「不要不要！怕怕！」泳池邊一位約莫兩歲的男童正因怕水而拒絕人在泳池裡父親的邀請，不肯跟著爸爸下水學游泳。

那位父親則在水中盡情展現戲水之樂，一會兒潑灑水花，一會兒下潛又突然探出頭，期望藉由這些逗趣的表現，吸引孩子感受到水中悠游的樂趣。

「你不要怕，玩水很有趣喔！你下水，爸爸一定會接住你的，絕對不會讓你沉到水底，一定、一定會接住你！」年輕的父親再三保證絕對安全，連我這位在側邊水道游泳的大嬸都感受到他絕對會接住孩子的真切心意。小男童最終半信半疑跳入父親臂彎，父親在水中接住他，轉了一圈再高高將他舉起，男童才終於露出笑容。

看著這樣的情景，回想起我的孩子幼年時也是這麼怕水。泳池對小人兒來說真的太闊太深，深不可測的危險讓孩子不知所措，我和先生不斷輪流接住踏入水中的孩子，緩緩建立安全感，當恐懼的情緒透過雙親獲得安撫，進而信任自己有能力做得到，最終克服恐懼習得泳技。

而今，邁入青春期的孩子早已不怕下水游泳了，但青春期的情緒大潮，卻猝不及防地將我們淹沒。面對情緒波濤，親子關係需要更有智慧的掌舵。而我作為母親，除了在孩子小時候於泳池接住他們的恐懼與擔憂，能否在他們往後的人生中，若有下沉與煩躁之時也穩穩地接住他們呢？能不能讓他們無論面臨任何困境、任何挫折之際，感到難受的時刻都能被支撐？原來父母以手接住孩子，不只是一個動作，更是一輩子的扶托與撐持啊！