林政武／3C產品不是問題，關係才是

女兒有天突然對我說：「你也一直在滑手機啊，為什麼我不行？」那句話像一個巴掌落下。當時我邊喝咖啡邊滑手機，不忘叨念她：「作業寫完了沒？不要一直拿著手機。」她沒有頂嘴，只是丟下那句話便回房了。

以前總覺得手機是讓孩子變得難管教的原因，但大人真的有比他們好到哪裡去嗎？下班滑臉書，吃飯看YouTube，睡前看一下PTT、追一下劇……我們其實也沒能真正脫離螢幕，只是大人比較會「自我感覺良好」，認為自己「沒在浪費時間」。

但孩子看不到大人這些行徑背後的紓壓需求，看到的僅是整天盯著手機的大人叫他們要自律。我試過用「考幾分就買手機」當獎勵，結果是孩子拚到手後，幾乎一頭栽進去。再後來成績掉了，我火大、沒收、怒摔……親子關係就像拔河一樣，愈拉愈緊，最後兩敗俱傷。

我這才慢慢學會一件事：手機不是問題，關係才是。當我願意坐下來，好好問問女兒：「妳最近在手機上看些什麼？有什麼好玩、有趣的？」我們的對話開始變得不一樣。我也不再急著設家規或懲罰機制，而是率先從每天撥出一小段時間開始，親子都不碰手機，一起吃飯、運動、散步、打電動、聊廢話都好。

我不敢說這樣孩子就不會沉迷手機，但至少，我們之間多了一條可以說話的通道。她知道我不是來監視她的，而是想陪她。我們都想教孩子「自律」，但往往忘了，自律從不是命令的結果，而是被理解之後，自然形塑出來的東西。