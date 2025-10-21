包子逸／桌上一尾龍虎斑

傳統粵菜的蒸魚，調味節制，講究鮮美嫩滑食材要好，料理工夫也要乾脆，蒸熟後簡單以滾油與甘甜淡豉油澆淋蔥絲旋即上桌。我與香港朋友在港島吃飯，吃到這麼一條讓人心情大好的靚魚，定睛一看，身形是熟悉的龍虎斑（石斑魚一種），極可能來自台灣南方海水魚塭。

沿著屏東枋寮海岸前進，沿途可見末世風格的抽水電表與水管牆，管徑粗大的線路靜脈曲張般延伸不見終點，汩汩奔赴某個樞紐，執行攸關生命存續的工作。因為缺乏相應的海水供應站，某些聚落雖以海水養殖漁業聞名，卻必須自力更生接管抽取海水養魚，公部門每隔一陣子便誓言解決這不得已的亂象，但是數十年來終結異境景觀的公關口號喊到啞聲，水管牆卻遲遲不能退役。

我定時光顧的魚販偏好販售適合家庭烹飪的魚種尺寸，我一直以為盤中龍虎斑身長不過如此。近期聽聞龍虎斑養足可長兩米，訪客手中3C產品若不幸落水，牠可是會「啊姆」張口吞下肚的。安徒生童話中不是有篇〈勇敢的小錫兵〉嗎？悲情故事裡的獨腿小錫兵一度遭魚吞食──如今想起來，要能吃掉小錫兵，至少也要像龍虎斑那麼大又那麼貪吃才行。

我日常買菜一般不講忠誠，因為各家有各家的長處，時蔬變異極大；不過海鮮我僅向街市熟悉的一家魚販選購，此攤夜半上基隆崁仔頂購入當季野生海魚，同時長年供應南方海水養殖午仔以及龍虎斑，價格親人。

在台北買菜，我有意識地偏好選擇在地海鮮，沒想到去了一趟香港，卻在天涯海角與同鄉魚狹桌相逢。後現代的捕魚與吃魚情境，如今是愈來愈像科幻小說了。