你最不想遇到的會是……

9/14前，票選出你最不想要遇到的「都市傳說」，即可參加抽獎，歡迎投下你神聖的好幾票！如果當中沒有你心裡的最佳選項，可以在下方留言告訴我們。

活動須知

V 投下你的一票，即可參加抽獎，每天可投一次，投越多中獎機率越大！

V 此次獎項：家樂福100元電子禮券五名，咖啡電子兌換券20名。

V 得獎名單公布後一週內，如若得獎人逾時或未回覆訊息，皆視同放棄資格，將由候補名單遞補。提醒您所提供聯繫資料務必以常用為主。

V 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

V 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！

V 本網站擁有最終解釋權並保留隨時修改、變更、暫停或終止本活動內容之權利。對活動辦法有任何問題及意見，請來信 reader@udn.com 信箱確認。

大調查！票選你最不想要遇到的都市傳說抽獎名單

中獎名單（9/22公告）：

家樂福100元電子禮券5名：

vol******568@hotmail.com

sli*******kys@gmail.com

amo***ex@ms48.hinet.net

dem*******8@hotmail.com

ble***c@gmail.com

咖啡電子兌換券20名：

our******z@hotmail.com.tw

pen******0202@gmail.com

xoa******cy168@gmail.com

nan******29@outlook.com

out***l@gmail.com

art***ak@gmail.com

tog******l@gmail.com

gos***ia@gmail.com

pol******85063@gmail.com

kei******0@gmail.com

unf******t@gmail.com

psy***go@hotmail.com

itt******368911@gmail.com

zoo***gy@gmail.com

yan******1960@gmail.com

hui******zhu@outlook.com

che******86@gmail.com

jou******m80@gmail.com

der***s@gmail.com

gie***iio@gmail.com

備取名單（9/22公告）：

家樂福100元電子禮券5名：

ten***i@ms9.url.com.tw

ori******ono@gmail.com

zha******ouare@outlook.com

tio***ly@gmail.com

pai******ddie@hotmail.com

咖啡電子兌換券20名：

cai******min@outlook.com

bio******1987@gmail.com

sun******nd@gmail.com

giv******cce@gmail.com

inv******230@hotmail.com.tw

mei******fee@outlook.com

str******@gmail.com

col******ppt@hotmail.com

mem******@yahoo.com.tw

aow***y@gmail.com

amb******e@hotmail.com.tw

ven******t@gmail.com

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qaa***3@gmail.com

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