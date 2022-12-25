別讓生活中充滿心累的朋友！udn好書日 助您克服人際斷捨離

你是否常常面臨這樣的困擾：LINE響了，訊息來自一個不太熟識的朋友，你手頭堆著如山的工作，但迫於「別讓人家覺得我冷淡」的想法，還是不情願的選擇了回覆。下班，老朋友打電話說有個聚會，介紹新朋友給你，你只想下班泡個澡睡覺，但轉念一想，多個朋友多條路，改天可能用得上，於是你還是選擇去參加聚會。

我們每時每刻都在與人發生連結，也希望與人為善，營造良好的人際圈。可是，你是否想過，你需要的，不是更多的社交，而恰恰是做減法，把精力集中在能給你帶來愉悅感的有效社交上。聯合線上旗下電子書服務「udn讀書吧」趁著「udn好書日」，助您在2022年的末尾，做一場人際關係的斷捨離。

「udn讀書吧」在此為您推薦幾本好書。第一本是《如何與朋友分手？清爽到不可思議的友情整理術》。你是否想過，你此刻擁有的上百位臉友、LINE友、IG好友，或是三天兩頭就找你吐苦水卻鮮少關心你的朋友，真的都是你該維持下去的友情嗎？為什麼比起愛情與親情，我們更沒勇氣去整理跟朋友的關係呢？本書作者艾琳．法爾科納（Erin Falconer）是心理治療師，結合個人閱歷與專家研究，以豐富的故事與精闢的剖析，為你曾遇過或正面臨的友誼問題，提供許多令人耳目一新的建議和做法，包括：朋友界線的拿捏哲學、精力有限下的朋友分級、與朋友分手該注意的事，以及結交新朋友的策略等等。

第二本《設限，才有好關係：不築牆也不揮霍善良，斷絕累到厭世的偽關係》，作者內達拉．格洛弗．塔瓦布（Nedra Glover Tawwab）是《紐約時報》暢銷作家、IG百萬粉絲追蹤的職業諮商師及人際專家。本書是關於理解和建立人際界限的綜合指南。作者定義了六種類型的界限：身體、性、智識、情感、物質和時間，並提供維護個人界限的技巧。為什麼每個人都該設立界限？每個人在關係中需要的安全距離不同，界限是生活第一道防線，是每個人最基礎的保護機制，也讓其他人有跡可循，知道該用什麼方式和自己相處。表達並理解彼此的期望和需求，就能建立舒適、自在的相處模式。

《如何與朋友分手？清爽到不可思議的友情整理術》大好書屋、《設限，才有好關係：不築牆也不揮霍善良，斷絕累到厭世的偽關係》三采文化。

第三本介紹的是《你不必成為一個好人：從令人疲憊的人際關係中釋放自己》作者劉珍明原先是一位「好好先生」的普通上班族，卻因為「當好人」引發一連串的人際關係問題，在他認為最重要的「職場」與「婚姻」慘敗收場。更因人際關係問題而罹患恐慌症、憂鬱症等心理疾病。為了克服生活危機，接受好幾年的心理諮商、催眠治療，漸漸試著面對受傷的內在小孩與自己溝通。並以此為契機，攻讀心理與人際關係成為專業的諮商心理師。作者藉由這本書真心分享走在人生的黑暗隧道時，所經歷和感受到的一切，以及長久以來學習和實踐所累積的溝通技巧。

最後一本介紹的是行為心理學研究家井上由美的著作《霸道者的利用說明書：那高高在上的樣子令人火大，我卻孬到不敢抱怨？怎麼跟這些躲不掉的同事、親友、鄰居和平相處，拿回主導權？》「你出點子，你確認資料，你上臺簡報。」大家都平輩，他卻老愛發號施令。分配任務給部屬，他卻回：「這工作太低階，不是我該做的事。」跟朋友訴說煩惱，他卻咄咄逼人的說教，還猛戳我的痛處。你的工作、生活中，也常遇到這些「霸道者『信長』」嗎？他們可能是主管、部屬、男女朋友、公婆，甚至天天要打照面的鄰居，這種人很難相處，但你又躲不掉，怎麼辦？本書提供超實用的應對技巧，只要掌握這些訣竅，這些霸道者、鴨霸者、高壓者，將從難相處的可怕敵人，成為你最好的靠山。

《你不必成為一個好人：從令人疲憊的人際關係中釋放自己》遠流出版、《霸道者的利用說明書：那高高在上的樣子令人火大，我卻孬到不敢抱怨？怎麼跟這些躲不掉的同事、親友、鄰居和平相處，拿回主導權？》大是文化。

讓人生輕盈的秘密，就藏在這三個字：斷捨離。在不斷的整理中，產生了更開闊的空間，通過留出餘地，讓流動復甦，從事物、資訊和人際關係的壓迫感和停滯感中得到釋放。「udn好書日」12/25(日)~12/26(一)，電子書、雜誌結帳再打82折，助你得到内心的一片清净，在閱讀中升級自我，打破自我。立即到udn讀書吧挑一本電子書：https://udnreading.pse.is/4mxk44