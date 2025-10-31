金默穎／放手，不是妥協

拜讀9月10日佳畔的〈最願意放手的理由〉後，心有所感，我也曾是那個堅持「零3C」的媽媽。孩子剛出生時，只要她醒著，我便關掉電視、不滑手機，甚至儘量阻隔所有的螢幕接觸。家人看見我的顧慮，也多半願意配合。

直到重返職場後，某天下班返家，看到孩子依偎在婆婆懷裡看電視。婆婆見我回來，語氣有點緊張地說：「吃完飯才剛開始看啦！」那一刻，我意識到：長輩也需要休息和娛樂，不可能把全部的心力都投注在孩子身上。能看顧安全、讓孩子得到陪伴，或許就已經很好。

於是我開始改變原則，不是放棄，而是適時調整。我與家人約定：看電視要保持距離、挑選適合節目、避免過度特效和刺激；最好有人陪伴，邊看邊聊。時間則限定在放學、吃飯、洗澡後到我和先生下班返家的半小時。底線很清楚──電視可以有條件地存在，但手機和平板絕對不行。孩子也懂，甚至會用奶音提醒：「NO！NO！手機！」

出乎意料的是，螢幕也帶來一些正面效果：孩子從兒歌學到新詞彙，會跟著動畫做體操。這些收穫提醒了我，3C不是絕對的敵人。電子產品確實是許多家長的焦慮來源，但既然無所不在，與其嚴格禁絕，不如設立明確界線，並依家庭狀況靈活應對。這樣的放手，不是妥協，而是另一種智慧與信任。