昀／不過是結個婚而已

「生命的課題怎麼這麼難呀？我不過是結個婚而已！」朋友說。

戀愛、結婚、生子，一切順利，沒想到婚後第十三年，竟出現這麼大的考驗。

朋友的公婆觀念傳統，儘管希望她能生個兒子，但連兩胎都是女兒，先生表示不生了，公婆也就不再多說。三代同堂，氣氛還不錯。公婆很疼愛自家孫女，但大女兒上國一後行為出現異常，容易生氣大叫，甚至動手打人，就醫後診斷為思覺失調症，公婆無法接受這個答案，開始跑宮廟、問鬼神，只要聽到哪間宮廟靈驗，就往哪裡跑。

疲於奔命的結果，是大人筋疲力盡，孩子卻未見好轉，最後只能無奈接受，回醫院治療。發病至今兩年，在親族不友善的耳語中，夫妻倆累上加累，常相對無語淚先流，要上班又要帶女兒就醫，還要聽這些責難，真的是無法承受之重。

那段時間，朋友的日子過得茫然又艱辛，幸好娘家給予她很大的協助。朋友的媽媽努力向醫生諮詢，了解這個疾病，也四處找資源；在娘家的協助下，夫妻倆找到合適的方法，孩子的病情終於獲得控制，但此時又發現二女兒也出現異狀，醫生診斷為亞斯伯格症。他們讓二女兒立即接受治療，效果不錯，也重新學習適合孩子的教養方法，不再責怪彼此；雖然心中難免無奈、失落，但既然遇到了，不面對也不行。

朋友與我分享心路歷程那天，我也向她分享一段話：「父母有百百種，而身心障礙孩子的父母是老天爺特別揀選的，因為特別的孩子，需要特別有愛的父母，才能給予他們幸福，能給這些孩子幸福的父母是最了不起的。」我說，你們正是這樣的父母。她聽完眼淚直掉，說自己一直很內疚，她感謝我給她一個全新的說法。她說孩子帶來的考驗讓夫妻倆現在更合心，她和先生決定不再抱怨命運，全心陪孩子長大。儘管周遭仍有不友善的對待與指責，但她決定不再被旁人影響，因為他們確實是能帶給孩子幸福的父母；不管是發病前或發病後，他們對孩子的愛始終如一，他們相信自己是被老天爺特別揀選，獨一無二的父母。