這本書，幫我打開一扇門！udn電子書雙12快閃優惠

開券有益，是古人鼓勵讀書的一句成語。好書開卷引人入勝，閉卷使人獲益。讀書除了獲取知識以外，最重要的是心智模式的改變，讀書可以擴大我們的時空活動緯度，從他人的經歷與沉浮中收穫啟迪，從而對自己的思維模式有所改變。雙12書香暖冬，聯合線上旗下電子書服務「udn讀書吧」精心準備了快閃優惠，12/11(日)~12/13(二)限時三天，全館電子書、雜誌79折起，送給愛讀書的你！

「udn讀書吧」在此推薦幾本新書。首先介紹一本《當老師真是太棒了：一位年輕老師在教育現場的無限可能》。作者黃俊堯為國小老師，秉持和家長、老師交流教學，陪伴孩子成長，喚醒孩子的同理心為出發點，直視教育現場最難處理的霸凌問題。全班27名同學之中，有26人討厭他，對他口出惡言、毫不體貼，處處針對他，甚至有時候想要動手打他。身為班導師的他是如何處理的呢？作者在書中不吝分享自己的挫敗經驗、和孩子的實際對話，以及各種創意的教學方式，讓我們得以更靠近孩子的心。

第二本推薦的是《人們為什麼想要被認可？：如果這樣在意人，你會累的！》，作者榎本博明為心理學博士。他提出，在網路社群發達的時代，使人受到關注與評論的機會大增，人們除了現實人際，同時也面對著「網路關係」，網路使人無時不刻感受著「他人的目光」。人們所見的「他人眼中的自己」已過度膨脹，造成自我價值的迷失，淪為「認同渴望」的俘虜。為了幫助讀者與「自我認同」共處，本書脈絡地藉由心理學、社會現象進行實例剖析與說明，並提供「人際不走心」的實用技巧，帶你透徹認識、掌控並善用「認同渴望」，取得自我與他人的平衡。

《當老師真是太棒了：一位年輕老師在教育現場的無限可能》寶瓶文化、《人們為什麼想要被認可？：如果這樣在意人，你會累的！》方舟文化。

第三本介紹的是華文小說《風化台北：性產業的第二人稱敘事》，作者梁評貴曾獲梁實秋文學獎首獎。什麼是半套、全套？養生館是做什麼的？台北哪裡還看得到阻街女郎？網路上的夜遊資訊是真是假？個人工作室又是在做什麼工作的？本書以第一、二人稱視角的敘述形式，紀錄台北城裡的風花雪月，將這些不為人所見的產業書寫出來，使讀者能對從事相關性工作產業之人，有更多的理解、包容與辨識。

最後一本介紹的是《【繼承遊戲2】繼承之戰》。亞馬遜年度百大好書、《柯克斯書評》年度最佳青少年小說，一出版Amazon即刻搶下影視版權，作者珍妮佛．琳恩．巴尼斯（Jennifer Lynn Barnes）是奧克拉荷馬大學心理學與專業寫作教授。這部小說非常適合任何追求懸疑、浪漫與故事魅力的讀者。破解謎題，就能成為億萬富翁，你，敢不敢玩這場遊戲？如今，億萬富翁的繼承人艾芙瑞解開了一些謎題，卻也挖出更多的疑問。家族祕密、陰謀、財富、權勢、愛情……她的繼承遊戲，正式開始！

《風化台北：性產業的第二人稱敘事》時報出版、《【繼承遊戲2】繼承之戰》三采文化。

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