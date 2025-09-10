佳畔／最願意放手的理由

某天傍晚，我拖著疲憊的身軀返家，看到孩子安靜地坐在長輩懷中，專注看平板播放的電視劇，小小的脖子剛學會支撐，卻已對螢幕目不轉睛。那一刻，我的內心炸開了兩個聲音。

一邊是「原則媽媽」：不是說好三歲以前零3C嗎？不能對孩子妥協，哪怕會讓長輩不開心；另一邊是「和諧媽媽」：白天孩子都靠長輩照顧，他們也累了，追個劇放鬆一下很合理，維持家庭氣氛不也是育兒的一部分嗎？

這場天人交戰，最後是和諧媽媽勝出。不是因為我不再堅持，而是現實是，除了長輩，暫時沒有更好的照顧選項。新聞上那些虐兒保母的案例，也讓我明白，孩子的安全與被愛，才是最根本的原則。

雖然「零3C」正式破功，我和先生仍試著在生活中做些平衡。例如讓孩子有固定的「電視專區」，與螢幕保持距離；他離開位子就關掉螢幕，也努力設計一些更有趣的活動，讓孩子願意選擇跟我們一起玩。

意外的是，我們也開始看到3C帶來的正面影響。孩子透過兒歌頻道學會了不少英文，也在動畫中接觸到音樂與自然知識，甚至漸漸在某些方面比我還厲害。例如因為看原版《佩佩豬》，他比我更能聽懂英式英文；看《海底小縱隊》，學到我沒聽過的海洋知識。這些都是我無法教給他，是他自行從世界中學來的。也因為平常有接觸，在外面他反而不會被螢幕吸住目光，甚至會主動說：「這個我不想看。」

如果當初「原則媽媽」硬要堅持，或許孩子的專注力與視力可以更好，但我們可能與長輩間產生裂痕，家庭氣氛緊繃。我依然佩服能夠堅持原則、事事親力親為的家長，但也理解，每個家庭都有不同的資源與選擇。現在的我，不再糾結是否該完全禁止3C、是否每一步都要照教科書走，我開始學著放手，學著相信那個逐漸長大的孩子，也相信一家人共同建立的育兒節奏。

放手不是妥協，而是信任。我們無法教孩子所有技能，但可以讓他從多元經驗中學習、培養彈性。只要他健康、快樂、有能力迎向未來，那就是我最願意放手的理由。況且未來是未知的AI世代，如果孩子可以比我更優秀，為什麼我要執著於用自己的框架限制他呢？